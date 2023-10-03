https://ukraina.ru/20231003/1049866106.html

Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"

Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру

Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня "международных спонсоров войны", сообщила 2 октября пресс-служба ведомства

2023-10-03T13:57

2023-10-03T13:57

2023-10-03T13:57

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НАПК надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро "жизненно необходимой военной помощи ЕС" для украинского народа, добавили в ведомстве.Также НАПК исключило пять греческих судоходных компаний.Венгрия и Греция, по данным СМИ, блокировали 11-й пакет санкций ЕС из-за внесения их компаний в перечень "спонсоров войны".Украинское агентство включило OTP Bank весной этого года из-за якобы льготного кредитования российских военных. Венгрия, в том числе из-за этого, блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза для Украины.

https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html

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новости, украина, напк, список, венгрия, греция, банк