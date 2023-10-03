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Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН

Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН - 03.10.2023 Украина.ру

Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН

Украинское руководство настроено на продолжение военного конфликта. Об этом 3 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

2023-10-03T22:04

2023-10-03T22:04

2023-10-03T22:04

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Российский дипломат констатировал: "Выступление делегата с Украины лишь в очередной раз подтверждает всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве. Это выступление четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса".Как сообщает РИА Новости, Воронцов обозначил стремление российской стороны "призвать делегата с Украины, чтобы он доложил это в свою столицу - четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим", так как "фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению".Также 3 октября президент США 3 октября провёл телефонное совещание с лидерами G7, ЕС и НАТО на тему продолжения военных поставок на Украину. Джозеф Байден подчеркнул критическую важность непрерывности поставок.До этого, 2 октября в Киеве состоялся неформальный саммит глав МИД Евросоюза. По итогам глава дипломатии Жозеп Боррель заверил в продолжении поддержки нынешнего украинского руководства – по крайней мере на словах и помощью в обучении ВСУ, так как финансовую помощь министры не согласовали.

https://ukraina.ru/20231003/1049884011.html

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