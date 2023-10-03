https://ukraina.ru/20231003/1049883791.html

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях - 03.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях

Два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в воздушном пространстве России. Об этом 3 октября сообщило Минобороны РФ.

2023-10-03T21:01

2023-10-03T21:01

2023-10-03T21:01

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Согласно официальным сообщениям, "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА" была пресечена около 15.00: "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью".Второй летательный аппарат такого же типа был уничтожен российской ПВО около 16.05 над Белгородской областью. В обоих случаях министерство не отметило человеческих жертв или разрушений.

https://ukraina.ru/20231001/1049812451.html

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новости, белгородская область, брянская область, минобороны рф, бпла, беспилотники, всу, терроризм, пво