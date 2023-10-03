В США проверят системы экстренного оповещения - 03.10.2023 Украина.ру
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В США проверят системы экстренного оповещения
В США проверят системы экстренного оповещения - 03.10.2023 Украина.ру
В США проверят системы экстренного оповещения
В четверг, 4 октября, в Соединённых Штатах Америки проверят исправность системы оповещения населения. Об этом сообщает Newsweek
2023-10-03T21:15
2023-10-03T21:16
новости
сша
проверка
оповещение
россия
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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям оповестило, что проверка начнётся около 14:00 по восточному времени (21:00 мск). Специалисты протестируют систему оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.Крупномасштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проведут 4 октября и в России. В МЧС напомнили населению, что услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение.
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новости, сша, проверка, оповещение, россия
Новости, США, проверка, оповещение, Россия

В США проверят системы экстренного оповещения

21:15 03.10.2023 (обновлено: 21:16 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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В четверг, 4 октября, в Соединённых Штатах Америки проверят исправность системы оповещения населения. Об этом сообщает Newsweek
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям оповестило, что проверка начнётся около 14:00 по восточному времени (21:00 мск). Специалисты протестируют систему оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.
Крупномасштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проведут 4 октября и в России. В МЧС напомнили населению, что услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
20:48
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогуВоздушная тревога объявлена в городе-герое Севастополе. Об этом вечером 3 октября заявил губернатор города Михаил Развожаев.
 
НовостиСШАпроверкаоповещениеРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
21:15В США проверят системы экстренного оповещения
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20:39Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"
20:08Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона
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