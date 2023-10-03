https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html

ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times

ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times - 03.10.2023 Украина.ру

ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times

Еврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, которая ранее заявляла, что Украина не получит ни копейки из средств ЕС, передает газета Financial Times

2023-10-03T12:03

2023-10-03T12:03

2023-10-03T12:03

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С помощью этого шага можно якобы добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине.Судебная реформа, проведенная Венгрией в мае, позволит комиссии разблокировать эти 13 миллиардов евро, что составляет более половины от замороженных средств.Представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер заявил изданию, что Брюссель направил Будапешту письмо 26 сентября с целью получить разъяснения по некоторым деталям реформ. Представитель добавил, что, как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит оценку.Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее - до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

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венгрия, еврокомиссия, украина, новости, евро