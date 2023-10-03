Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру
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Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"
Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру
Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня "международных спонсоров войны", сообщила 2 октября пресс-служба ведомства
2023-10-03T13:57
2023-10-03T13:57
новости
украина
напк
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венгрия
греция
банк
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НАПК надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро "жизненно необходимой военной помощи ЕС" для украинского народа, добавили в ведомстве.Также НАПК исключило пять греческих судоходных компаний.Венгрия и Греция, по данным СМИ, блокировали 11-й пакет санкций ЕС из-за внесения их компаний в перечень "спонсоров войны".Украинское агентство включило OTP Bank весной этого года из-за якобы льготного кредитования российских военных. Венгрия, в том числе из-за этого, блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза для Украины.
https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html
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новости, украина, напк, список, венгрия, греция, банк
Новости, Украина, НАПК, список, Венгрия, Греция, банк

Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"

13:57 03.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / misibacsi
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© commons.wikimedia.org / misibacsi
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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня "международных спонсоров войны", сообщила 2 октября пресс-служба ведомства
"OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке. НАПК, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных "спонсоров войны" и ожидает, что банк незамедлительно выполнит свои обязательства", – говорится в сообщении.
НАПК надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро "жизненно необходимой военной помощи ЕС" для украинского народа, добавили в ведомстве.
Также НАПК исключило пять греческих судоходных компаний.
Венгрия и Греция, по данным СМИ, блокировали 11-й пакет санкций ЕС из-за внесения их компаний в перечень "спонсоров войны".
Украинское агентство включило OTP Bank весной этого года из-за якобы льготного кредитования российских военных. Венгрия, в том числе из-за этого, блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза для Украины.
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