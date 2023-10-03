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Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома

Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома - 03.10.2023 Украина.ру

Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома

Трагические события октября 1993 года стали одним из тех событий, которые во многом предопределили события и конфликты дня сегодняшнего. Что повлияло на именно такой исход? Почему защитники Белого дома не добились успеха?

2023-10-03T11:12

2023-10-03T11:12

2023-10-03T11:12

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Об этом в эфире Украина.ру рассказал непосредственный участник тех событий, сенатор от Запорожской области Российской Федерации, основатель подразделения специального назначения "Царские волки" Дмитрий Рогозин.0:31 – Первые воспоминания о расстреле Дома Советов, расследование событий октября 1993; 5:12 – Личности Руцкого и Хасбулатова и причины их неуспеха; 13:17 – Почему Руцкой не занял пост президента; 15:18 – Последствия действий Ельцина и их осуждение; 18:10 – Что изменилось за 30 лет?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, дмитрий рогозин, белый дом, александр руцкой, ельцин, видео