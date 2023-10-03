https://ukraina.ru/20231003/1049883665.html

Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву

Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву - 03.10.2023 Украина.ру

Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву

Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине и её армии, несмотря на позицию республиканцев, сорвавших финансирование Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден союзникам Киева, пишет The Washington Times

2023-10-03T21:00

2023-10-03T21:00

2023-10-03T21:00

новости

джо байден

киев

поддержка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048987504_575:193:2326:1178_1920x0_80_0_0_fdd4a3d51142bf4f6d36386df12a9d3b.jpg

"Президент Байден созвал совещание с союзниками и партнерами для координации постоянной поддержки Украины", – приводят журналисты заявление Белого дома.Байден провёл переговоры с лидерами Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Евросоюза и НАТО, а также с министром иностранных дел Франции.Как лидер крупнейшего поставщика военной помощи Киеву - США, Байден поспешил успокоить партнёров и спонсоров Украины после громкого скандала, связанного тем, что конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах. Эта мера была необходима для предотвращения приостановки работы правительства."Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - сказал Байден.Помимо прочего, американский президент призвал "перестать играть в игры" и заверил, что сегодня большинство партий - демократов и республиканцев, Сената и Палаты представителей - поддерживают Украину.Вместе с тем, западные СМИ отмечают, что в среде представителей власти США существует внутренняя борьба. Она, в том числе, угрожает дальнейшим поставкам оружия и боеприпасов боевикам Вооружённых сил Украины. Конгресс США в полноте указал на приоритеты в критической ситуации и они явно не в пользу Украины.

https://ukraina.ru/20231003/1049883305.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, киев, поддержка, украина