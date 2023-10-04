БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение" - 04.10.2023 Украина.ру
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БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение" - 04.10.2023 Украина.ру
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
Западу следует всемерно поддержать нынешнее руководство Украины и готовиться к долгой войне с Россией "на истощение". Об этом 3 октября на Варшавском форуме по безопасности заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
2023-10-04T17:03
2023-10-04T17:03
новости
спецслужбы
нацбезопасность
русофобия
польша
нато
милитаризация
сво
украина
военная помощь
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В своём выступлении Севера акцентировал внимание на росте угроз со стороны России и необходимости наращивания военных расходов как Польшей, так и западными государствами. По его мнению, западный ВПК должен "проснуться" не на словах, а на деле, и освоить бюджетное финансирование на производство, в первую очередь, тяжёлых вооружений и боеприпасов.Глава польского БНБ заявил об участии своей страны в СВО на Украине ("войне"). Севера подчеркнул лидерство Польши в военных поставках на Украину, отметив: "Когда другие страны обсуждали военную поддержку Украины, польские танки в руках украинцев отбивали Херсон"."Прежде всего, мы должны поддерживать украинцев до победы - как они её понимают. Российская война на Украине вступает в новую фазу затяжной борьбы на истощение. После полутора лет напряженных боев мы всё еще очень далеки до финала", - сказал руководитель польской спецслужбы.По его мнению, Россия готова идти к победе в СВО до конца, не считаясь с расходами и Западу следует планировать свою политику исходя из этого. Севера уверен, что антироссийской коалиции следует наращивать свою милитаризацию.Глава польского БНБ заверил, что официальная Варшава сохранит "приверженность Украине" и призвал к тому же страны Запада. Севера указал на важность комплексной поддержки нынешнего руководства Украины – включая гражданские отрасли экономики "потому что эта война, вероятно, не закончится ни в этом году, ни в следующем". Повышение обороноспособности НАТО он назвал приоритетом. "Польша непреклонна в стремлении стать примером для других в наращивании расходов на оборону и планах развития своих Вооружённых сил – численном и качественном. Мы знаем об угрозе, мы знаем русских, мы знаем, какова будет цена неудачи. Если мы не хотим, чтобы 3% ВВП были направлены на борьбу с долгосрочными гибридными угрозами, исходящими от враждебной России, то мы должны потратить не менее 2% ВВП на политику сдерживания на данном этапе", - подчеркнул Севера.Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера приветствовал намерение руководства своей страны разместить в бывшей столице ОВД западное ядерное оружие. По образованию Севера анестезиолог, проходил службу в Военно-медицинском институте и получил боевой орден за руководство польской медицинской группой в итальянской Ломбардии во время пандемии COVID-19.
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новости, спецслужбы, нацбезопасность, русофобия, польша, нато, милитаризация, сво, украина, военная помощь, военные расходы, впк
Новости, спецслужбы, нацбезопасность, Русофобия, Польша, НАТО, милитаризация, СВО, Украина, военная помощь, военные расходы, ВПК

БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"

17:03 04.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Западу следует всемерно поддержать нынешнее руководство Украины и готовиться к долгой войне с Россией "на истощение". Об этом 3 октября на Варшавском форуме по безопасности заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
В своём выступлении Севера акцентировал внимание на росте угроз со стороны России и необходимости наращивания военных расходов как Польшей, так и западными государствами. По его мнению, западный ВПК должен "проснуться" не на словах, а на деле, и освоить бюджетное финансирование на производство, в первую очередь, тяжёлых вооружений и боеприпасов.
Глава польского БНБ заявил об участии своей страны в СВО на Украине ("войне"). Севера подчеркнул лидерство Польши в военных поставках на Украину, отметив: "Когда другие страны обсуждали военную поддержку Украины, польские танки в руках украинцев отбивали Херсон".
"Прежде всего, мы должны поддерживать украинцев до победы - как они её понимают. Российская война на Украине вступает в новую фазу затяжной борьбы на истощение. После полутора лет напряженных боев мы всё еще очень далеки до финала", - сказал руководитель польской спецслужбы.
По его мнению, Россия готова идти к победе в СВО до конца, не считаясь с расходами и Западу следует планировать свою политику исходя из этого. Севера уверен, что антироссийской коалиции следует наращивать свою милитаризацию.
Глава польского БНБ заверил, что официальная Варшава сохранит "приверженность Украине" и призвал к тому же страны Запада. Севера указал на важность комплексной поддержки нынешнего руководства Украины – включая гражданские отрасли экономики "потому что эта война, вероятно, не закончится ни в этом году, ни в следующем". Повышение обороноспособности НАТО он назвал приоритетом.
"Польша непреклонна в стремлении стать примером для других в наращивании расходов на оборону и планах развития своих Вооружённых сил – численном и качественном. Мы знаем об угрозе, мы знаем русских, мы знаем, какова будет цена неудачи. Если мы не хотим, чтобы 3% ВВП были направлены на борьбу с долгосрочными гибридными угрозами, исходящими от враждебной России, то мы должны потратить не менее 2% ВВП на политику сдерживания на данном этапе", - подчеркнул Севера.
Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера приветствовал намерение руководства своей страны разместить в бывшей столице ОВД западное ядерное оружие. По образованию Севера анестезиолог, проходил службу в Военно-медицинском институте и получил боевой орден за руководство польской медицинской группой в итальянской Ломбардии во время пандемии COVID-19.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
06:40
Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войнуСитуация для Киева складывается крайне сложная. Фронт стоит, военная помощь Запада под вопросом, внутри страны развиваются разрушительные процессы и в экономической, и в социальной сфере. Что дальше? Ответ на этот вопрос ищут украинские политики и эксперты
 
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