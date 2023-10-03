https://ukraina.ru/20231003/1049876739.html

Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой

Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой - 03.10.2023 Украина.ру

Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой

Руководители Венгрии и Польши по-разному оценивали ситуацию на Украине, что не мешало плодотворному сотрудничеству Будапешта и Варшавы в разных сферах. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

2023-10-03T17:18

2023-10-03T17:18

2023-10-03T17:18

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По словам главы венгерской дипломатии, на парламентских выборах в Польше симпатии Будапешта на стороне правящей польской партии "Право и справедливость". "Мы очень поддерживаем наших польских братьев и сестер, поддерживаем правящую партию в победе на выборах, потому что политика – это жанр опыта, и в последние годы мы смогли эффективно подумать о развитии сотрудничества между Венгрией и Польшей, стоя на основе взаимного уважения с нынешним польским правительством", - сказал Сиярто."Конечно, мы по-разному подходили к вопросу войны на Украине, но это никоим образом не мешает сотрудничеству в других областях – таких, как очень решительные действия по борьбе с нелегальной миграцией, предотвращение введения обязательных квот или даже совместная позиция по семья и христианские ценности", - добавил Сийярто.Глава МИД Венгрии резко негативно охарактеризовал реакцию Еврокомиссии на итоги выборов в Словакии, которые в Брюсселе всё же признали, хотя и не без попыток обвинить в чём-то Россию. Сийярто также негативно высказался против поучений демократии как из Брюсселя, так и из Стокгольма.

https://ukraina.ru/20230829/1049023796.html

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новости, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, мигранты, выборы, словакия, польша, украина, украина-ес, парламентские выборы, пис