Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ - 03.10.2023 Украина.ру
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Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ
Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ - 03.10.2023 Украина.ру
Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ
Шведского дипломата на польско-украинской границе не пропустили пограничники, пишут австрийские СМИ
2023-10-03T12:57
2023-10-03T12:57
новости
швеция
ес
заседание
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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем не попал на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве из-за забытого паспорта. Об этом сообщило 3 октября австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги."Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет издание.В Киеве 2 октября состоялось неформальное заседание Совета МИД стран ЕС на министерском уровне. В ходе встречи планировалось согласовать решение о военной помощи Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. Тем не менее, в Киеве так и не удалось выработать такое решение, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.
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новости, швеция, ес, заседание, украина
Новости, Швеция, ЕС, заседание, Украина

Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ

12:57 03.10.2023
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
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Шведского дипломата на польско-украинской границе не пропустили пограничники, пишут австрийские СМИ
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем не попал на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве из-за забытого паспорта. Об этом сообщило 3 октября австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги.
"Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет издание.
В Киеве 2 октября состоялось неформальное заседание Совета МИД стран ЕС на министерском уровне. В ходе встречи планировалось согласовать решение о военной помощи Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. Тем не менее, в Киеве так и не удалось выработать такое решение, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.
Вчера, 15:58
Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в КиевГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев, где проведёт Совет министров иностранных дел ЕС. Накануне Боррель отметил, что дорога Украины в Евросоюз будет долгой и трудной, сравнив процесс подготовки с боем
 
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