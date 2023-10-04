https://ukraina.ru/20231004/1049905838.html
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение" - 04.10.2023 Украина.ру
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
Западу следует всемерно поддержать нынешнее руководство Украины и готовиться к долгой войне с Россией "на истощение". Об этом 3 октября на Варшавском форуме по безопасности заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
2023-10-04T17:03
2023-10-04T17:03
2023-10-04T17:03
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В своём выступлении Севера акцентировал внимание на росте угроз со стороны России и необходимости наращивания военных расходов как Польшей, так и западными государствами. По его мнению, западный ВПК должен "проснуться" не на словах, а на деле, и освоить бюджетное финансирование на производство, в первую очередь, тяжёлых вооружений и боеприпасов.Глава польского БНБ заявил об участии своей страны в СВО на Украине ("войне"). Севера подчеркнул лидерство Польши в военных поставках на Украину, отметив: "Когда другие страны обсуждали военную поддержку Украины, польские танки в руках украинцев отбивали Херсон"."Прежде всего, мы должны поддерживать украинцев до победы - как они её понимают. Российская война на Украине вступает в новую фазу затяжной борьбы на истощение. После полутора лет напряженных боев мы всё еще очень далеки до финала", - сказал руководитель польской спецслужбы.По его мнению, Россия готова идти к победе в СВО до конца, не считаясь с расходами и Западу следует планировать свою политику исходя из этого. Севера уверен, что антироссийской коалиции следует наращивать свою милитаризацию.Глава польского БНБ заверил, что официальная Варшава сохранит "приверженность Украине" и призвал к тому же страны Запада. Севера указал на важность комплексной поддержки нынешнего руководства Украины – включая гражданские отрасли экономики "потому что эта война, вероятно, не закончится ни в этом году, ни в следующем". Повышение обороноспособности НАТО он назвал приоритетом. "Польша непреклонна в стремлении стать примером для других в наращивании расходов на оборону и планах развития своих Вооружённых сил – численном и качественном. Мы знаем об угрозе, мы знаем русских, мы знаем, какова будет цена неудачи. Если мы не хотим, чтобы 3% ВВП были направлены на борьбу с долгосрочными гибридными угрозами, исходящими от враждебной России, то мы должны потратить не менее 2% ВВП на политику сдерживания на данном этапе", - подчеркнул Севера.Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера приветствовал намерение руководства своей страны разместить в бывшей столице ОВД западное ядерное оружие. По образованию Севера анестезиолог, проходил службу в Военно-медицинском институте и получил боевой орден за руководство польской медицинской группой в итальянской Ломбардии во время пандемии COVID-19.
https://ukraina.ru/20231004/1049867803.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецслужбы, нацбезопасность, русофобия, польша, нато, милитаризация, сво, украина, военная помощь, военные расходы, впк
Новости, спецслужбы, нацбезопасность, Русофобия, Польша, НАТО, милитаризация, СВО, Украина, военная помощь, военные расходы, ВПК
БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
Западу следует всемерно поддержать нынешнее руководство Украины и готовиться к долгой войне с Россией "на истощение". Об этом 3 октября на Варшавском форуме по безопасности заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
В своём выступлении Севера акцентировал внимание на росте угроз со стороны России и необходимости наращивания военных расходов как Польшей, так и западными государствами. По его мнению, западный ВПК должен "проснуться" не на словах, а на деле, и освоить бюджетное финансирование на производство, в первую очередь, тяжёлых вооружений и боеприпасов.
Глава польского БНБ заявил об участии своей страны в СВО на Украине ("войне"). Севера подчеркнул лидерство Польши в военных поставках на Украину, отметив: "Когда другие страны обсуждали военную поддержку Украины, польские танки в руках украинцев отбивали Херсон".
"Прежде всего, мы должны поддерживать украинцев до победы - как они её понимают. Российская война на Украине вступает в новую фазу затяжной борьбы на истощение. После полутора лет напряженных боев мы всё еще очень далеки до финала", - сказал руководитель польской спецслужбы.
По его мнению, Россия готова идти к победе в СВО до конца, не считаясь с расходами и Западу следует планировать свою политику исходя из этого. Севера уверен, что антироссийской коалиции следует наращивать свою милитаризацию.
Глава польского БНБ заверил, что официальная Варшава сохранит "приверженность Украине" и призвал к тому же страны Запада. Севера указал на важность комплексной поддержки нынешнего руководства Украины – включая гражданские отрасли экономики "потому что эта война, вероятно, не закончится ни в этом году, ни в следующем". Повышение обороноспособности НАТО он назвал приоритетом.
"Польша непреклонна в стремлении стать примером для других в наращивании расходов на оборону и планах развития своих Вооружённых сил – численном и качественном. Мы знаем об угрозе, мы знаем русских, мы знаем, какова будет цена неудачи. Если мы не хотим, чтобы 3% ВВП были направлены на борьбу с долгосрочными гибридными угрозами, исходящими от враждебной России, то мы должны потратить не менее 2% ВВП на политику сдерживания на данном этапе", - подчеркнул Севера.
Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера приветствовал намерение руководства своей страны разместить в бывшей столице ОВД западное ядерное оружие. По образованию Севера анестезиолог, проходил службу в Военно-медицинском институте и получил боевой орден за руководство польской медицинской группой в итальянской Ломбардии во время пандемии COVID-19.