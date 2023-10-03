Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву - 03.10.2023 Украина.ру
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Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву
Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву - 03.10.2023 Украина.ру
Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву
Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине и её армии, несмотря на позицию республиканцев, сорвавших финансирование Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден союзникам Киева, пишет The Washington Times
2023-10-03T21:00
2023-10-03T21:00
новости
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киев
поддержка
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"Президент Байден созвал совещание с союзниками и партнерами для координации постоянной поддержки Украины", – приводят журналисты заявление Белого дома.Байден провёл переговоры с лидерами Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Евросоюза и НАТО, а также с министром иностранных дел Франции.Как лидер крупнейшего поставщика военной помощи Киеву - США, Байден поспешил успокоить партнёров и спонсоров Украины после громкого скандала, связанного тем, что конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах. Эта мера была необходима для предотвращения приостановки работы правительства."Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - сказал Байден.Помимо прочего, американский президент призвал "перестать играть в игры" и заверил, что сегодня большинство партий - демократов и республиканцев, Сената и Палаты представителей - поддерживают Украину.Вместе с тем, западные СМИ отмечают, что в среде представителей власти США существует внутренняя борьба. Она, в том числе, угрожает дальнейшим поставкам оружия и боеприпасов боевикам Вооружённых сил Украины. Конгресс США в полноте указал на приоритеты в критической ситуации и они явно не в пользу Украины.
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новости, джо байден, киев, поддержка, украина
Новости, Джо Байден, Киев, поддержка, Украина

Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву

21:00 03.10.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине и её армии, несмотря на позицию республиканцев, сорвавших финансирование Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден союзникам Киева, пишет The Washington Times
"Президент Байден созвал совещание с союзниками и партнерами для координации постоянной поддержки Украины", – приводят журналисты заявление Белого дома.
Байден провёл переговоры с лидерами Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Евросоюза и НАТО, а также с министром иностранных дел Франции.
Как лидер крупнейшего поставщика военной помощи Киеву - США, Байден поспешил успокоить партнёров и спонсоров Украины после громкого скандала, связанного тем, что конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах. Эта мера была необходима для предотвращения приостановки работы правительства.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - сказал Байден.
Помимо прочего, американский президент призвал "перестать играть в игры" и заверил, что сегодня большинство партий - демократов и республиканцев, Сената и Палаты представителей - поддерживают Украину.
Вместе с тем, западные СМИ отмечают, что в среде представителей власти США существует внутренняя борьба. Она, в том числе, угрожает дальнейшим поставкам оружия и боеприпасов боевикам Вооружённых сил Украины. Конгресс США в полноте указал на приоритеты в критической ситуации и они явно не в пользу Украины.
Президент Польши Анджей Дуда на Крымской платформе в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
20:39
Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.
 
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