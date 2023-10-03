https://ukraina.ru/20231003/1049860065.html

Министр обороны Германии назвал Россию "угрозой на несколько лет"

Министр обороны Германии назвал Россию "угрозой на несколько лет" - 03.10.2023 Украина.ру

Министр обороны Германии назвал Россию "угрозой на несколько лет"

Россию будут рассматривать угрозой долгие годы, заявил 2 октября министр обороны Германии Борис Писториус в интервью эстонскому порталу ERR

2023-10-03T13:25

2023-10-03T13:25

2023-10-03T13:25

новости

германия

украина

россия

борис писториус

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_85c808df5593f1a24bc9533844535a1f.jpg

Стратегия национальной безопасности Германии предполагает, что Россия представляет собой временную угрозу, сообщил министр. Россия, по его мнению, будет представлять угрозу на долгие годы.По словам Писториуса, Берлин считает, что конфликт на Украине продлится долго.На вопрос, станет ли Россия в какой-то момент другом для Германии, министр обороны ответил, что не знает.В апреле Писториус назвал ограниченные удары Украины по территории России приемлемой тактикой, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung."До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения", — заявил Писториус, несмотря на то что целью атак ВСУ становятся российские мирные жители.По его словам, Запад должен помнить о том, как ведется этот конфликт, принимая решения о поставках оружия Украине. "Если Украина требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать нет", — отметил Писториус.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания немецкого министра обороны. "Все запомнили? "Ограниченные удары - приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение", - написала она. Захарова также напомнила, что в Минобороны Германии так и не узнали, кто совершил теракт в отношении "Северных потоков". "Может, это тоже "приемлемая тактика ограниченных ударов" по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности", добавила она.

https://ukraina.ru/20231003/1049835100.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, россия, борис писториус, минобороны