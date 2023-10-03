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Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"
Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны" - 03.10.2023 Украина.ру
Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня "международных спонсоров войны", сообщила 2 октября пресс-служба ведомства
2023-10-03T13:57
2023-10-03T13:57
2023-10-03T13:57
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НАПК надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро "жизненно необходимой военной помощи ЕС" для украинского народа, добавили в ведомстве.Также НАПК исключило пять греческих судоходных компаний.Венгрия и Греция, по данным СМИ, блокировали 11-й пакет санкций ЕС из-за внесения их компаний в перечень "спонсоров войны".Украинское агентство включило OTP Bank весной этого года из-за якобы льготного кредитования российских военных. Венгрия, в том числе из-за этого, блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза для Украины.
https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, напк, список, венгрия, греция, банк
Новости, Украина, НАПК, список, Венгрия, Греция, банк
Украина исключила венгерский банк из списка "международных спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня "международных спонсоров войны", сообщила 2 октября пресс-служба ведомства
"OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке. НАПК, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных "спонсоров войны" и ожидает, что банк незамедлительно выполнит свои обязательства", – говорится в сообщении.
НАПК надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро "жизненно необходимой военной помощи ЕС" для украинского народа, добавили в ведомстве.
Также НАПК исключило пять греческих судоходных компаний.
Венгрия и Греция, по данным СМИ, блокировали 11-й пакет санкций ЕС из-за внесения их компаний в перечень "спонсоров войны".
Украинское агентство включило OTP Bank весной этого года из-за якобы льготного кредитования российских военных. Венгрия, в том числе из-за этого, блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза для Украины.