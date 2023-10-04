https://ukraina.ru/20231004/1049891190.html

"Послать позитивный сигнал". Зачем Украину опять манят членством в ЕС

"Послать позитивный сигнал". Зачем Украину опять манят членством в ЕС - 04.10.2023 Украина.ру

"Послать позитивный сигнал". Зачем Украину опять манят членством в ЕС

Во вторник вечером 4 октября все украинские СМИ сообщили о скором вступлении Украины в ЕС. И многие украинцы в очередной раз повелись на обманку, которой перед ними машут уже почти 10 лет.

2023-10-04T10:56

2023-10-04T10:56

2023-10-04T10:56

эксклюзив

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Такие вбросы происходят регулярно, особенно когда дела на политическом или военном фронте у Киева идут не очень хорошо. В данном случае тоже речь идет не о вступлении, а о возможном начале в будущем переговоров по поводу начала переговоров о вступлении. Проще говоря, решено начать договариваться о том, как начинать договариваться.Американское издание Politico в частности сообщило со ссылкой на свои источники в руководстве ЕС, что в ноябре Еврокомиссия может объявить о том, как хорошо кандидаты выполняют свою домашнюю работу над выполнением требований для вступления.Как пишет издание, после этого Еврокомиссия сделает заявление, после которого государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной. На государства ЕС при этом, по информации Politico, будет оказываться сильное давление, чтобы они согласились начинать договариваться. Начало переговоров может произойти в декабре, а может и не произойти, если какие-нибудь Венгрия или Польша в очередной раз поломают копья с Киевом.Тем не менее, как утверждает источник Politico, европейские дипломаты "должны послать Украине позитивный сигнал". Проще говоря, чтобы подбодрить Зеленского, им нужна еще одна улыбка и мысленные лучи добра, направленные в его сторону.Ранее для начала переговоров о начале процедуры вступления Киеву (и прочим кандидатам) нужно было выполнить ряд условий. Украина их не выполнила, но чтобы поддержать Зеленского, переговоры решено начать до их выполнения. Тем более что евробюрократы как никто знают, что такие переговоры могут идти годами, не принося результаты.Например, Турция подала заявку в Европейское экономическое сообщество (прообраз Евросоюза) еще в далеком 1987 году. Кандидатом в ЕС Турцию признали в 1999 году. Переговоры о начале вступления начались в 2005 году. С тех пор они практически не сдвинулись с мертвой точки. Турции пеняют на территориальные проблемы (Северный Кипр), отсутствие прогресса в борьбе за права национальных меньшинств, женщин, а также – коррупцию. И только в начале октября сего года президент Турции плюнул и поставил крест на "евростремлениях".Во время недавнего выступления в парламенте Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что его страна "больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своих дверей в течение 40 лет"."Мы выполнили все обещания, которые мы дали ЕС, но они не выполнили почти ни одного из своих", – отметил турецкий президент. Он также добавил, что не будет "терпеть никаких новых требований или условий" для вступления его страны в ЕС.Но Турцию манили и выставляли требования десятки лет, а Украина еще не до конца поняла эту игру в кошки-мышки.Президент Совета ЕС Шарль Мишель в интервью немецкому изданию Spiegel 3 октября подчеркнул, что для Киева не будет никаких поблажек в плане выполнения требований, как и для Турции. "Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства", – сказал Мишель.Борьба с коррупцией на Украине – это все равно, что борьба с вселенским злом – она может длиться вечно. Однако Шарль Мишель считает, что при выполнении требований Украина может присоединиться к ЕС к 2030 году, когда сам Шарль Мишель уйдет в отставку, а в Киеве на Банковой будет уже кто-то другой. Но кто найдет и спросит Мишеля в 2030 году о его словах в 2023 году?И даже после начала переговоров (таких же, как Турция вела с 2005 года) начинаются вопросы о следовании всем пунктам Копенгагенских критериев от 1993 года. Там в списке: соблюдение прав меньшинств, прав человека, а также способность справиться с рыночными и конкурентными силами, действующими в ЕС. На конечном этапе переговоров решение о вступлении должен ратифицировать парламент каждой из стран Евросоюза. В ЕС, конечно, большинство стран часто послушно проводят политику Вашингтона, но далеко не все и не всегда.В случае вступления Украина, как беднейшая страна континента, к тому же сильно порушенная боевыми действиями, перетягивает на себя большую часть дотаций ЕС, фактически отнимая средства у поляков, болгар и румын. И вряд ли это им понравится.Далее, чтобы получить одобрение Польши, от Украины потребуется что-то делать с культом Бандеры и ОУН-УПА. Затем – куда-то перенаправить экспорт аграрной продукции, который сейчас очень нервирует польских фермеров. Для одобрения Будапешта вновь встает вопрос о правах закарпатских венгров. Тот же вопрос – о правах румын в Черновицкой области и болгар – в Одесской области.Чтобы удовлетворить все пожелания соседей, Украине придется сделать что-то со своими националистами. И если уж действительно уважать права меньшинств, прижать к ногтю националистов, убрать культ Бандеры и прогнуться под экономические требования конкурентов, получается, что и гражданскую войну в 2014 году не имело смысла начинать.Из этого можно сделать вывод, что формальные требования не будут выполнены никогда, но в течение десятков лет (если сохранится тот же режим в Киеве) будут договариваться, чтобы дальше договариваться. В Турции уже осознали, что это "вечный двигатель", но в Киеве еще с восторгом реагируют на такие "позитивные сигналы".

https://ukraina.ru/20231003/1049884858.html

https://ukraina.ru/20231004/1049886172.html

https://ukraina.ru/20231003/1049883048.html

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эксклюзив, ес, украина-ес, сми, politico, турция, эрдоган, польша, вступление