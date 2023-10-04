https://ukraina.ru/20231004/1049880426.html

Это лучше, чем преступление, это политика. Почему на Украине так не любят Толстого, Пушкина и Булгакова

Это лучше, чем преступление, это политика. Почему на Украине так не любят Толстого, Пушкина и Булгакова - 04.10.2023 Украина.ру

Это лучше, чем преступление, это политика. Почему на Украине так не любят Толстого, Пушкина и Булгакова

Одесский муниципалитет по результатам "электронного голосования горожан" пока не переименует площадь Льва Толстого и переулок братьев Черепановых. Возможно.

2023-10-04T06:28

2023-10-04T06:28

2023-10-04T06:57

украина

одесса

переименование

топонимы

киев

владимир ленин (владимир ульянов)

памятник

демонтаж

михаил булгаков

ссср

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Список тех, кому "не повезло" больший. В Одессе не останутся имена русских полководцев Донского и Суворова, учёных Вавилова и Тимирязева, нобелевского лауреата, писателя Михаила Шолохова, героя Советского Союза Александра Матросова, другие. В этой порции уничтожения исторической топонимики и памяти 39 городских улиц. С конца 2013 года, когда в центре Киева протестующие снесли скульптуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, по январь этого года на Украине демонтировали более 2,5 тысячи советских памятников, переименовали 987 населенных пунктов и 52 тысячи улиц. И год ещё не закончен. Хотя, полагаю, точных цифр не знает никто.Михаил Булгаков из русского и советского писателя стал прежде всего киевлянином, врачом и только потом писателем. Так в конце мая 23-го в Киеве исковеркали надпись на мемориальной доске писателя. Исковеркав, облили красной краской. Видимо, за фразу в "Днях Турбиных":"Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. … Сволочь он, – с ненавистью продолжал Турбин. – Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?"То что происходит на Украине – политика, невиданный социальный эксперимент. Согласно последней союзной переписи из 51,432 млн населения Украинской ССР 1989 года, к украинцам себя относили 37,419, к русским 11,355 млн. Но главное заключалось в другом – развод 91-го тому обществу представлялся формальным разделение двух братских, крайне комплиментарных друг к другу народов, чьи культуры не конфликтуя, а переплетаясь, произрастая из одного корня, дополняли друг друга.Уничтожение СССР продавалось элитой российской и украинской своим народам, как мирное и дружеское, сосуществование рядом. И не могло иначе. Скажи тогда Кравчук: "Цель Украины вступить в НАТО", вынесли бы дядьку вперёд ногами. Жаль, не сказал.Объединённая команда СНГ, была и такая, в командном зачёте завоевала на играх в 1992-го в Барселоне 112 медалей, заняв первое место в командном зачёте. Украинцы и русские стояли тогда рядом. Так вы объявите сегодня русских виновными в преступлениях против человечности, т.е., без срока давности, и осудите тех украинцев, стоявших рядом, как пособников. Не благодарите. Это совет политическому Киеву. И он сегодня не кажется чем-то диким, тем чем является - бредом сумасшедщего. Нет, рабочая версия политического мейнстрима. Вполне.7 мая 1996-го рижская Дума переименовывает улицу Космонавтикас в Джохара Дудаева. Один из инициаторов "акции" и активистов партии - Движение за национальную независимость Латвии" (ДННЛ) Юрис Добелис, автор обращённой к русским сентенции "нам не надо, чтобы вы знали латышский язык, нам надо, чтобы вы знали своё место" сказал тогда:"Происходящее в Чечне касается и Латвии. Дело не в Дудаеве, его имя скорее нарицательно. Это символическая акция поддержки борьбы маленького народа против самодержавия. А имя Дудаева можно сравнить с именем Маннергейма, которое стало символом для Финляндии. На совете ДННЛ мы решили, что одну из улиц города надо назвать улицей Дудаева".Дудаев и Маннергейм. Сильно. Добелис был прав. Оба – животные националисты и русофобы. Оба – убийцы русских людей. Всего три года спустя, в декабре 1999-го председатель городского комитета среды Айвар Драудиньш уже утверждал:"Советский генерал Дудаев заслужил, чтобы его имя носила улица в Риге, так как в 1991 году он отказался выполнить приказ о бомбардировке столиц стран Балтии".Три года, а какая эволюция темы: "от фашиста Маннергейма до ковровых бомбардировок условной Бучи". Но согласитесь, словно вчера сказано. То ли братцем Кличко, то ли фрау Бербок/фон дер Ляйен или укронемцем Зеленским.Нужно понимать, что стирание русской цивилизации в самом прямом и широком смысле стало, наверное, к 1997-му, оформившейся мыслью в стратегии США на уничтожение России. А местечковый национализм прежних окраин превратился в тот самый лом при помощи которого, сбивали амбарный замок с двери, за которой сидел голодный зверь гражданской, а после и глобальной геополитической войны.По всему постсоветскому периметру русским объясняли одно – это не ваша земля, ваша история - ложная, вы – оккупанты, ваше место у параши. От стыдно быть русским до нельзя и запрещено им быть. Друг России? Убейте его. Так погиб Олег Бузина, тысячи других, чуть не погиб автор пронзительного стихотворения "Русский Киев" Ян Таксюра. Как так? Что за название? Киев не может быть русским. В пещерах Киево-Печерской Лавры лежат не русские святые. А кто? Обождите, мы ещё придумаем. Абсолютную дичь, как с бомбёжкой Риги. Она же была. Нет? Вот фотографии. Из интернета. Ицкуцтвенный антилект.Везде, и на Украине, мы наблюдали и наблюдаем, тотальное изъятие политических прав руссских людей, русского языка из сферы образования, культуры из социальной жизни. На русском разрешено лишь поливающее русское грязью. Нидерландский ТК Дождь*, например.Закон о коренных народах Украины, а русские нет, принятый 1 июля 2021-го, голосами 325 предателей своего народа – венец катка насильственной ассимиляции на Украине, пролог к большой войне.Русским просто отказали в праве на воспроизводство себя, как нации и культуры в месте их исторического проживания и зарождения. Вот что произошло. Так что замена топонимики – логичный исход. Захар Прилепин как-то точно сказал, писателям свойственно:"Где начинают сносить Ленина и Дзержинского – обязательно придут за Жуковым и Суворовым".Почему? Потому что они все русские. Понимаете? В этом проблема Ленина, князя Владимира и Суворова. А если снести их никак нельзя, то нужно сделать Владимира сначала князем киевским, а потом украинским, а дивизию СС Галичина – первой Украинской. Приём один, имя ему ЛОЖЬ. Не абстрактная, но преследующая конкретную политическую цель – уничтожение всего русского.Случай с Украиной тем ярче и яростней, потому что она – родник, один из истоков русской души. И если душа – Слово, то согласитесь, что вовсе не случайно политический Запад стирает из памяти большого русского народа Украины имена малоросса Гоголя, киевлянина Булгакова, одесситов Ильфа и Петрова, Бабеля, Катаева, Ахматовой, Александра Грина, Олеши, Багрицкого, Веры Инбер (Пулковский меридиан). Выпускника киевской гимназии Паустовского. Одессита Николая Корнейчукова, он же Чуковский. Детство писатель провёл на Новорыбной, ныне Пантелеймоновской улице, а начинал журналистом в Одесских новостях. Автора "Гренады" Михаила Светлова и луганчанина Михаила Матусовского. Слова песни "Русское поле" написала харьковчанка Инна Гофф. Поле – какое? Русское. Русское или украинское для Инны Гофф – суть одно. И раз мы дошли до Харькова, русский писатель, уроженец первой столицы Украины Эдуард Лимонов в книге "Киев Капут" 2015-м писал:"На наших глазах разворачивается историческая драма. Запад не упустит возможности развалить Украину, посеять там войну и раздор. И Россию втянут в эту драму, хочет она этого или нет. Отсидеться не удастся. Запад сделает из Украины Афганистан не моргнув глазом..."В Ивано-Франковске родился писатель и поэт, лауреат "Русского Букера" за роман "Библиотекарь", премии "Национальный бестселлер" за роман "Земля", Григорьевской поэтической премии Михаил Елизаров. Я могу ещё суток трое перечислять. Кстати, невероятный поэт Анна Долгарева, как Лимонов и Гофф, тоже из Харькова. Почему стирает из памяти? Потому что не прочесть их книг на украинском. Не писали они на этом языке. Вместе с русским их пытаются вывести за границу их же Родины.Вы объясните только неразумному мне: как могла чужая для России земля произвести на свет такое количество русской мысли и литературы. Не могла и не производила. Потому что это земля русская.Но они берут русскую землю и переназывают её. Придумывают иную историю, рисуют чужие имена. Отбирают и отжимают. И когда мы начинаем воевать за свою землю, они говорят нам – агрессоры. Это не ваша земля. Никогда не была вашей. Это они про себя говорят.Когда Наполеон, опасаясь роялистской фронды, казнил теоретического наследника французского престола, в этом контексте своего конкурента, герцога Энгиенского, председатель Законодательной комиссии Буль де ля Мерт, разработавший знаменитый Гражданский кодекс Франции произнёс, ставшую знаменитой фразу: "Это больше, чем преступление: это ошибка".То что делает Запад руками киевских и других мартышек на перешедшей под его политический контроль русской земле, можно перефразируя де ля Мерта определить так: "это лучше, чем преступление, эфективнее, чем преступление - это политика.Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, напомнил, что в принятой единогласно Декларации ООН от 1970 года "О принципах международного права, касающихся дружественного отношения и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН" закреплено –"Принцип уважения территориальной целостности применим к государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов и в следствие этого имеющие правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной территории".Но разве режимы Зеленского, Санду, прибалтийские когда-либо представляли весь народ проживающий на данной территории? Нет. И не стремились. Напротив, решали и решают другую задачу по физической зачистке русской земли от русских. Зачем? Таков традиционный англо-саксонский метод колонизации пространств – обнуление конкурента. Геноцид. После 24.02.22 можно сказать – у них не выйдет. Названия придётся вернуть. И посидеть. На дорожку.*ТК Дождь признан иноагентом.

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https://ukraina.ru/20230831/1049070910.html

https://ukraina.ru/20220902/1038402085.html

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Вадим Авва

Вадим Авва

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Вадим Авва

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