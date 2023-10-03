https://ukraina.ru/20231003/1049864012.html

Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ

Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ - 03.10.2023 Украина.ру

Главу МИД Швеции не пустили на встречу в Киеве из-за паспорта - СМИ

Шведского дипломата на польско-украинской границе не пропустили пограничники, пишут австрийские СМИ

2023-10-03T12:57

2023-10-03T12:57

2023-10-03T12:57

новости

швеция

ес

заседание

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045385465_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_16f440d966e4f11ff4c88637444be899.jpg

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем не попал на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве из-за забытого паспорта. Об этом сообщило 3 октября австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги."Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет издание.В Киеве 2 октября состоялось неформальное заседание Совета МИД стран ЕС на министерском уровне. В ходе встречи планировалось согласовать решение о военной помощи Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. Тем не менее, в Киеве так и не удалось выработать такое решение, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.

https://ukraina.ru/20231002/1049847193.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швеция, ес, заседание, украина