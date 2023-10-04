https://ukraina.ru/20231004/1049890809.html

В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев

В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев - 04.10.2023 Украина.ру

В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев

В автобусе находились туристы из различных европейских стран. Среди жертв есть дети

2023-10-04T10:22

2023-10-04T10:22

2023-10-04T10:22

новости

италия

дтп

украинцы

автобус

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Пять украинских граждан погибли в результате ДТП, произошедшего в ночь на 4 октября в Италии, на трассе А4 вблизи Венеции. Об этом сообщило МИД Украины, передает агентство УНИАН.Еще трое украинцев получили травмы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице."По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пятерых погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.В МИД Украины рассказали, что украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение граждан и устанавливают связь с родственниками.В ночь на 4 октября между населенными пунктами Местре и Маргера туристический автобус компании "Линия" упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу и загорелся. Кроме украинских, в автобусе находились иностранные туристы из различных европейских стран. В ДТП погиб 21 пассажир, 15 получили ранения. Среди погибших двое детей и одна несовершеннолетняя девушка.Вместе с украинскими туристами, в автобусе находились граждане Германии, Франции, Хорватии, Испании и Австрии.

https://ukraina.ru/20220813/1037641532.html

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новости, италия, дтп, украинцы, автобус