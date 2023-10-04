https://ukraina.ru/20231004/1049893608.html

Парламентский форум "Россия — Латинская Америка" и Гондурас, который беспокоит империю

Парламентский форум "Россия — Латинская Америка" и Гондурас, который беспокоит империю - 04.10.2023 Украина.ру

Парламентский форум "Россия — Латинская Америка" и Гондурас, который беспокоит империю

Если бы кому-то вдруг понадобился собирательный карикатурный образ классических колоний ХХI века, нынешняя Украина в этой роли наверняка показалась бы даже некоторым перебором

2023-10-04T12:51

2023-10-04T12:51

2023-10-04T14:12

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Раньше мы даже не предполагали, что можно так самозабвенно любить сапоги, плетки и бусы хозяев, как это делает киевское правительство, много лет успешно уничтожавшее память, совесть и здравый смысл собственного народа, с тем чтобы сегодня жертвовать им физически. Самое удивительное в этом то, что многие из нынешних администраторов частного предприятия под торговой маркой «Украина» (у которого сегодня все характеристики бойни) наверняка с иронией и негодованием читали в юности сборник рассказов замечательного американского писателя О'Генри «О королях и капусте», где в адрес подчиненных США колониальных центральноамериканских стран впервые использован термин «банановые республики».Главным прототипом такой банановой республики Анчурии был Гондурас, основным доходом и политическим смыслом существования которого являлась поставка тропических фруктов в США, и где и была написана знаменитая книга. Многие наверняка вспомнят, что среди множества мерзости, привнесенной в нашу народную культуру в мутные годы перестройки, был и анекдот о Гондурасе, который «надо меньше чесать», чтобы «не беспокоил». В этом гаденьком юморе тех времен есть всё: и высокомерие, и невежество, и расизм, и искреннее хамское презрение к миру. Продолжатели этой разновидности остроумия – на уровне заявлений государственных чиновников Украины и в социальных сетях украинских нацистов и их братьев по вере, российских либералов — еще недавно откровенно по-расистски издевались над посетившей Киев африканской делегацией и до сих пор ухмыляются в адрес растущих и развивающихся связей России со странами и народами Африки.На днях у этих людей добавилась еще одна проблема, величиной с целый регион — Латинская Америка. С 29 сентября по 2 октября этого года в Москве прошел Первый Парламентский Международный форум «Россия — Латинская Америка» при участии более 200 делегатов из практически всех стран региона, прилетевших в Москву, чтобы заявить о своей решимости, несмотря на все угрозы, предупреждения и предостережения со стороны северного соседа, продолжать развивать отношения с Россией. Среди прибывших в Москву была и парламентская делегация республики Гондурас. Кстати, несколько неблагозвучное произношение названия этой страны на русском — результат французского культурного колониального влияния на наш язык. На родном испанском название Гондураса звучит как «Онду́рас» — с ударением на «у» и значит в переводе «глубины», в честь характеристик, обнаруженных первыми испанскими конкистадорами у берегов страны и восклицания одного из них: «Да упасёт нас Господь от этих глубин!» Во главе делегации Гондураса, состоявшей из 16 депутатов, находился президент парламента страны Луис Редондо, что вполне отчетливо отражает общественные настроения внутри этой маленькой центральноамериканской страны, долгие годы являвшейся главной военной базой США для постоянных нападений на Кубу и Никарагуа. Недавно пришедшая к власти левый президент Хиомара Кастро практически впервые за более чем 200 лет независимой истории своей родины предприняла ряд смелых шагов в сторону достижения настоящей независимости, и на фоне нынешнего Гондураса куда более банановые во всех отношениях сегодняшние Германия и Франция.Сегодня перед Россией и Латинской Америкой открывается практически безбрежное поле для возможностей сотрудничества и взаимного обогащения в экономическом, культурном и, прежде всего, человеческом смысле. Независимо от тех или иных политических конъюнктур в той или иной страны региона, в современной Латинской Америке совершенно четко понятно, что отношения на равных, предполагающие настоящее партнерство, с США или странами Западной Европы, совершенно не возможны. А Россия – с ее наукой, культурой, образованием и технологическими возможностями – один из немногих реальных шансов на социально ориентированное развитие региона, являющегося сегодня мировым чемпионом по неравенству в распределении доходов.Неслучайно поэтому успешный межпарламентский форум в Москве стал практически темой табу в мировой "деморатической прессе". "Серьезные издания", с момента своего возникновения привыкшие не замечать целые страны и континенты, сегодня бьют собственные рекорды по ангажированности и цензуре в интерпретации реальности. Латинская Америка, если ее новостная повестка не соответствует требуемой картине, просто перестает существовать в политических новостях, а новости другие с удовольствием расскажут нам о Чупакабре или мумиях инопланетян из перуанской пустыни, сопроводив инфоповестку яркими картинками.В последние годы Украина и страны Латинской Америки заняли практически противоположные позиции в истории и политике. Именно постмайданная Украина являлась единственным, кроме США и Израиля, государством, регулярно и подобострастно голосовавшим на Генеральной ассамблее ООН в поддержку преступной американской блокады Кубы. Именно она первой в Европе переняла практику колумбийского парамилитаризма, создав параллельную государству власть нацистских отморозков для запугивания или подавления любой здравой социальной силы. И именно украинские псевдодемократические правительства возродили все демагогические клише и лозунги всех латиноамериканских диктатур вместе взятых, обвинив во всех ужасах человечества Советский Союз, коммунизм и русских.Пока на одном краю истории продолжается священная борьба народов за их право на человеческую жизнь и место в мире, который необходимо срочно переустроить, с ее противоположной стороны остаются только тени прошлого в войне с позапрошлым, где из мрака времен виден лишь оскал ухмылок шутов и шутников о Гондурасе.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнения, россия, латинская америка, гондурас, форум, парламенты