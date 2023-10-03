В США проверят системы экстренного оповещения
21:15 03.10.2023 (обновлено: 21:16 03.10.2023)
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
В четверг, 4 октября, в Соединённых Штатах Америки проверят исправность системы оповещения населения. Об этом сообщает Newsweek
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям оповестило, что проверка начнётся около 14:00 по восточному времени (21:00 мск). Специалисты протестируют систему оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.
Крупномасштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проведут 4 октября и в России. В МЧС напомнили населению, что услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение.