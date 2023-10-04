https://ukraina.ru/20231004/1049875568.html

Николай Овсиенко о том, почему на Украине уничтожают памятники и боятся музейного танка Т-70

Николай Овсиенко о том, почему на Украине уничтожают памятники и боятся музейного танка Т-70 - 04.10.2023 Украина.ру

Николай Овсиенко о том, почему на Украине уничтожают памятники и боятся музейного танка Т-70

Легендарный танк Т-70 из Мелитополя 28 сентября впервые за 80 лет снова пришел в движение и проехал несколько метров своим ходом. Реставрацию боевой машины времен Великой Отечественной войны провели специалисты Музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова и Российского военно-исторического общества (РВИО).

2023-10-04T06:00

2023-10-04T06:00

2023-10-04T06:03

интервью

мелитополь

танк

памятник

великая отечественная война

европа

украина

память

фашисты

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Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, который руководит восстановлением памятников в новых регионах России, рассказал в интервью изданию Украина.ру о восстановлении танка-героя Т-70 и о том, как в Европе пытаются перепрограммировать историческую память своих народов.— Николай Павлович, расскажите историю виновника торжества — танка Т-70 из Мелитополя времён Великой Отечественной войны.— Этот танк — особый. Танк, который в 1943 году с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первым ворвался в осажденный фашистами Мелитополь. Танк, экипаж которого погиб, поражен сразу двумя снарядами (один прошел навылет, а второй взорвался внутри). После освобождения города Т-70 установили на "Братском кладбище", где были захоронены солдаты и офицеры Красной Армии, в том числе экипаж танка. Это был редкий случай, когда боевая машина стала памятником еще до окончания Великой Отечественной войны.В апреле 2023 года жители Мелитополя обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой отремонтировать танк. Граждане желали видеть его 23 октября на Параде в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Для реставрации танк был доставлен из Мелитополя в Санкт-Петербург, где специалисты Ленинградского отделения РВИО и Музея "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова практически полностью его перебрали. К вопросу реставрации подошли очень бережно. Устранили следы коррозии корпуса, починили катки и гусеницы, оснастили новым двигателем. А пробоины от снарядов, которые пытались "залатать" в советское время, решили оставить в открытом виде — как шрамы и символы героической судьбы танка.Сейчас мы завершаем пуско-наладочные работы, танк уже на ходу. В середине октября он отправится обратно в Мелитополь.— Танк Т-70 — это 9-тонный легкий танк с 45-миллиметровой пушкой. Он не выдерживал противоборства с основными немецкими танками и противотанковой артиллерией уже в 1942 году, и советская промышленность выпускала его от большой нужды, пока не появился Т-34 с 85-миллиметровой пушкой. С какой целью европейские и украинские СМИ обвиняют Россию в намерении отправить этого "старичка" на фронт? — В годы Великой Отечественной было произведено чуть больше 8 200 танков Т-70. Легкий и маневренный — он мог успешно подавлять пехоту, вести бои в городских условиях.Для музейщиков Т-70 не является большой редкостью. Эти танки можно увидеть в музеях военной техники в Подмосковье, Орле, Тольятти, в Белгородской области (музей "Прохоровское поле"), Верхней Пышме (музей "Боевая слава Урала") и других регионах. Все эти машины имеют статус памятников истории или музейных экспонатов и охраняются государством в соответствии с действующим законодательством.Действительно, после снятия мелитопольского Т-70 с постамента, в украинских и европейских СМИ прозвучали домыслы, о том, что якобы этот танк будет участвовать в боевых действиях. Конечно, эти версии не соответствуют действительности. Танк Т-70 в Мелитополе такой же мемориальный объект, как и его "собратья". После реставрации этот статус не изменился, потому что такие машины-ветераны должны быть в музее. У российской армии достаточно современного вооружения, в отличие от противника, который собирает "с миру по нитке". И лучший ответ недругам будет, когда Т-70, который они поспешно объявили якобы уходящим на фронт, с почестями вернется в родной Мелитополь, возглавит парад Победы, а затем займет свое законное место на постаменте.Хочу заметить, что с подобными абсурдными заявлениями о памятниках, мы сталкивались уже неоднократно. Например, подобную ерунду мы слышали о танке Т-10, который сейчас установлен в качестве экспоната Мемориального комплекса "Саур-Могила" в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики.Похожая ситуация была в Мариуполе, где мы восстанавливали памятник художнику Архипу Куинджи, разрушенный прицельным огнем со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). После того, как монумент забрали на реставрацию, нас сначала обвинили в его якобы краже, а потом выдвинули целую серию гипотез, статую кого из российских правителей мы "хотим поставить на этом месте". Буквально пару недель назад, в день 245-летия Мариуполя, памятник Куинджи был торжественно открыт после реставрации. Более того, рядом на Греческой площади мы создали всепогодную выставку из 10 знаменитых картин художника, напечатанных на стекле.— Какие памятники планируются к открытию в новых регионах в ближайшем будущем?— К 80-летию освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков мы проводим восстановление площади Победы, где будет открыта красивая стела Город Воинской славы. Это первая стела, установленная по поручению президента Российской Федерации в новых регионах.Ее главной отличительной чертой будут масштабные мозаичные панно с портретами Героев Советского Союза — уроженцев Мелитополя. Они будут выполнены из более чем 180 тысяч фрагментов специального витражного стекла. Над их созданием на протяжении трех месяцев трудится творческая группа из 15 художников. В авторский коллектив вошли мастера из Мелитополя, Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону.Среди героев, увековеченных в мозаике, будет и Мария Батракова. В 1943 году в ходе Мелитопольской операции после гибели командира роты при форсировании реки Молочная она повела бойцов в атаку. Отрезанные от основных сил, лишенные подкрепления, наши солдаты выдержали 53 наземных контратаки и 18 воздушных налетов противника. Мария была дважды ранена, но не покинула поля боя. Плацдарм был удержан. Только после подхода основных сил девушка согласилась на эвакуацию в госпиталь, а после лечения снова вернулась в строй. На момент получения Звезды Героя ей был 21 год. Именем Марии Батраковой названа улица в Мелитополе.— Будет ли продолжена работа по восстановлению мемориалов?— Мы попросили Региональные отделения провести тщательную инвентаризацию разрушенных мест памяти. На сегодняшний день реестр, который нам представили наши коллеги, включает около 1000 таких мест. Они разные — очень разного размера, значения, но они все важны. Разрушение памятников — это государственная политика Украины, к сожалению. Это не просто памятники, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий, это целенаправленное разрушение памяти. Мы будем отстаивать восстановление и возрождение этой памяти. Здесь нужна большая системная работа. Наша задача не только восстанавливать старые памятники, но и создавать новые, потому что история героической защиты Донбасса уже приближается к десятилетию. И это новая история, которая достойна того, чтобы оказаться запечатленной в монументальном искусстве.— Уничтожение памятников героям Великой Отечественной войны на Украине, в странах Восточной Европы — это желание уязвить Россию или страх перед русскими и их культурой? Чем мы можем ответить на это?— Снос памятников — это попытка перепрограммировать население своих стран, то есть убрать те "маяки памяти", которые напоминают о подлинной истории освобождения этих стран. Конечно, в ряде стран, попытки уязвить Россию тоже имеют место, но это мелко. Обращать внимание нужно на суть того, что сейчас в ряде стран Европы пытаются перепрограммировать историческую память своих народов — вот в этом опасность. Мы видим на примере Украины, как выросло несколько поколений, которые не просто забыли свою историю, но и воспитаны были целенаправленно в абсолютно враждебном контексте по отношению к нашей стране. Из этого как раз опасность и исходит. Это нужно видеть, этому точно нужно противодействовать. Нужно пытаться достучаться до граждан тех стран, в которых это безобразие происходит.СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАМЯТНИКАХ В 2023 ГОДУК 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков открыта вторая очередь Мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР. Новая часть мемориала (нижняя площадка) посвящена современной истории Донбасса и подвигу бойцов ополчения 2014 года. Благоустройство новой части Саур-Могилы выполнило Российское военно-историческое общество, которое в 2022 году в кратчайшие сроки восстановило мемориал, разрушенный в ходе обстрелов украинской стороной.Для жителей Донбасса "Саур-Могила" стала символом возрождения. В новой части мемориала созданы скульптуры, посвященные погибшим в 2014 году разведчикам Семёновского батальона ополчения Донбасса — 16-летней девушке с позывным "Нона" и ее боевого напарника с позывным "Гуцул". Неподалеку — памятник командиру Олегу Гришину с позывным "Медведь". Рядом благоустроено небольшое кладбище из трех десятков могил, где похоронены красноармейцы времен Великой Отечественной войны и ополченцы Донбасса, защищавшие высоту "Саур-Могила" в 2014–2022 годы.В Луганске после реконструкции открыт мемориальный комплекс "Острая могила", объединяющий память о защитниках Луганска из разных исторических периодов — 1919, 1943, 2014, 2023 годов.Силами Российского военно-исторического общества будет благоустроено еще одно знаковое место Луганска — мемориальное кладбище на месте стихийного захоронения погибших от обстрелов ВСУ мирных жителей. Мемориал, который сегодня называется "Не забудем! Не простим!" будет преобразован в Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса".В Донецке будет отреставрирован мемориал Шахта № 4/4-бис. Это место трагических событий: здесь погребено несколько тысяч мирных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны.В канун 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в Луганске и Донецке по поручению Президента РФ Владимира Путина открыты мемориалы "Шахтерам – Защитникам Донбасса". Монументы перекликаются и имеют общую концепцию. Это фигуры двух воинов: солдата времен Великой Отечественной войны и современного защитника Донбасса, участника специальной военной операции. И в Донецке, и в Луганске авторы памятников брали за основу истории реальных героев. В годы Великой Отечественной войны здесь были сформированы стрелковые дивизии, состоящие из военнообязанных шахтёров: 383-я в Сталино (Донецк), 395-я и 214-я в Ворошиловграде (Луганске).В Херсонской области открыт памятник-бюст Народному артисту СССР Евгению Матвееву — в селе Новоукраинка, где он родился в 1922 году. Также идет работа над созданием памятника у заповедника "Аскания-Нова" Петру Кузьмичу Козлову, который после революции два года возглавлял заповедник и сберёг его от разрушения и разграбления.Это не первый опыт работы РВИО по восстановлению знаковых мемориалов на освобожденных территориях. В 2022 году в предельно сжатые сроки были восстановлены мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике, мемориал "Непокорённые", посвященный подвигу героев-молодогвардейцев, и мемориал "Князь Игорь" в Луганской Народной Республике.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, мелитополь, танк, памятник, великая отечественная война, европа, украина, память, фашисты