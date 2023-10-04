https://ukraina.ru/20231004/1049897917.html

Попытки сберечь технику, победа в битве дронов, отказ в помощи. Главное на Украине на 13:00 4 октября

Попытки сберечь технику, победа в битве дронов, отказ в помощи. Главное на Украине на 13:00 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру

Попытки сберечь технику, победа в битве дронов, отказ в помощи. Главное на Украине на 13:00 4 октября

Украина.ру, 04.10.2023

2023-10-04T13:00

2023-10-04T13:00

2023-10-04T13:16

хроники

эксклюзив

спецоперация

помощь

запад

украина

обстрелы

дроны

беспилотники

атаки

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ВСУ пытаются атаковать новые регионы РФ, но берегут западную технику. Российские войска побеждают в битве беспилотников в небе над Украиной. Запад не хочет больше помогать украинским беженцамУкраинские войска продолжают обстреливать новые регионы России. Так, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины рассказали об очередных атаках на Донецк и Горловку."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра… 08:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 9.00 и 9.15 националисты выпустили еще восемь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Позже, в 09.25 они выпустили еще три снаряда по этому же району города.С 9.30 по 10.20 украинцы выпустили в общей сложности еще 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили были повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Утром в среду Богомаз информировал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет.Погарский, Севский и Климовский районы – приграничные районы Брянской области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.ФСБ пресекла попытку проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшихся снять провокационные фото и видео с украинским флагом, сообщила служба безопасности."Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", - говорится в материале.Одного диверсанта захватили в плен и допросили. Он рассказал, что группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму.В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в эфире в эфире "Соловьев Live" предупредил, что украинские силы сейчас не используют на фронте поставленную Западом технику, применяют в небольших количествах лишь технику советского производства, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению."Мы видим, что натовскую технику они берегут, или заставляют их беречь. Связано это может быть с разными причинами: не совсем аккуратное использование, не совсем адекватное использование. А также много затрофеенной техники с нашей стороны натовской", - сказал Пушилин.Он уточнил, что если украинские войска и применяют технику, то советского производства, отремонтированную, но и то, в небольшом количестве."Я не думаю, что она у них уже закончилась, но они понимают, что у них запасы не безграничны. А все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей", - пояснил глава ДНР.В ходе летнего контрнаступления, которое началось в июне, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Успехи российских военныхНа территории Украины с утра звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформаци, около 07:47 сигнал слышали в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в 08.20 - в подконтрольной Киеву части Херсонской области.В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога раздалась в 08.40, через пару минут она распространилась на Черкасскую и Одесскую области.Украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов указывал, что в регионе под удар попало здание спиртзавода.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Никопольском районе.В своем телеграм-канале он написал о взрыве в Мировской сельской территориальной общине Никопольского района, в результате чего "повреждены хозяйственная постройка, линии электропередачи".Издание The Washington Post со ссылкой на украинского военнослужащего писало также, что российские войска побеждают в битве беспилотников в небе над Украиной."Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают", — признал заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Стриж".По его словам, российским дронам сложно противостоять.ВС РФ используют беспилотники для поражения более мелких целей, отметил военный, а также могут применять сразу два аппарата. Это говорит о том, что Москва располагает значительно большими запасами устройств, чем Киев.Как уточняют в издании, одно украинское подразделение по производству беспилотников ежедневно производит и использует около 20 дронов, однако этого количества недостаточно.Ранее стало известно, что российские войска начали применять на поле боя на сватовском направлении FPV-дроны "Упырь". Эти беспилотники хорошо показывают себя в лесистой местности, поскольку имеют высокую маневренность.Усталость Запада от УкраиныБольшинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией Pollster.Так, например, они выступают против предоставления пособия "500 плюс" (500 злотых или примерно 110 долларов), которое ежемесячно выплачивается в Польше на каждого ребенка, и других льгот.В ходе исследования респондентов спрашивали, стоит ли продолжать оказывать финансовую помощь.В результате 36% из них ответили на этот вопрос "определенно нет", 24% — "скорее нет", 18% говорят "скорее да", 8% сказали "определенно да", а 14% ответили, что не знают.Поляки признали, что на изменение отношения поляков к украинцам повлияли заявления представителей польского правительства относительно импорта украинского зерна."Кроме того, у нас растет отвращение к прибывающим иммигрантам по всей Европе", - подчеркивает Кик.Исследование проводилось в сентябре с помощью компьютерного интервью и телефонного опроса. В нем приняли участие более тысячи взрослых граждан Польши.Также поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала конфликта на Украине, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии."В сентябре 60% опрошенных жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. Против принятия беженцев высказались 33% респондентов, остальные не сумели выразить мнение на этот счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госканцелярии.Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%.Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%. Среди граждан Эстонии прием украинских беженцев в сентябре поддерживали 62%, среди проживающих в республике граждан РФ - 51%, среди граждан других государств - 78%, среди лиц без гражданства - 30%.Опрос также проводился в сентябре, в нем приняли участие более 1,5 тысячи жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что у Киева могут возникнуть проблемы и с финансированием из США. По его мнению, объем американской помощи Украине будет зависеть от решения о назначении нового спикера палаты представителей конгресса США."Проблема принятия бюджета после 17 ноября 2023, включая размеры помощи Украине остается, она висит. Тот факт, что пока конгресс исключил эту программу помощи, не значит, что в конце ноября это финансирование не будет восстановлено. На сегодняшний день это упирается в то, как будет решен вопрос о новом спикере", - рассказал Васильев.По мнению эксперта, Украина, возможно, будет финансироваться "по остаточному принципу". Вашингтон будет стремиться "не терять лицо", поэтому выделение средств Киеву продолжится, при этом объем финансирования может сократиться.Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что решение вопроса с американским финансированием для Украины займет значительно больше времени после отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти, так как выборы нового займут не один день и задержат согласование бюджета."Украина станет заложником этого процесса. Пока не договорятся относительно спикера, вопрос Украины будет одним из вопросов, который будет торговаться (между демократами и республиканцами – ред.), соответственно, пока не будет принято решение со спикером, решение о финансировании Украины тоже будет зависать", - рассказала Журавлева.По ее мнению, назначение нового спикера Палаты представителей станет предметом торга между демократами и республиканцами, который повлияет на принятие статей бюджета. Кроме того, отставка Маккарти отразится и на сроках рассмотрения бюджета США."Обычно, когда палата выбирает своего спикера, ничем другим она не занимается… Процесс выбора нового спикера палаты займет не один день, бюджет подвиснет", - заключила эксперт.Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Маккарти неоднократно делал противоречивые заявления о помощи Украине. В ноябре 2022 года, еще до избрания спикером, он заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения неограниченной финансовой помощи. В мае 2023 года он заявил, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Киева, включая предоставление военной помощи.Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться самое раннее в следующую среду. Все это происходит на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета 17 ноября и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.На пост спикера Палаты представителя Конгресса США претендует несколько кандидатов, в том числе конгрессмены Стив Скэлиз, Том Эммер, Байрон Дональдс и другие. Их взгляды на американскую помощь Киеву различаются. Конгрессмен Трой Нильс предложил занять пост спикера бывшему президенту США Дональду Трампу.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, помощь, запад, украина, обстрелы, дроны, беспилотники, атаки, вс рф