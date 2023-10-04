https://ukraina.ru/20231004/1049891709.html

Средства индивидуальной броневой защиты (СИБЗ) в зоне спецоперации на Украине

Средства индивидуальной броневой защиты (СИБЗ) в зоне спецоперации на Украине - 04.10.2023 Украина.ру

Средства индивидуальной броневой защиты (СИБЗ) в зоне спецоперации на Украине

Основным поражающим фактором в любом военном конфликте являются - пулевые и осколочные ранения. Поэтому большинство средств индивидуальной броневой защиты рассчитаны на остановку пули или осколка, предназначенного для солдата или офицера на поле боя.

2023-10-04T11:57

2023-10-04T11:57

2023-10-04T11:57

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К таким средствам, в первую очередь, относятся бронежилеты. Одним из самых современных и защищенных бронежилетов российского производства, считается 6Б45. Он был разработан специально для использования в условиях боевых действий и обеспечивает надежную защиту от огнестрельного оружия.Материал, используемый в бронежилете 6Б45, - это керамика. Керамические пластины являются основным компонентом защитной системы и предназначены для поглощения и рассеивания энергии от пуль и осколков. Они изготавливаются из твердых керамических материалов, таких как керамический борид или алюминиевый оксид, что обеспечивает высокую степень защиты при сравнительно небольшом весе. Такой "броник" также имеет дополнительную защиту в виде мягкой брони, выполненной из арамидного материала или полиэтиленовых волокон. Эта мягкая броня способна поглощать и рассеивать энергию пули, предотвращая проникновение в организм. Комбинация керамических пластин и мягкой брони обеспечивает бронежилету высокую эффективность и надежность.Бронежилет 6Б45 обеспечивает защиту от пуль различных калибров, включая 5.45x39 мм, 7.62x39 мм и 7.62x54 мм. Он также способен защищать от осколков и некоторых типов взрывных устройств. Обладает также хорошей эргономикой и комфортом использования. Он имеет регулируемые ремни, которые позволяют подогнать его под индивидуальные параметры пользователя. Благодаря современным технологиям и материалам, бронежилет достаточно легкий и не создает излишнего дискомфорта при ношении.Одной из особенностей бронежилета 6Б45 является его модульная конструкция. Это позволяет пользователю настраивать и изменять уровень защиты в зависимости от конкретных потребностей и угроз. Модульность также обеспечивает возможность замены поврежденных или изношенных элементов без необходимости полной замены бронежилета, имеет широкий диапазон дополнительных аксессуаров, которые могут быть добавлены для повышения его функциональности. Это включает в себя карманы для дополнительного оборудования, систему крепления для раций или гидратора, а также молле-планку для крепления дополнительных сумок или кобуры. Бронежилет 6Б45 также обладает хорошей стойкостью к механическим воздействиям и атмосферным условиям. Он может выдерживать экстремальные температуры, влажность и воздействие воды без потери своих защитных свойств.Несмотря на то, что бронежилет 6Б45 обладает рядом преимуществ и имеет хорошую репутацию, решение о выборе бронежилета должно основываться на конкретных потребностях и требованиях. Защитное снаряжение не может быть универсальным. То, что хорошо подходит военнослужащему общевойскового подразделения, может не соответствовать характеристикам, которые предъявляют бронежилетам бойцы штурмовых отрядов, артиллеристы или танкисты.Ещё один вариант оснащения наших войск в том числе и добровольцев - это отечественный "плитник" 6Б46. Боевой нагрудник защитный предназначен в основном для подразделений ВДВ и разведки. Но и добровольцам он доставался довольно часто, когда был в наличии. Представляет он собой универсальную платформу, которую по желанию можно использовать как обычный "лифчик" нагрудник даже без защиты, если нужна простенькая разгрузка, также, как и полноценный "плитник". Спереди защиту обеспечивает плита "Гранит" 5А, такая же, как и в бронежилете 6Б45 вместе с двумя пакетами кевлара. Сзади и по бокам - баллистические пакеты кевлара.Штурмовой бронежилет 6Б43 был принят на вооружение российской армии в 2010 году. Защищает от холодного оружия, пуль стрелкового оружия и осколков гранат. Комплектуется дополнительными съемными модулями для увеличения площади защиты. Бронежилет Шилд 5-5 УНИ подходит для сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Он пользуется повышенным спросом и входит в систему госзаказов, является аналогом штурмового бронежилета 6Б43.Данный бронежилет дает надежную защиту от холодного оружия, осколочных ранений, пуль из пистолета и многого другого. Пятый класс защиты достаточен, чтобы выдерживать очереди АК-74 и АКМ, а также выстрелы из СВД.На днях в зоне СВО опробовали бронежилеты "Оберег", останавливающие снайперские пули НАТО. Как следует из информации госкорпорации "Ростех", отечественная разработка бронежилет "Оберег", применяемый в зоне СВО, в рамках испытаний продемонстрировал неуязвимость перед мощной винтовочной пулей 8,6 на 70 мм Lapua Magnum. При этом средство защиты не было рассчитано на такой результат.В процесс включились тульские производители с завода "Октава", входящие в госкорпорацию "Ростех". "Оберег" - инициативный проект тульского предприятия.Пластина с баллистическим пакетом спасает не только от стандартного автоматного выстрела, но и от бронебойных патронов калибра 7,62. Бронежилеты "Оберег" отличаются небольшим весом и не сковывают движений, что очень важно при штурме опорных пунктов или зданий. Пластины расположены таким образом, что защищают жизненно важные органы и при этом позволяют сохранять мобильность. Элементы бронежилета изготавливаются из качественной непромокаемой ткани. Все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные слои из арамидных материалов. Качество защиты амуниции остается неизменным даже в экстремальных условиях - в воде и при температурах от - 40 до + 40 градусов.По словам производителя, бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, которую можно при необходимости снять. Кроме того, в снаряжении предусмотрены подсумки открытого и закрытого типа боекомплекта и других элементов амуниции. Весит такой бронежилет около 12 килограммов. При этом вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник.Опыт самых современных военных конфликтов показал, что решающую роль на поле боя порой играют вовсе не новые технологии, а самые элементарные вещи. Без правильно подобранной оружейной смазки даже самые современные образцы вооружений могут перестать стрелять. Да и в холодной обуви и в промерзших блиндажах тоже особо не повоюешь. Многие российские предприниматели, не дожидаясь указов сверху, уже перестроили свой бизнес и наладили выпуск продукции, которая нужна в зоне боевых действий.На военном полигоне под Екатеринбургом, например, проходят испытания новейшей стальной пластины для бронежилетов, за которой уже встали в очередь добровольцы, собирающиеся в зону СВО, и даже целые армейские подразделения. Стреляют, как положено по всем нормам, с 10 метров, в том числе и боевыми патронами. Для чистоты эксперимента нужно выстрелить еще минимум четыре раза, чтобы понять, прошла ли испытания бронепластина, которую из сплава металлов производят на заводе в уральской столице.Бронеплиту, согласно заданной программе, аккуратно режет лазерный станок, потом ее гнут. Для предприятия "Уралсветмонтаж" изготовление пластин для бронежилетов — не профильное производство. Здесь делают металлоконструкции и мачты для освещения. Бронеплиты за свой счет и для нужд СВО — личная инициатива предпринимателей.Что касается страны производства, то не нужно гнаться за какими-то американскими бронежилетами. К такому единодушному мнению пришли не только производители и специалисты, но и бойцы на линии боевого соприкосновения. В России достаточно мощностей и возможностей, чтобы делать бронежилеты своего собственного производства. И они делаются, производятся. Главное — их вовремя закупать и экипировать наших военнослужащих. Бронежилеты должны быть обязательно с противоосколочной защитой, обязательно с защитой паха, плеч, броневоротником, который обеспечивает защиту шеи, и иметь плиты высокой степени защиты.Совершенствование средств индивидуальной защиты для российских военных и сотрудников спецподразделений продолжается. Основными задачами конструкторов по-прежнему остаются поиск баланса между мобильностью и защищенностью носителя, а также создание универсального бронежилета для широкого применения.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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