https://ukraina.ru/20231004/1049882276.html

Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км

Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км - 04.10.2023 Украина.ру

Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км

Контрудар ВС РФ нанесли во вторник днем по правому флангу украинской группировки, вклинившейся в российскую оборону на этом участке запорожского фронта

2023-10-04T06:09

2023-10-04T06:09

2023-10-04T06:09

эксклюзив

работино

вербовое/вербное

сво

контрнаступление

спецоперация

запорожский фронт

александр "варяг" матюшин

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В результате этот день российские подразделения смогли продвинуться из района Новофедоровки на север, в сторону Белогоровки, на расстояние от 1 до 2 км. О причинах успеха нашему сайту рассказал донецкий волонтер - старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который находится на связи с воюющими там российскими бойцами:"Первая причина - проведение успешной артподготовки. Мы смогли разнести позиции украинцев. Вторая - успешная контрбатарейная борьба, которая продолжалась несколько дней. Третья – хорошо поработала наша авиация – украинские позиции обрабатывались 500-тонными ФАБами. Четвертая – истощение украинских сил в ходе 120-дневного "контрнаступа". Пятая – в этот район прибыли наши резервы. Шестая – с помощью разведывательных БПЛА мы смогли несколько дней назад сначала обнаружить колонну украинской тяжелой техники, а потом ее и уничтожить.Но тут надо понимать, что все это не наше долгожданное наступление, а, выражаясь военной терминологией, локальные наступательные действия. Их цель - взять в котел украинскую группировку, которая пытается через Работино прорваться к Токмаку.Если мы ударим ВСУ еще и в их левый фланг около населенного пункта Копани, и этот удар, как и в случае нашего наступления из Новофедоровки, завершится успехом, то котел, в котором окажутся украинцы, захлопнется".Поэтому, чтобы не допустить котла, во вторник вечером ВСУ начали массированное наступление на российские позиции в районе Копани. По сообщению Матюшина, украинцы атаковали силами пехоты - тяжелая техника не использовалась. Было несколько атак, при этом ВСУ смогли подойти непосредственно к российским окопам. На момент написания статьи все атаки были отбиты.Матюшин также пояснил нашему изданию, почему ВСУ во время своего конрнаступления ударили именно в сторону Работино, а не на другом участке запорожского фронта:"Понятно, что через Работино самый короткий путь на Токмак, а потом и на Мелитополь. Но причина не только в этом. С начала своего "контрнаступа" ВСУ попытались ударить на Пологи, но в ходе трехдневных боев они получили очень серьезный отпор от нас. Там очень сильно укрепленные позиции – траншеи в полный рост, блиндажи с железобетонными плитами в несколько накатов, много тяжелой техники, мотивированные и хорошо обученные подразделения, успевшие получить боевой опыт".Сейчас локальные наступательные действия идут и на Времьевском выступе – российские силы успешно контратакуют украинцев в районе ранее занятых ВСУ населенных пунктов Урожайное и Приютное. ВС РФ смогли выбить там врага из близлежащих посадок.На остальных участках фронта либо затишье, либо позиционные бои.

https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html

https://ukraina.ru/20230928/1049762303.html

работино

вербовое/вербное

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, работино, вербовое/вербное, сво, контрнаступление, спецоперация, запорожский фронт, александр "варяг" матюшин