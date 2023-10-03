https://ukraina.ru/20231003/1049885258.html
В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма
В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма - 03.10.2023 Украина.ру
В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма
Севастополь вновь пытались атаковать беспилотные летательные аппараты, которые ликвидировала система противовоздушной обороны. Об этом вечером, 3 октября, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
2023-10-03T23:05
2023-10-03T23:05
2023-10-03T23:05
новости
севастополь
нептун
пво
атака
бпла
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Части БПЛА повредили крышу жилого дома на Инженерной балке на северном берегу Севастопольской бухты. О пострадавших не сообщается, однако в нескольких квартирах выбило стекла."Специалисты спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов", – сообщил Развожаев.Он добавил, что все оперативные службы находятся в боевой готовности.В пресс-службе министерства обороны России уточнили, что 3 октября около 20:30 дежурными средствами ПВО была обнаружена и уничтожена украинская ракета. Её удалось ликвидировать над северо-западной частью акватории Чёрного моря у побережья Крымского полуострова. Вооружённые силы Украины использовали противокорабельную ракету "Нептун", заключили в оборонном ведомстве.
https://ukraina.ru/20231003/1049883425.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, нептун, пво, атака, бпла
Новости, Севастополь, Нептун, ПВО, атака, БПЛА
В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма
Севастополь вновь пытались атаковать беспилотные летательные аппараты, которые ликвидировала система противовоздушной обороны. Об этом вечером, 3 октября, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Части БПЛА повредили крышу жилого дома на Инженерной балке на северном берегу Севастопольской бухты. О пострадавших не сообщается, однако в нескольких квартирах выбило стекла.
"Специалисты спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов", – сообщил Развожаев.
Он добавил, что все оперативные службы находятся в боевой готовности.
В пресс-службе министерства обороны России уточнили, что 3 октября около 20:30 дежурными средствами ПВО была обнаружена и уничтожена украинская ракета. Её удалось ликвидировать над северо-западной частью акватории Чёрного моря у побережья Крымского полуострова. Вооружённые силы Украины использовали противокорабельную ракету "Нептун", заключили в оборонном ведомстве.