В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев - 04.10.2023 Украина.ру
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В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев
В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев - 04.10.2023 Украина.ру
В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев
В автобусе находились туристы из различных европейских стран. Среди жертв есть дети
2023-10-04T10:22
2023-10-04T10:22
новости
италия
дтп
украинцы
автобус
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Пять украинских граждан погибли в результате ДТП, произошедшего в ночь на 4 октября в Италии, на трассе А4 вблизи Венеции. Об этом сообщило МИД Украины, передает агентство УНИАН.Еще трое украинцев получили травмы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице."По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пятерых погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.В МИД Украины рассказали, что украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение граждан и устанавливают связь с родственниками.В ночь на 4 октября между населенными пунктами Местре и Маргера туристический автобус компании "Линия" упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу и загорелся. Кроме украинских, в автобусе находились иностранные туристы из различных европейских стран. В ДТП погиб 21 пассажир, 15 получили ранения. Среди погибших двое детей и одна несовершеннолетняя девушка.Вместе с украинскими туристами, в автобусе находились граждане Германии, Франции, Хорватии, Испании и Австрии.
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новости, италия, дтп, украинцы, автобус
Новости, Италия, ДТП, украинцы, автобус

В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев

10:22 04.10.2023
 
© CC0, PixabayВенеция
Венеция
© CC0, Pixabay
Читать в
В автобусе находились туристы из различных европейских стран. Среди жертв есть дети
Пять украинских граждан погибли в результате ДТП, произошедшего в ночь на 4 октября в Италии, на трассе А4 вблизи Венеции. Об этом сообщило МИД Украины, передает агентство УНИАН.
Еще трое украинцев получили травмы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.
"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пятерых погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.
В МИД Украины рассказали, что украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение граждан и устанавливают связь с родственниками.
В ночь на 4 октября между населенными пунктами Местре и Маргера туристический автобус компании "Линия" упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу и загорелся. Кроме украинских, в автобусе находились иностранные туристы из различных европейских стран. В ДТП погиб 21 пассажир, 15 получили ранения. Среди погибших двое детей и одна несовершеннолетняя девушка.
Вместе с украинскими туристами, в автобусе находились граждане Германии, Франции, Хорватии, Испании и Австрии.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа 2022, 17:12
Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИУкраинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили дорожно-транспортное происшествие в Вене, после чего пытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщил местный портал Kronen Zeitung
 
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