https://ukraina.ru/20231003/1049883048.html

Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины

Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины - 03.10.2023 Украина.ру

Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины

Украина получает оружие через Польшу и через Польшу же экспортирует свои товары. Об этом 3 октября официальному Киеву напомнил президент Польши Анджей Дуда.

2023-10-03T19:53

2023-10-03T19:53

2023-10-03T19:53

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"Я хочу очень сильно подчеркнуть, что мы являемся абсолютно ключевой страной на будущее, если речь идет о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идёт из Западной Европы на Украину, идёт через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают", - заявил польский лидер на брифинге после переговоров с президентом США.Дуда также заявил, что Польша не отказывается от поддержки нынешнего руководства Украины. РИА Новости приводит его слова: "Польша здесь играет абсолютно ключевую роль. Мы поддерживали Украину, будем поддерживать и будем делать это спокойно и последовательно в соответствии с нашими союзническими обязательствами".Дуда 3 октября участвовал в телефонной конференции по Украине. Она была инициирована президентом США с участием лидеров G7, Евросоюза и генсека НАТО. Ранее, 13 сентября президент Польши заявил, что сейчас не может быть речи о принятии Украины в НАТО, так как это будет означать вступление альянса в войну с Россией.

https://ukraina.ru/20231003/1049870609.html

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польша, новости, анджей дуда, сша, украина, джо байден, ес, украина-ес, запад, g7, нато