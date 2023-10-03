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Глава МИД Польши объяснил, почему не поехал в Киев

Глава МИД Польши объяснил, почему не поехал в Киев - 03.10.2023 Украина.ру

Глава МИД Польши объяснил, почему не поехал в Киев

Варшава и Киев переживают период "деконъюнктуры" - спада в двусторонних отношениях. Об этом 2 октября в интервью польскому государственному телевидению заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

2023-10-03T15:51

2023-10-03T15:51

2023-10-03T15:51

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Министр прокомментировал своё отсутствие 2 октября на неформальной встрече глав МИД Евросоюза под председательством Жозепа Борреля. Рау назвал две причины – состояние своего здоровья и состояние двусторонних отношений Польши с нынешним украинским руководством."Прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе в двусторонней политике между разными странами, у нас бывают периоды экономического бума и спада. В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период экономического спада (dekoniunktury). Мое отсутствие там отчасти является выражением этого", - сказал глава МИД Польши.При этом он отметил, что в Киев были отправлены его заместители и "это отнюдь не слишком низкий чин". По мнению министра, корень проблем стоит искать в Киеве. Рау напомнил о выступлении Зеленского 19 сентября на ГА ООН, сказав: "Перенос промышленного спора на международный форум, на такой уровень, как заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привёл к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши пошатнулось".После того, как Еврокомиссия сняла с 15 сентября эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции в ЕС, власти Польши и пяти стран союза заявили о сохранении национальных ограничений. Кабмин Украины пожаловался на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО, а Владимир Зеленский 19 сентября с трибуны Генассамблеи ООН обвинил эти страны ЕС в подыгрывании Владимиру Путину, что польские политики восприняли как оскорбление.Польские чиновники и компании проигнорировали недавние мероприятия в Киеве. Они не прибыли на международную выставку вооружений 29 сентября и неформальную встречу глав МИД ЕС 2 октября. После этого пресс-секретарь польского правительства Петр Мюлер заявил журналистам, что в ближайшие месяцы отношения Варшавы и Киева могут быть не заморожены, но быть "сложными".

https://ukraina.ru/20231003/1049869041.html

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