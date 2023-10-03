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СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме - 03.10.2023 Украина.ру
СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства
2023-10-03T10:38
2023-10-03T10:38
2023-10-03T10:38
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терроризм
теракт
беспилотники
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Следственный комитет ведёт расследование по фактам террористических атак беспилотниками по территории России.Сотрудники СК РФ расследуют преступления, совершенные в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. По данным ведомства, за это время украинские войска нанесли более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников.Удары были осуществлены по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.В совершении терактов обвинили: Также следствие установило, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
https://ukraina.ru/20230922/1049619123.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, ск рф, следственный комитет рф, кирилл буданов, всу, терроризм, теракт, беспилотники
Новости, Россия, Украина, СК РФ, Следственный Комитет РФ, Кирилл Буданов, ВСУ, терроризм, теракт, беспилотники
СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства
Следственный комитет ведёт расследование по фактам террористических атак беспилотниками по территории России.
Сотрудники СК РФ расследуют преступления, совершенные в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. По данным ведомства, за это время украинские войска нанесли более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников.
Удары были осуществлены по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.
В совершении терактов обвинили:
—руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова,
—командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука,
—командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапе,
—командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка.
Также следствие установило, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.
В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.