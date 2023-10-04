Николай Овсиенко о том, почему на Украине уничтожают памятники и боятся музейного танка Т-70
06:00 04.10.2023 (обновлено: 06:03 04.10.2023)
© из личного архиваНиколай Овсиенко интервью
© из личного архива
Легендарный танк Т-70 из Мелитополя 28 сентября впервые за 80 лет снова пришел в движение и проехал несколько метров своим ходом. Реставрацию боевой машины времен Великой Отечественной войны провели специалисты Музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова и Российского военно-исторического общества (РВИО).
Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, который руководит восстановлением памятников в новых регионах России, рассказал в интервью изданию Украина.ру о восстановлении танка-героя Т-70 и о том, как в Европе пытаются перепрограммировать историческую память своих народов.
— Николай Павлович, расскажите историю виновника торжества — танка Т-70 из Мелитополя времён Великой Отечественной войны.
— Этот танк — особый. Танк, который в 1943 году с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первым ворвался в осажденный фашистами Мелитополь. Танк, экипаж которого погиб, поражен сразу двумя снарядами (один прошел навылет, а второй взорвался внутри).
После освобождения города Т-70 установили на "Братском кладбище", где были захоронены солдаты и офицеры Красной Армии, в том числе экипаж танка. Это был редкий случай, когда боевая машина стала памятником еще до окончания Великой Отечественной войны.
В апреле 2023 года жители Мелитополя обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой отремонтировать танк. Граждане желали видеть его 23 октября на Параде в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
Для реставрации танк был доставлен из Мелитополя в Санкт-Петербург, где специалисты Ленинградского отделения РВИО и Музея "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова практически полностью его перебрали.
К вопросу реставрации подошли очень бережно. Устранили следы коррозии корпуса, починили катки и гусеницы, оснастили новым двигателем. А пробоины от снарядов, которые пытались "залатать" в советское время, решили оставить в открытом виде — как шрамы и символы героической судьбы танка.
Сейчас мы завершаем пуско-наладочные работы, танк уже на ходу. В середине октября он отправится обратно в Мелитополь.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
— Танк Т-70 — это 9-тонный легкий танк с 45-миллиметровой пушкой. Он не выдерживал противоборства с основными немецкими танками и противотанковой артиллерией уже в 1942 году, и советская промышленность выпускала его от большой нужды, пока не появился Т-34 с 85-миллиметровой пушкой. С какой целью европейские и украинские СМИ обвиняют Россию в намерении отправить этого "старичка" на фронт?
— В годы Великой Отечественной было произведено чуть больше 8 200 танков Т-70. Легкий и маневренный — он мог успешно подавлять пехоту, вести бои в городских условиях.
Для музейщиков Т-70 не является большой редкостью. Эти танки можно увидеть в музеях военной техники в Подмосковье, Орле, Тольятти, в Белгородской области (музей "Прохоровское поле"), Верхней Пышме (музей "Боевая слава Урала") и других регионах. Все эти машины имеют статус памятников истории или музейных экспонатов и охраняются государством в соответствии с действующим законодательством.
Действительно, после снятия мелитопольского Т-70 с постамента, в украинских и европейских СМИ прозвучали домыслы, о том, что якобы этот танк будет участвовать в боевых действиях. Конечно, эти версии не соответствуют действительности.
Танк Т-70 в Мелитополе такой же мемориальный объект, как и его "собратья". После реставрации этот статус не изменился, потому что такие машины-ветераны должны быть в музее.
У российской армии достаточно современного вооружения, в отличие от противника, который собирает "с миру по нитке". И лучший ответ недругам будет, когда Т-70, который они поспешно объявили якобы уходящим на фронт, с почестями вернется в родной Мелитополь, возглавит парад Победы, а затем займет свое законное место на постаменте.
Хочу заметить, что с подобными абсурдными заявлениями о памятниках, мы сталкивались уже неоднократно. Например, подобную ерунду мы слышали о танке Т-10, который сейчас установлен в качестве экспоната Мемориального комплекса "Саур-Могила" в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики.
Похожая ситуация была в Мариуполе, где мы восстанавливали памятник художнику Архипу Куинджи, разрушенный прицельным огнем со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). После того, как монумент забрали на реставрацию, нас сначала обвинили в его якобы краже, а потом выдвинули целую серию гипотез, статую кого из российских правителей мы "хотим поставить на этом месте".
© предоставлено Николаем ОвсиенкоПамятник А. Куинджи. Было.
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Памятник А. Куинджи. Было.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко Памятник А. Куинджи. Стало.
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Памятник А. Куинджи. Стало.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем ОвсиенкоВыставка картин
3 из 3
Выставка картин
© предоставлено Николаем Овсиенко
1 из 3
Памятник А. Куинджи. Было.
© предоставлено Николаем Овсиенко
2 из 3
Памятник А. Куинджи. Стало.
© предоставлено Николаем Овсиенко
3 из 3
Выставка картин
© предоставлено Николаем Овсиенко
Буквально пару недель назад, в день 245-летия Мариуполя, памятник Куинджи был торжественно открыт после реставрации. Более того, рядом на Греческой площади мы создали всепогодную выставку из 10 знаменитых картин художника, напечатанных на стекле.
— Какие памятники планируются к открытию в новых регионах в ближайшем будущем?
— К 80-летию освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков мы проводим восстановление площади Победы, где будет открыта красивая стела Город Воинской славы. Это первая стела, установленная по поручению президента Российской Федерации в новых регионах.
Ее главной отличительной чертой будут масштабные мозаичные панно с портретами Героев Советского Союза — уроженцев Мелитополя. Они будут выполнены из более чем 180 тысяч фрагментов специального витражного стекла. Над их созданием на протяжении трех месяцев трудится творческая группа из 15 художников. В авторский коллектив вошли мастера из Мелитополя, Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
Среди героев, увековеченных в мозаике, будет и Мария Батракова. В 1943 году в ходе Мелитопольской операции после гибели командира роты при форсировании реки Молочная она повела бойцов в атаку. Отрезанные от основных сил, лишенные подкрепления, наши солдаты выдержали 53 наземных контратаки и 18 воздушных налетов противника.
Мария была дважды ранена, но не покинула поля боя. Плацдарм был удержан. Только после подхода основных сил девушка согласилась на эвакуацию в госпиталь, а после лечения снова вернулась в строй. На момент получения Звезды Героя ей был 21 год. Именем Марии Батраковой названа улица в Мелитополе.
— Будет ли продолжена работа по восстановлению мемориалов?
— Мы попросили Региональные отделения провести тщательную инвентаризацию разрушенных мест памяти. На сегодняшний день реестр, который нам представили наши коллеги, включает около 1000 таких мест. Они разные — очень разного размера, значения, но они все важны.
Разрушение памятников — это государственная политика Украины, к сожалению. Это не просто памятники, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий, это целенаправленное разрушение памяти.
Мы будем отстаивать восстановление и возрождение этой памяти. Здесь нужна большая системная работа. Наша задача не только восстанавливать старые памятники, но и создавать новые, потому что история героической защиты Донбасса уже приближается к десятилетию. И это новая история, которая достойна того, чтобы оказаться запечатленной в монументальном искусстве.
— Уничтожение памятников героям Великой Отечественной войны на Украине, в странах Восточной Европы — это желание уязвить Россию или страх перед русскими и их культурой? Чем мы можем ответить на это?
— Снос памятников — это попытка перепрограммировать население своих стран, то есть убрать те "маяки памяти", которые напоминают о подлинной истории освобождения этих стран. Конечно, в ряде стран, попытки уязвить Россию тоже имеют место, но это мелко.
Обращать внимание нужно на суть того, что сейчас в ряде стран Европы пытаются перепрограммировать историческую память своих народов — вот в этом опасность. Мы видим на примере Украины, как выросло несколько поколений, которые не просто забыли свою историю, но и воспитаны были целенаправленно в абсолютно враждебном контексте по отношению к нашей стране. Из этого как раз опасность и исходит.
Это нужно видеть, этому точно нужно противодействовать. Нужно пытаться достучаться до граждан тех стран, в которых это безобразие происходит.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАМЯТНИКАХ В 2023 ГОДУ
К 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков открыта вторая очередь Мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР. Новая часть мемориала (нижняя площадка) посвящена современной истории Донбасса и подвигу бойцов ополчения 2014 года. Благоустройство новой части Саур-Могилы выполнило Российское военно-историческое общество, которое в 2022 году в кратчайшие сроки восстановило мемориал, разрушенный в ходе обстрелов украинской стороной.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
Для жителей Донбасса "Саур-Могила" стала символом возрождения. В новой части мемориала созданы скульптуры, посвященные погибшим в 2014 году разведчикам Семёновского батальона ополчения Донбасса — 16-летней девушке с позывным "Нона" и ее боевого напарника с позывным "Гуцул".
Неподалеку — памятник командиру Олегу Гришину с позывным "Медведь". Рядом благоустроено небольшое кладбище из трех десятков могил, где похоронены красноармейцы времен Великой Отечественной войны и ополченцы Донбасса, защищавшие высоту "Саур-Могила" в 2014–2022 годы.
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
В Луганске после реконструкции открыт мемориальный комплекс "Острая могила", объединяющий память о защитниках Луганска из разных исторических периодов — 1919, 1943, 2014, 2023 годов.
Силами Российского военно-исторического общества будет благоустроено еще одно знаковое место Луганска — мемориальное кладбище на месте стихийного захоронения погибших от обстрелов ВСУ мирных жителей. Мемориал, который сегодня называется "Не забудем! Не простим!" будет преобразован в Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса".
В Донецке будет отреставрирован мемориал Шахта № 4/4-бис. Это место трагических событий: здесь погребено несколько тысяч мирных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны.
В канун 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в Луганске и Донецке по поручению Президента РФ Владимира Путина открыты мемориалы "Шахтерам – Защитникам Донбасса". Монументы перекликаются и имеют общую концепцию.
Это фигуры двух воинов: солдата времен Великой Отечественной войны и современного защитника Донбасса, участника специальной военной операции. И в Донецке, и в Луганске авторы памятников брали за основу истории реальных героев. В годы Великой Отечественной войны здесь были сформированы стрелковые дивизии, состоящие из военнообязанных шахтёров: 383-я в Сталино (Донецк), 395-я и 214-я в Ворошиловграде (Луганске).
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
В Херсонской области открыт памятник-бюст Народному артисту СССР Евгению Матвееву — в селе Новоукраинка, где он родился в 1922 году. Также идет работа над созданием памятника у заповедника "Аскания-Нова" Петру Кузьмичу Козлову, который после революции два года возглавлял заповедник и сберёг его от разрушения и разграбления.
Это не первый опыт работы РВИО по восстановлению знаковых мемориалов на освобожденных территориях. В 2022 году в предельно сжатые сроки были восстановлены мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике, мемориал "Непокорённые", посвященный подвигу героев-молодогвардейцев, и мемориал "Князь Игорь" в Луганской Народной Республике.