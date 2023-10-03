https://ukraina.ru/20231003/1049885740.html

Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - 03.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у побережья Крымского полуострова. Об этом вечером 3 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

2023-10-03T23:44

2023-10-03T23:44

2023-10-03T23:44

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"3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отметили, что обнаружение и уничтожение украинской ракеты осуществили дежурные средства ПВО. Они сделали это, сказано в сообщении Минобороны РФ, "над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова".В сентябре ВСУ неоднократно наносили ракетные удары по Крыму. При этом использовались ракеты, поставленные на Украину странами НАТО.Владимир Зеленский запросил крылатые ракеты большой мощности у США и затребовал у ФРГ. Весной-летом аналогичные ракеты были поставлены для ВСУ из Франции и Британии.

https://ukraina.ru/20231003/1049883425.html

https://ukraina.ru/20230930/1049807442.html

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новости, украина, всу, ракеты, ракетный удар, нептун, крым, минобороны рф