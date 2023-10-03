Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях - 03.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях
Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях - 03.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях
Два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в воздушном пространстве России. Об этом 3 октября сообщило Минобороны РФ.
2023-10-03T21:01
2023-10-03T21:01
новости
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брянская область
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беспилотники
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терроризм
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Согласно официальным сообщениям, "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА" была пресечена около 15.00: "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью".Второй летательный аппарат такого же типа был уничтожен российской ПВО около 16.05 над Белгородской областью. В обоих случаях министерство не отметило человеческих жертв или разрушений.
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новости, белгородская область, брянская область, минобороны рф, бпла, беспилотники, всу, терроризм, пво
Новости, Белгородская область, Брянская область, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотники, ВСУ, терроризм, ПВО

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях

21:01 03.10.2023
 
© commons.wikimedia.orgчасть фюзеляжа БПЛА Джанкой
часть фюзеляжа БПЛА Джанкой - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в воздушном пространстве России. Об этом 3 октября сообщило Минобороны РФ.
Согласно официальным сообщениям, "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА" была пресечена около 15.00: "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью".
Второй летательный аппарат такого же типа был уничтожен российской ПВО около 16.05 над Белгородской областью. В обоих случаях министерство не отметило человеческих жертв или разрушений.
Испытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 06:28Чем воюют на Украине
Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле бояБеспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и поражения целей, стали неотъемлемой частью современных боевых действий.
 
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Заголовок открываемого материала
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