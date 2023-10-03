https://ukraina.ru/20231003/1049885122.html

Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ

Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру

Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ

Украинские солдаты сражаются для того, чтобы не воевали солдаты армии США. Об этом на брифинге 3 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

2023-10-03T22:53

2023-10-03T22:53

2023-10-03T22:53

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По словам Кирби, ВСУ сейчас связывают боевыми действиями Россию и США помогают в этом одной из сторон конфликта - украинской. Своей военной помощью, пояснил Кирби, Вашингтон стремится не допустить "более масштабного конфликта" с участием армии США.Кирби заверил в наличии у Белого дома средств на продолжение военной помощи Киеву. При этом он констатировал: "Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как ситуация ухудшится".Кирби заверил, что при нынешней интенсивности боёв, если Киев не запросит чего-то ещё и партии отправляемой помощи США не вырастут, то поставок хвати на пару месяцев. Этого будет достаточно для поддержки ВСУ до холодов.Также сегодня, 3 октября Белый дом сообщил о проведённых президентом США телефонных переговорах на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Джо Байден обсудил эту проблему и вывоз зерна с Украины по телефону с лидерами G7, ЕС и НАТО.Владимир Зеленский уверен, что в нынешнем году боевые действия в зоне СВО возможно продолжать и зимой. Он рассчитывает на помощь не только США, но и Евросоюза: Жозеп Боррель 2 октября заверил, что до конца года будет принято решение о выделении Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году.

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

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джо байден, джон кирби, сша, белый дом, пропаганда, украина, сво, всу, потери всу, зерновая сделка, зерно, зерновой конфликт, военная помощь, армия сша