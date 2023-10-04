https://ukraina.ru/20231004/1049902079.html

Госдума перешла на Linux — Володин

Госдума перешла на Linux — Володин - 04.10.2023 Украина.ру

Госдума перешла на Linux — Володин

Государственная Дума переходит на операционную систему Linux, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 4 октября сообщил телеграм-канал "Дума ТВ"

2023-10-04T15:37

2023-10-04T15:37

2023-10-04T15:37

новости

россия

государственная дума рф

госдума

вячеслав володин

linux

windows 10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_d8255396611abb2d79cc0bd6e7dd0bf9.jpg

Аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и госслужащих 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и офисных программ Microsoft Office. Володин заявил, что таким образом будет осуществлён переход на отечественное программное обеспечение (ПО).Председатель Госдумы напомнил, что переход на другое ПО связан и с вопросом безопасности. "Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора", уточнил он."Вместо Windows Аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет "Мой офис". На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений Аппарата", - заявил Володин.Председатель ГД отметил, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ идёт уже больше года и будет продолжена в 2024 году.

https://ukraina.ru/20230707/1047853513.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, государственная дума рф, госдума, вячеслав володин, linux, windows 10