ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times - 03.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html
ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times
ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times - 03.10.2023 Украина.ру
ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times
Еврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, которая ранее заявляла, что Украина не получит ни копейки из средств ЕС, передает газета Financial Times
2023-10-03T12:03
2023-10-03T12:03
венгрия
еврокомиссия
украина
новости
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0be76dbbb4bfa53d117b87cdd83c13ce.jpg.webp
С помощью этого шага можно якобы добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине.Судебная реформа, проведенная Венгрией в мае, позволит комиссии разблокировать эти 13 миллиардов евро, что составляет более половины от замороженных средств.Представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер заявил изданию, что Брюссель направил Будапешту письмо 26 сентября с целью получить разъяснения по некоторым деталям реформ. Представитель добавил, что, как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит оценку.Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее - до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ukraina.ru/20230928/1049776966.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_be39f62c56c31886d6ff05b652cb6c2d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венгрия, еврокомиссия, украина, новости, евро
Венгрия, Еврокомиссия, Украина, Новости, Евро

ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times

12:03 03.10.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Еврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, которая ранее заявляла, что Украина не получит ни копейки из средств ЕС, передает газета Financial Times
С помощью этого шага можно якобы добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине.

"Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября, как сообщили... три чиновника, проинформированные о переговорах. Двое из них заявили, что выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана увеличения бюджета", - говорится в материале.

Судебная реформа, проведенная Венгрией в мае, позволит комиссии разблокировать эти 13 миллиардов евро, что составляет более половины от замороженных средств.
Представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер заявил изданию, что Брюссель направил Будапешту письмо 26 сентября с целью получить разъяснения по некоторым деталям реформ. Представитель добавил, что, как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит оценку.
Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.
Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее - до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.
Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 22:25
Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь ЗеленскомуБудапешт намерен воспользоваться своим правом вето и заблокировать перечисление денег Евросоюза в Киев. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
 
ВенгрияЕврокомиссияУкраинаНовостиЕвро
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
12:25Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
12:23СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского
12:07В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО
12:03ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times
11:57Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине
11:433 октября 1993 года: переворот как логика развития процесса
11:12Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
10:50Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
10:48Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico
10:38СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
10:14Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
10:09США направят Украине новый пакет помощи уже на этой неделе – Politico
09:00Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября
08:00Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина
07:08Хроника энергетической войны: последние события
06:54"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации
06:30Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
06:29Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита
06:21Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск
Лента новостейМолния