https://ukraina.ru/20231003/1049868883.html

Украина планирует экспортировать 75% зерна – премьер-министр

Украина планирует экспортировать 75% зерна – премьер-министр - 03.10.2023 Украина.ру

Украина планирует экспортировать 75% зерна – премьер-министр

Украине достаточно 25% зерна, остальное необходимо эскпортировать, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом 3 октября сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"

2023-10-03T15:06

2023-10-03T15:06

2023-10-03T15:06

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денис шмыгаль

зерно

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ес

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Шмыгаль заявил, что на западной границу нужно строить мосты, а не стены. "Это, в первую очередь, касается украинского аграрного экспорта", сказал он. По его мнению, Украине необходимы широкие транзитные пути для экспорта продовольствия, так как это важно для устойчивости экономики.Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай в этом году на уровне более 79 миллионов тонн, что на 10% больше, чем было в прошлом году, заявил Шмыгаль.Украинское правительство, отметил он, рассчитывает на механизм верификации контроля украинского агроэкспорта.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями. 28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Парламент Болгарии 14 сентября согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.

https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html

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новости, украина, денис шмыгаль, зерно, экспорт, польша, ес