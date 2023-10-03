Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру
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Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ
Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру
Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ
Украинские солдаты сражаются для того, чтобы не воевали солдаты армии США. Об этом на брифинге 3 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
2023-10-03T22:53
2023-10-03T22:53
джо байден
джон кирби
сша
белый дом
пропаганда
украина
сво
всу
потери всу
зерновая сделка
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По словам Кирби, ВСУ сейчас связывают боевыми действиями Россию и США помогают в этом одной из сторон конфликта - украинской. Своей военной помощью, пояснил Кирби, Вашингтон стремится не допустить "более масштабного конфликта" с участием армии США.Кирби заверил в наличии у Белого дома средств на продолжение военной помощи Киеву. При этом он констатировал: "Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как ситуация ухудшится".Кирби заверил, что при нынешней интенсивности боёв, если Киев не запросит чего-то ещё и партии отправляемой помощи США не вырастут, то поставок хвати на пару месяцев. Этого будет достаточно для поддержки ВСУ до холодов.Также сегодня, 3 октября Белый дом сообщил о проведённых президентом США телефонных переговорах на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Джо Байден обсудил эту проблему и вывоз зерна с Украины по телефону с лидерами G7, ЕС и НАТО.Владимир Зеленский уверен, что в нынешнем году боевые действия в зоне СВО возможно продолжать и зимой. Он рассчитывает на помощь не только США, но и Евросоюза: Жозеп Боррель 2 октября заверил, что до конца года будет принято решение о выделении Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году.
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джо байден, джон кирби, сша, белый дом, пропаганда, украина, сво, всу, потери всу, зерновая сделка, зерно, зерновой конфликт, военная помощь, армия сша
Джо Байден, Джон Кирби, США, Белый дом, пропаганда, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, зерновая сделка, зерно, зерновой конфликт, военная помощь, Армия США

Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ

22:53 03.10.2023
 
© Twitter / Dmytro Kuleba
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Twitter / Dmytro Kuleba
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Украинские солдаты сражаются для того, чтобы не воевали солдаты армии США. Об этом на брифинге 3 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, ВСУ сейчас связывают боевыми действиями Россию и США помогают в этом одной из сторон конфликта - украинской. Своей военной помощью, пояснил Кирби, Вашингтон стремится не допустить "более масштабного конфликта" с участием армии США.
Кирби заверил в наличии у Белого дома средств на продолжение военной помощи Киеву. При этом он констатировал: "Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как ситуация ухудшится".
Кирби заверил, что при нынешней интенсивности боёв, если Киев не запросит чего-то ещё и партии отправляемой помощи США не вырастут, то поставок хвати на пару месяцев. Этого будет достаточно для поддержки ВСУ до холодов.
Также сегодня, 3 октября Белый дом сообщил о проведённых президентом США телефонных переговорах на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Джо Байден обсудил эту проблему и вывоз зерна с Украины по телефону с лидерами G7, ЕС и НАТО.
Владимир Зеленский уверен, что в нынешнем году боевые действия в зоне СВО возможно продолжать и зимой. Он рассчитывает на помощь не только США, но и Евросоюза: Жозеп Боррель 2 октября заверил, что до конца года будет принято решение о выделении Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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