Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой - 03.10.2023 Украина.ру
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Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой
Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой - 03.10.2023 Украина.ру
Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой
Руководители Венгрии и Польши по-разному оценивали ситуацию на Украине, что не мешало плодотворному сотрудничеству Будапешта и Варшавы в разных сферах. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2023-10-03T17:18
2023-10-03T17:18
новости
венгрия
петер сийярто
еврокомиссия
мигранты
выборы
словакия
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украина
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По словам главы венгерской дипломатии, на парламентских выборах в Польше симпатии Будапешта на стороне правящей польской партии "Право и справедливость". "Мы очень поддерживаем наших польских братьев и сестер, поддерживаем правящую партию в победе на выборах, потому что политика – это жанр опыта, и в последние годы мы смогли эффективно подумать о развитии сотрудничества между Венгрией и Польшей, стоя на основе взаимного уважения с нынешним польским правительством", - сказал Сиярто."Конечно, мы по-разному подходили к вопросу войны на Украине, но это никоим образом не мешает сотрудничеству в других областях – таких, как очень решительные действия по борьбе с нелегальной миграцией, предотвращение введения обязательных квот или даже совместная позиция по семья и христианские ценности", - добавил Сийярто.Глава МИД Венгрии резко негативно охарактеризовал реакцию Еврокомиссии на итоги выборов в Словакии, которые в Брюсселе всё же признали, хотя и не без попыток обвинить в чём-то Россию. Сийярто также негативно высказался против поучений демократии как из Брюсселя, так и из Стокгольма.
https://ukraina.ru/20230829/1049023796.html
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новости, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, мигранты, выборы, словакия, польша, украина, украина-ес, парламентские выборы, пис
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, мигранты, выборы, Словакия, Польша, Украина, Украина-ЕС, парламентские выборы, ПиС

Сиярто объяснил, почему Украина не повлияет на отношения Будапешта с Варшавой

17:18 03.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
Встреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Руководители Венгрии и Польши по-разному оценивали ситуацию на Украине, что не мешало плодотворному сотрудничеству Будапешта и Варшавы в разных сферах. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам главы венгерской дипломатии, на парламентских выборах в Польше симпатии Будапешта на стороне правящей польской партии "Право и справедливость".
"Мы очень поддерживаем наших польских братьев и сестер, поддерживаем правящую партию в победе на выборах, потому что политика – это жанр опыта, и в последние годы мы смогли эффективно подумать о развитии сотрудничества между Венгрией и Польшей, стоя на основе взаимного уважения с нынешним польским правительством", - сказал Сиярто.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 18:55
Сийярто: ЕС слабеет из-за санкции и поставок оружия на УкраинуЕвросоюз ослабел из-за поставок оружия Киеву и санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Конечно, мы по-разному подходили к вопросу войны на Украине, но это никоим образом не мешает сотрудничеству в других областях – таких, как очень решительные действия по борьбе с нелегальной миграцией, предотвращение введения обязательных квот или даже совместная позиция по семья и христианские ценности", - добавил Сийярто.
Глава МИД Венгрии резко негативно охарактеризовал реакцию Еврокомиссии на итоги выборов в Словакии, которые в Брюсселе всё же признали, хотя и не без попыток обвинить в чём-то Россию. Сийярто также негативно высказался против поучений демократии как из Брюсселя, так и из Стокгольма.
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