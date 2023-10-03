Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ
Шведского дипломата на польско-украинской границе не пропустили пограничники, пишут австрийские СМИ
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем не попал на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве из-за забытого паспорта. Об этом сообщило 3 октября австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги.
"Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет издание.
В Киеве 2 октября состоялось неформальное заседание Совета МИД стран ЕС на министерском уровне. В ходе встречи планировалось согласовать решение о военной помощи Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. Тем не менее, в Киеве так и не удалось выработать такое решение, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.