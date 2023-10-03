Министр обороны Германии назвал Россию "угрозой на несколько лет"
Россию будут рассматривать угрозой долгие годы, заявил 2 октября министр обороны Германии Борис Писториус в интервью эстонскому порталу ERR
Стратегия национальной безопасности Германии предполагает, что Россия представляет собой временную угрозу, сообщил министр. Россия, по его мнению, будет представлять угрозу на долгие годы.
По словам Писториуса, Берлин считает, что конфликт на Украине продлится долго.
На вопрос, станет ли Россия в какой-то момент другом для Германии, министр обороны ответил, что не знает.
"Это было бы похоже на наблюдение за хрустальным шаром. Я этого не знаю, но, по крайней мере, в ближайшие годы – я не знаю, как долго – Россия будет угрозой, и я не сомневаюсь в этом. Мы не допускаем никаких сомнений в этом", - заявил Писториус.
В апреле Писториус назвал ограниченные удары Украины по территории России приемлемой тактикой, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения", — заявил Писториус, несмотря на то что целью атак ВСУ становятся российские мирные жители.
По его словам, Запад должен помнить о том, как ведется этот конфликт, принимая решения о поставках оружия Украине. "Если Украина требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать нет", — отметил Писториус.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала высказывания немецкого министра обороны.
"Все запомнили? "Ограниченные удары - приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение", - написала она.
Захарова также напомнила, что в Минобороны Германии так и не узнали, кто совершил теракт в отношении "Северных потоков". "Может, это тоже "приемлемая тактика ограниченных ударов" по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности", добавила она.
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