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В Москве действовал филиал запрещенной украинской секты - СК РФ
В Москве действовал филиал запрещенной украинской секты - СК РФ - 04.10.2023 Украина.ру
В Москве действовал филиал запрещенной украинской секты - СК РФ
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, в доме у подозреваемых прошли обыски
2023-10-04T13:31
2023-10-04T13:31
2023-10-04T13:31
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В Москве возбуждено уголовное дело о незаконной работе нежелательной в России секты "Духовный центр "Возрождение"* Владимира Мунтяна. Об этом 4 октября сообщили в Главном следственном управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по городу Москве.В отношении членов секты возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, рассказал представитель ведомства.По данным следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными.По уголовному делу прошли обыски дома у подозреваемых. Соответствующее видео было опубликовано на сайте СК РФ. На нем видно, как представители правоохранительных органов заходят в многоэтажный дом, стучатся в дверь одной из квартир. Дверь открыла полураздетая женщина, которую правоохранители просят пройти в комнату. Уже в комнате за письменным столом сидят мужчина средних лет и эта же женщина, закутанная в одеяло. Представитель следственных органов протягивает подозреваемым постановление и просит их ознакомиться с ним. В пресс-службе СК РФ сообщили, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области, не приводя подробностей.Духовный центр "Возрождение" основал Владимир Мунтян в 1997 году в Днепропетровске. До этого основатель организации освободился из колонии в Кривом Роге, где он отсидел три года за мошенничество. Главный филиал религиозной организации располагался в Киеве, ее ответвления работали на территории Украины, России, Белоруссии и иных стран СНГ.В ноябре 2022 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух украинских неправительственных организаций — религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. "Установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — отметили в ведомстве.*Организация, признанная в России нежелательной
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, ск рф, секта, украина
В Москве действовал филиал запрещенной украинской секты - СК РФ
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, в доме у подозреваемых прошли обыски
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконной работе нежелательной в России секты "Духовный центр "Возрождение"* Владимира Мунтяна. Об этом 4 октября сообщили в Главном следственном управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по городу Москве.
В отношении членов секты возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, рассказал представитель ведомства.
По данным следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными.
По уголовному делу прошли обыски дома у подозреваемых. Соответствующее видео было опубликовано на сайте СК РФ. На нем видно, как представители правоохранительных органов заходят в многоэтажный дом, стучатся в дверь одной из квартир. Дверь открыла полураздетая женщина, которую правоохранители просят пройти в комнату. Уже в комнате за письменным столом сидят мужчина средних лет и эта же женщина, закутанная в одеяло. Представитель следственных органов протягивает подозреваемым постановление и просит их ознакомиться с ним.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области, не приводя подробностей.
Духовный центр "Возрождение" основал Владимир Мунтян в 1997 году в Днепропетровске. До этого основатель организации освободился из колонии в Кривом Роге, где он отсидел три года за мошенничество. Главный филиал религиозной организации располагался в Киеве, ее ответвления работали на территории Украины, России, Белоруссии и иных стран СНГ.
В ноябре 2022 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух украинских неправительственных организаций — религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. "Установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
*Организация, признанная в России нежелательной