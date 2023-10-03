https://ukraina.ru/20231003/1049883908.html

В США проверят системы экстренного оповещения

В США проверят системы экстренного оповещения - 03.10.2023 Украина.ру

В США проверят системы экстренного оповещения

В четверг, 4 октября, в Соединённых Штатах Америки проверят исправность системы оповещения населения. Об этом сообщает Newsweek

2023-10-03T21:15

2023-10-03T21:15

2023-10-03T21:16

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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям оповестило, что проверка начнётся около 14:00 по восточному времени (21:00 мск). Специалисты протестируют систему оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.Крупномасштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проведут 4 октября и в России. В МЧС напомнили населению, что услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение.

https://ukraina.ru/20231003/1049883425.html

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новости, сша, проверка, оповещение, россия