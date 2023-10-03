Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН - 03.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231003/1049884358.html
Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН
Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН - 03.10.2023 Украина.ру
Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН
Украинское руководство настроено на продолжение военного конфликта. Об этом 3 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
2023-10-03T22:04
2023-10-03T22:04
новости
мид рф
дипломатия
сво
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102092/35/1020923515_0:58:2746:1603_1920x0_80_0_0_8cf8077da8cfe4b036b6e18d8cb6a866.jpg
Российский дипломат констатировал: "Выступление делегата с Украины лишь в очередной раз подтверждает всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве. Это выступление четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса".Как сообщает РИА Новости, Воронцов обозначил стремление российской стороны "призвать делегата с Украины, чтобы он доложил это в свою столицу - четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим", так как "фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению".Также 3 октября президент США 3 октября провёл телефонное совещание с лидерами G7, ЕС и НАТО на тему продолжения военных поставок на Украину. Джозеф Байден подчеркнул критическую важность непрерывности поставок.До этого, 2 октября в Киеве состоялся неформальный саммит глав МИД Евросоюза. По итогам глава дипломатии Жозеп Боррель заверил в продолжении поддержки нынешнего украинского руководства – по крайней мере на словах и помощью в обучении ВСУ, так как финансовую помощь министры не согласовали.
https://ukraina.ru/20231003/1049884011.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102092/35/1020923515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_827c138861d90a3f90c6253872de8ef8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мид рф, дипломатия, сво, украина, оон
Новости, МИД РФ, дипломатия, СВО, Украина, ООН

Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН

22:04 03.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинское руководство настроено на продолжение военного конфликта. Об этом 3 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Российский дипломат констатировал: "Выступление делегата с Украины лишь в очередной раз подтверждает всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве. Это выступление четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса".
Как сообщает РИА Новости, Воронцов обозначил стремление российской стороны "призвать делегата с Украины, чтобы он доложил это в свою столицу - четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим", так как "фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению".
Также 3 октября президент США 3 октября провёл телефонное совещание с лидерами G7, ЕС и НАТО на тему продолжения военных поставок на Украину. Джозеф Байден подчеркнул критическую важность непрерывности поставок.
До этого, 2 октября в Киеве состоялся неформальный саммит глав МИД Евросоюза. По итогам глава дипломатии Жозеп Боррель заверил в продолжении поддержки нынешнего украинского руководства – по крайней мере на словах и помощью в обучении ВСУ, так как финансовую помощь министры не согласовали.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
21:32
Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцевКиев может рассчитывать на военную помощь США в течение двух месяцев, пока есть финансирование. Об этом 3 октября заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
 
НовостиМИД РФдипломатияСВОУкраинаООН
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:05В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма
22:53Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ
22:30Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре - Politico
22:26Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС
22:04Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН
21:42Маккарти заявил о готовности покинуть пост спикера палаты представителей конгресса США
21:32Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев
21:15В США проверят системы экстренного оповещения
21:01Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях
21:00Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву
20:48Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу
20:39Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"
20:08Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона
19:53Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины
19:32МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС
18:48Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин
18:23Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУ
18:21Дмитрий Ефимов: кто он
18:06Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"
18:00Как Горбачёв позволил аннексировать ГДР и ничего за это не получил
Лента новостейМолния