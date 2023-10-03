https://ukraina.ru/20231003/1049885465.html

Украинская богема с паспортом РФ: СМИ опубликовали список новых российских знаменитостей

Украинская богема с паспортом РФ: СМИ опубликовали список новых российских знаменитостей - 03.10.2023 Украина.ру

Украинская богема с паспортом РФ: СМИ опубликовали список новых российских знаменитостей

Украинские артисты делают выбор в пользу России, отказываясь от прежнего гражданства. Журналисты составили список

2023-10-03T23:26

2023-10-03T23:26

2023-10-03T23:26

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Обладательницей паспорта РФ стала певица Анна Дзюба широко известная под псевдонимом Asti, пишет News.ru. Известно, что она вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в России. До 2023 года у Дзюбы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. Позже исполнительница ликвидировала его и зарегистрировала новое — с российским гражданством.Помимо Дзюбы, ещё до специальной военной операции, российское гражданство получил украинский танцовщик Сергей Полунин. Он открыто поддержал, в том числе, президента России Владимира Путина.Украинский боксер Станислав Каштанов стал гражданином России ещё в 2017 году. По его словам, в РФ спортсмен всегда чувствовал себя как дома.В 2022 году российский паспорт получила и дончанка Александра Чвикова, более известная как певица Алекса.Известны случаи и отказа от гражданства иностранных граждан. Так, от американского паспорта отказался боец смешанного стиля Джефф Монсон. Он выразил протест проводимой Штатами политике. Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу.Русским по паспорту стал и американский актер Стивен Сигал. Он объяснил желание стать гражданином РФ своим происхождением — семья его отца жила во Владивостоке. СМИ писали, что Сигал намерен снять документальный фильм о Донбассе.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ, разрешающий гражданами Украины въезжать в Россию без виз по внутренним или загранпаспортам. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, меры принято, чтобы помочь переехать всем жителям, мечтающим об этом.

https://ukraina.ru/20230929/1049798378.html

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новости, украина, артисты, паспорт, россия, знаменитости