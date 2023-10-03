Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины - 03.10.2023 Украина.ру
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Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины
Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины - 03.10.2023 Украина.ру
Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины
Украина получает оружие через Польшу и через Польшу же экспортирует свои товары. Об этом 3 октября официальному Киеву напомнил президент Польши Анджей Дуда.
2023-10-03T19:53
2023-10-03T19:53
польша
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"Я хочу очень сильно подчеркнуть, что мы являемся абсолютно ключевой страной на будущее, если речь идет о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идёт из Западной Европы на Украину, идёт через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают", - заявил польский лидер на брифинге после переговоров с президентом США.Дуда также заявил, что Польша не отказывается от поддержки нынешнего руководства Украины. РИА Новости приводит его слова: "Польша здесь играет абсолютно ключевую роль. Мы поддерживали Украину, будем поддерживать и будем делать это спокойно и последовательно в соответствии с нашими союзническими обязательствами".Дуда 3 октября участвовал в телефонной конференции по Украине. Она была инициирована президентом США с участием лидеров G7, Евросоюза и генсека НАТО. Ранее, 13 сентября президент Польши заявил, что сейчас не может быть речи о принятии Украины в НАТО, так как это будет означать вступление альянса в войну с Россией.
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польша, новости, анджей дуда, сша, украина, джо байден, ес, украина-ес, запад, g7, нато
Польша, Новости, Анджей Дуда, США, Украина, Джо Байден, ЕС, Украина-ЕС, Запад, G7, НАТО

Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины

19:53 03.10.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP / Czarek Sokolowski
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Украина получает оружие через Польшу и через Польшу же экспортирует свои товары. Об этом 3 октября официальному Киеву напомнил президент Польши Анджей Дуда.
"Я хочу очень сильно подчеркнуть, что мы являемся абсолютно ключевой страной на будущее, если речь идет о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идёт из Западной Европы на Украину, идёт через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают", - заявил польский лидер на брифинге после переговоров с президентом США.
Дуда также заявил, что Польша не отказывается от поддержки нынешнего руководства Украины. РИА Новости приводит его слова: "Польша здесь играет абсолютно ключевую роль. Мы поддерживали Украину, будем поддерживать и будем делать это спокойно и последовательно в соответствии с нашими союзническими обязательствами".
Дуда 3 октября участвовал в телефонной конференции по Украине. Она была инициирована президентом США с участием лидеров G7, Евросоюза и генсека НАТО. Ранее, 13 сентября президент Польши заявил, что сейчас не может быть речи о принятии Украины в НАТО, так как это будет означать вступление альянса в войну с Россией.
Збигнев Рау
15:51
Глава МИД Польши объяснил, почему не поехал в КиевВаршава и Киев переживают период "деконъюнктуры" - спада в двусторонних отношениях. Об этом 2 октября в интервью польскому государственному телевидению заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
 
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