Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - 03.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - 03.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у побережья Крымского полуострова. Об этом вечером 3 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
2023-10-03T23:44
2023-10-03T23:44
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"3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отметили, что обнаружение и уничтожение украинской ракеты осуществили дежурные средства ПВО. Они сделали это, сказано в сообщении Минобороны РФ, "над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова".В сентябре ВСУ неоднократно наносили ракетные удары по Крыму. При этом использовались ракеты, поставленные на Украину странами НАТО.Владимир Зеленский запросил крылатые ракеты большой мощности у США и затребовал у ФРГ. Весной-летом аналогичные ракеты были поставлены для ВСУ из Франции и Британии.
https://ukraina.ru/20231003/1049883425.html
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новости, украина, всу, ракеты, ракетный удар, нептун, крым, минобороны рф
Новости, Украина, ВСУ, ракеты, ракетный удар, Нептун, Крым, Минобороны РФ

Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

23:44 03.10.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкракета Нептун испытания
ракета Нептун испытания - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у побережья Крымского полуострова. Об этом вечером 3 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 20:48
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогуВоздушная тревога объявлена в городе-герое Севастополе. Об этом вечером 3 октября заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Там также отметили, что обнаружение и уничтожение украинской ракеты осуществили дежурные средства ПВО. Они сделали это, сказано в сообщении Минобороны РФ, "над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова".
В сентябре ВСУ неоднократно наносили ракетные удары по Крыму. При этом использовались ракеты, поставленные на Украину странами НАТО.
Владимир Зеленский запросил крылатые ракеты большой мощности у США и затребовал у ФРГ. Весной-летом аналогичные ракеты были поставлены для ВСУ из Франции и Британии.
Taurus - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
30 сентября, 14:38
В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетамиПоставить немецкие ракеты на Украину для атак территории России призвала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе Funke.
 
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