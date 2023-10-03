Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС - 03.10.2023 Украина.ру
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Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС
Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС - 03.10.2023 Украина.ру
Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС
Британия продолжит оказывать помощь нынешнему руководству Украины. Об этом 3 октября в ходе инициированных президентом США телефонных переговоров заявил глава британского правительства Риши Сунак.
2023-10-03T22:26
2023-10-03T22:26
новости
украина
британия
нато
военная помощь
зерновой конфликт
зерновая сделка
джо байден
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"Премьер-министр провёл сегодня разговор с лидерами G7, НАТО, Польши и Румынии", - сказано в официальном сообщении правительства Британии.Там также сообщили, что в инициированных Джо Байденом переговорах обсуждалась не только военная помощь Киеву, в продолжении которой Сунак заверил. Ещё одной темой была "зерновая сделка": премьер-министр Британии выразил "глубокое разочарование" фактом прекращения её действия и указал на важность сотрудничества, чтобы вывезти "как можно больше украинского зерна".Белый дом сообщил 3 октября о проведённых президентом США телефонных переговорах с лидерами ЕС, НАТО и G7 на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Участие в обсуждении приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис и глава МИД Франции Катрин Колонна. О б обсуждении вывоза украинского зерна Белый дом не информировал.Также сегодня, 3 октября официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев может рассчитывать на военную помощь США в течение двух месяцев. На это время есть финансирование, которое позволит, по словам Кирби, снабжать ВСУ при сохранении нынешней ситуации в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20231003/1049883665.html
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новости, украина, британия, нато, военная помощь, зерновой конфликт, зерновая сделка, джо байден
Новости, Украина, Британия, НАТО, военная помощь, зерновой конфликт, зерновая сделка, Джо Байден

Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС

22:26 03.10.2023
 
© commons.wikimedia.orgСунак и Зеленский
Сунак и Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© commons.wikimedia.org
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Британия продолжит оказывать помощь нынешнему руководству Украины. Об этом 3 октября в ходе инициированных президентом США телефонных переговоров заявил глава британского правительства Риши Сунак.
"Премьер-министр провёл сегодня разговор с лидерами G7, НАТО, Польши и Румынии", - сказано в официальном сообщении правительства Британии.
Там также сообщили, что в инициированных Джо Байденом переговорах обсуждалась не только военная помощь Киеву, в продолжении которой Сунак заверил. Ещё одной темой была "зерновая сделка": премьер-министр Британии выразил "глубокое разочарование" фактом прекращения её действия и указал на важность сотрудничества, чтобы вывезти "как можно больше украинского зерна".
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
21:00
Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи КиевуСоединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине и её армии, несмотря на позицию республиканцев, сорвавших финансирование Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден союзникам Киева, пишет The Washington Times
Белый дом сообщил 3 октября о проведённых президентом США телефонных переговорах с лидерами ЕС, НАТО и G7 на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Участие в обсуждении приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис и глава МИД Франции Катрин Колонна. О б обсуждении вывоза украинского зерна Белый дом не информировал.
Также сегодня, 3 октября официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев может рассчитывать на военную помощь США в течение двух месяцев. На это время есть финансирование, которое позволит, по словам Кирби, снабжать ВСУ при сохранении нынешней ситуации в зоне СВО.
Зеленский Сунак
1 октября, 16:18
Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на УкраинуПремьер-министр Великобритании уточнил, что это будет только после окончания текущего конфликта
 
НовостиУкраинаБританияНАТОвоенная помощьзерновой конфликтзерновая сделкаДжо Байден
 
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