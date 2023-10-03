https://ukraina.ru/20231003/1049860481.html
Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома - 03.10.2023 Украина.ру
Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
Трагические события октября 1993 года стали одним из тех событий, которые во многом предопределили события и конфликты дня сегодняшнего. Что повлияло на именно такой исход? Почему защитники Белого дома не добились успеха?
2023-10-03T11:12
2023-10-03T11:12
2023-10-03T11:12
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Об этом в эфире Украина.ру рассказал непосредственный участник тех событий, сенатор от Запорожской области Российской Федерации, основатель подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.0:31 – Первые воспоминания о расстреле Дома Советов, расследование событий октября 1993; 5:12 – Личности Руцкого и Хасбулатова и причины их неуспеха; 13:17 – Почему Руцкой не занял пост президента; 15:18 – Последствия действий Ельцина и их осуждение; 18:10 – Что изменилось за 30 лет?
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2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, дмитрий рогозин, белый дом, александр руцкой, ельцин, видео
Новости, Видео, Дмитрий Рогозин, Белый дом, Александр Руцкой, Ельцин
Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
Трагические события октября 1993 года стали одним из тех событий, которые во многом предопределили события и конфликты дня сегодняшнего. Что повлияло на именно такой исход? Почему защитники Белого дома не добились успеха?
Об этом в эфире Украина.ру рассказал непосредственный участник тех событий, сенатор от Запорожской области Российской Федерации, основатель подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
0:31 – Первые воспоминания о расстреле Дома Советов, расследование событий октября 1993;
5:12 – Личности Руцкого и Хасбулатова и причины их неуспеха;
13:17 – Почему Руцкой не занял пост президента;
15:18 – Последствия действий Ельцина и их осуждение;
18:10 – Что изменилось за 30 лет?