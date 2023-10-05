https://ukraina.ru/20231005/1049907320.html

Пешки в чужой игре: политический эксперт о том, как Запад играет в "смертельные шахматы" со всем миром

Пешки в чужой игре: политический эксперт о том, как Запад играет в "смертельные шахматы" со всем миром - 05.10.2023 Украина.ру

Пешки в чужой игре: политический эксперт о том, как Запад играет в "смертельные шахматы" со всем миром

Для Запада другие страны и народы - всего лишь фигуры на шахматной доске, которые можно переставлять по своему личному усмотрению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко

2023-10-05T05:56

2023-10-05T05:56

2023-10-05T05:56

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В прессе вышла серия статей о том, что Запад не верит, что Украина сможет занять Крым. То есть они всерьёз допускали, что ВСУ действительно могут зайти на полуостров. Можно представить, как они оценивали военный потенциал РФ, если допускали такой вариант развития событий, рассказал эксперт.Нужно хорошо понимать мышление наших противников. Никакие заявления о том, что для России украинцы - "братский народ" и поэтому мы их щадим, на Запад не действуют, добавил он.Для Запада бросить в войну на Украине, например, Польшу — это не "страдания польского народа", а выдвижение коня или слона на нужную клетку. "Кого интересуют страдания шахматного слона?", - риторически задается вопросом эксперт.Соответственно, на Западе начинают думать, что Россия слаба, раз не задавила выдвинутых против нее пешку и слона. Значит, можно против неё вести военные действия, включая обстрел российской территории, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049903721.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, страны, шахматы, сша, великобритания, польша, россия, украина