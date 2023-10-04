Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км - 04.10.2023 Украина.ру
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Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км
Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км - 04.10.2023 Украина.ру
Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км
Контрудар ВС РФ нанесли во вторник днем по правому флангу украинской группировки, вклинившейся в российскую оборону на этом участке запорожского фронта
2023-10-04T06:09
2023-10-04T06:09
эксклюзив
работино
вербовое/вербное
сво
контрнаступление
спецоперация
запорожский фронт
александр "варяг" матюшин
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В результате этот день российские подразделения смогли продвинуться из района Новофедоровки на север, в сторону Белогоровки, на расстояние от 1 до 2 км. О причинах успеха нашему сайту рассказал донецкий волонтер - старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который находится на связи с воюющими там российскими бойцами:"Первая причина - проведение успешной артподготовки. Мы смогли разнести позиции украинцев. Вторая - успешная контрбатарейная борьба, которая продолжалась несколько дней. Третья – хорошо поработала наша авиация – украинские позиции обрабатывались 500-тонными ФАБами. Четвертая – истощение украинских сил в ходе 120-дневного "контрнаступа". Пятая – в этот район прибыли наши резервы. Шестая – с помощью разведывательных БПЛА мы смогли несколько дней назад сначала обнаружить колонну украинской тяжелой техники, а потом ее и уничтожить.Но тут надо понимать, что все это не наше долгожданное наступление, а, выражаясь военной терминологией, локальные наступательные действия. Их цель - взять в котел украинскую группировку, которая пытается через Работино прорваться к Токмаку.Если мы ударим ВСУ еще и в их левый фланг около населенного пункта Копани, и этот удар, как и в случае нашего наступления из Новофедоровки, завершится успехом, то котел, в котором окажутся украинцы, захлопнется".Поэтому, чтобы не допустить котла, во вторник вечером ВСУ начали массированное наступление на российские позиции в районе Копани. По сообщению Матюшина, украинцы атаковали силами пехоты - тяжелая техника не использовалась. Было несколько атак, при этом ВСУ смогли подойти непосредственно к российским окопам. На момент написания статьи все атаки были отбиты.Матюшин также пояснил нашему изданию, почему ВСУ во время своего конрнаступления ударили именно в сторону Работино, а не на другом участке запорожского фронта:"Понятно, что через Работино самый короткий путь на Токмак, а потом и на Мелитополь. Но причина не только в этом. С начала своего "контрнаступа" ВСУ попытались ударить на Пологи, но в ходе трехдневных боев они получили очень серьезный отпор от нас. Там очень сильно укрепленные позиции – траншеи в полный рост, блиндажи с железобетонными плитами в несколько накатов, много тяжелой техники, мотивированные и хорошо обученные подразделения, успевшие получить боевой опыт".Сейчас локальные наступательные действия идут и на Времьевском выступе – российские силы успешно контратакуют украинцев в районе ранее занятых ВСУ населенных пунктов Урожайное и Приютное. ВС РФ смогли выбить там врага из близлежащих посадок.На остальных участках фронта либо затишье, либо позиционные бои.
https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html
https://ukraina.ru/20230928/1049762303.html
работино
вербовое/вербное
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, работино, вербовое/вербное, сво, контрнаступление, спецоперация, запорожский фронт, александр "варяг" матюшин
Эксклюзив, Работино, Вербовое/Вербное, СВО, контрнаступление, Спецоперация, Запорожский фронт, Александр "Варяг" Матюшин

Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км

06:09 04.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Контрудар ВС РФ нанесли во вторник днем по правому флангу украинской группировки, вклинившейся в российскую оборону на этом участке запорожского фронта
В результате этот день российские подразделения смогли продвинуться из района Новофедоровки на север, в сторону Белогоровки, на расстояние от 1 до 2 км.
О причинах успеха нашему сайту рассказал донецкий волонтер - старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который находится на связи с воюющими там российскими бойцами:
Спецоперация
2 октября, 02:13
Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?Украинские части, которые вклинились в нашу оборону в направлении Токмака, но за четыре месяца так и не смогли дойти до первого рубежа "линии Суровикина" и расширить фронт, в итоге могут оказаться в ловушке
"Первая причина - проведение успешной артподготовки. Мы смогли разнести позиции украинцев. Вторая - успешная контрбатарейная борьба, которая продолжалась несколько дней. Третья – хорошо поработала наша авиация – украинские позиции обрабатывались 500-тонными ФАБами. Четвертая – истощение украинских сил в ходе 120-дневного "контрнаступа". Пятая – в этот район прибыли наши резервы. Шестая – с помощью разведывательных БПЛА мы смогли несколько дней назад сначала обнаружить колонну украинской тяжелой техники, а потом ее и уничтожить.
Но тут надо понимать, что все это не наше долгожданное наступление, а, выражаясь военной терминологией, локальные наступательные действия. Их цель - взять в котел украинскую группировку, которая пытается через Работино прорваться к Токмаку.
Если мы ударим ВСУ еще и в их левый фланг около населенного пункта Копани, и этот удар, как и в случае нашего наступления из Новофедоровки, завершится успехом, то котел, в котором окажутся украинцы, захлопнется".
Поэтому, чтобы не допустить котла, во вторник вечером ВСУ начали массированное наступление на российские позиции в районе Копани. По сообщению Матюшина, украинцы атаковали силами пехоты - тяжелая техника не использовалась. Было несколько атак, при этом ВСУ смогли подойти непосредственно к российским окопам. На момент написания статьи все атаки были отбиты.
Матюшин также пояснил нашему изданию, почему ВСУ во время своего конрнаступления ударили именно в сторону Работино, а не на другом участке запорожского фронта:
Украинские военнопленные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 14:31
Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронтеСдающиеся в плен украинские солдаты не верят командованию и не верят в победу. Сдаются ночью, группами по 10-20 человек. Во время допроса рассказывают, что их гонят погибать ни за что
"Понятно, что через Работино самый короткий путь на Токмак, а потом и на Мелитополь. Но причина не только в этом. С начала своего "контрнаступа" ВСУ попытались ударить на Пологи, но в ходе трехдневных боев они получили очень серьезный отпор от нас. Там очень сильно укрепленные позиции – траншеи в полный рост, блиндажи с железобетонными плитами в несколько накатов, много тяжелой техники, мотивированные и хорошо обученные подразделения, успевшие получить боевой опыт".
Сейчас локальные наступательные действия идут и на Времьевском выступе – российские силы успешно контратакуют украинцев в районе ранее занятых ВСУ населенных пунктов Урожайное и Приютное. ВС РФ смогли выбить там врага из близлежащих посадок.
На остальных участках фронта либо затишье, либо позиционные бои.
 
ЭксклюзивРаботиноВербовое/ВербноеСВОконтрнаступлениеСпецоперацияЗапорожский фронтАлександр "Варяг" Матюшин
 
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06:09Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км
06:06Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье
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