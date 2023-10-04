https://ukraina.ru/20231004/1049905838.html

БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"

БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение" - 04.10.2023 Украина.ру

БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"

Западу следует всемерно поддержать нынешнее руководство Украины и готовиться к долгой войне с Россией "на истощение". Об этом 3 октября на Варшавском форуме по безопасности заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

2023-10-04T17:03

2023-10-04T17:03

2023-10-04T17:03

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В своём выступлении Севера акцентировал внимание на росте угроз со стороны России и необходимости наращивания военных расходов как Польшей, так и западными государствами. По его мнению, западный ВПК должен "проснуться" не на словах, а на деле, и освоить бюджетное финансирование на производство, в первую очередь, тяжёлых вооружений и боеприпасов.Глава польского БНБ заявил об участии своей страны в СВО на Украине ("войне"). Севера подчеркнул лидерство Польши в военных поставках на Украину, отметив: "Когда другие страны обсуждали военную поддержку Украины, польские танки в руках украинцев отбивали Херсон"."Прежде всего, мы должны поддерживать украинцев до победы - как они её понимают. Российская война на Украине вступает в новую фазу затяжной борьбы на истощение. После полутора лет напряженных боев мы всё еще очень далеки до финала", - сказал руководитель польской спецслужбы.По его мнению, Россия готова идти к победе в СВО до конца, не считаясь с расходами и Западу следует планировать свою политику исходя из этого. Севера уверен, что антироссийской коалиции следует наращивать свою милитаризацию.Глава польского БНБ заверил, что официальная Варшава сохранит "приверженность Украине" и призвал к тому же страны Запада. Севера указал на важность комплексной поддержки нынешнего руководства Украины – включая гражданские отрасли экономики "потому что эта война, вероятно, не закончится ни в этом году, ни в следующем". Повышение обороноспособности НАТО он назвал приоритетом. "Польша непреклонна в стремлении стать примером для других в наращивании расходов на оборону и планах развития своих Вооружённых сил – численном и качественном. Мы знаем об угрозе, мы знаем русских, мы знаем, какова будет цена неудачи. Если мы не хотим, чтобы 3% ВВП были направлены на борьбу с долгосрочными гибридными угрозами, исходящими от враждебной России, то мы должны потратить не менее 2% ВВП на политику сдерживания на данном этапе", - подчеркнул Севера.Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера приветствовал намерение руководства своей страны разместить в бывшей столице ОВД западное ядерное оружие. По образованию Севера анестезиолог, проходил службу в Военно-медицинском институте и получил боевой орден за руководство польской медицинской группой в итальянской Ломбардии во время пандемии COVID-19.

https://ukraina.ru/20231004/1049867803.html

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новости, спецслужбы, нацбезопасность, русофобия, польша, нато, милитаризация, сво, украина, военная помощь, военные расходы, впк