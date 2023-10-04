Госдума перешла на Linux — Володин - 04.10.2023 Украина.ру
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Госдума перешла на Linux — Володин
Госдума перешла на Linux — Володин - 04.10.2023 Украина.ру
Госдума перешла на Linux — Володин
Государственная Дума переходит на операционную систему Linux, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 4 октября сообщил телеграм-канал "Дума ТВ"
2023-10-04T15:37
2023-10-04T15:37
новости
россия
государственная дума рф
госдума
вячеслав володин
linux
windows 10
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Аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и госслужащих 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и офисных программ Microsoft Office. Володин заявил, что таким образом будет осуществлён переход на отечественное программное обеспечение (ПО).Председатель Госдумы напомнил, что переход на другое ПО связан и с вопросом безопасности. "Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора", уточнил он."Вместо Windows Аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет "Мой офис". На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений Аппарата", - заявил Володин.Председатель ГД отметил, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ идёт уже больше года и будет продолжена в 2024 году.
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новости, россия, государственная дума рф, госдума, вячеслав володин, linux, windows 10
Новости, Россия, Государственная дума РФ, Госдума, Вячеслав Володин, Linux, Windows 10

Госдума перешла на Linux — Володин

15:37 04.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Государственная Дума переходит на операционную систему Linux, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 4 октября сообщил телеграм-канал "Дума ТВ"
Аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и госслужащих 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и офисных программ Microsoft Office. Володин заявил, что таким образом будет осуществлён переход на отечественное программное обеспечение (ПО).
"Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным", — сказал Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что переход на другое ПО связан и с вопросом безопасности. "Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора", уточнил он.
"Вместо Windows Аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет "Мой офис". На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений Аппарата", - заявил Володин.
Председатель ГД отметил, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ идёт уже больше года и будет продолжена в 2024 году.
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 12:17
Главный шпион, переговорщик и контролёр. Как США руководят действиями Украины в СВОПолная зависимость Киева от Вашингтона – уже данность, о которой открыто и без капли смущения говорит даже президент Украины Владимир Зеленский. Как именно выстроена схема заокеанского кураторства в эпоху СВО, подробно рассказывает американский журнал Newsweek
 
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