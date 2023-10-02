Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку - 02.10.2023 Украина.ру
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Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку
Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку - 02.10.2023 Украина.ру
Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку
Служба безопасности Украины отчиталась за разоблачение коррумпированных чиновников - главы города Сумы и директора департамента инфраструктуры города. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба СБУ.
2023-10-02T23:15
2023-10-02T23:15
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"Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе", - сообщила спецслужба.Согласно официальному сообщению, чиновников взяли с поличным – при получении взятки 1,4 млн гривен (около $38 тыс) от предприятия, осуществлявшего уборку мусора. СБУ установила, что задержанные требовали у предпринимателей более 2 млн гривен, согласившись на получение этой суммы по частям.
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новости, новости украины, сумы, взятка, коррупция, сбу, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, коммунальщики, мэр
Новости, Новости Украины, Сумы, взятка, коррупция, СБУ, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, коммунальщики, мэр

Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку

23:15 02.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичСумы
Сумы - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій Іванович
Читать в
Служба безопасности Украины отчиталась за разоблачение коррумпированных чиновников - главы города Сумы и директора департамента инфраструктуры города. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба СБУ.
"Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе", - сообщила спецслужба.
Согласно официальному сообщению, чиновников взяли с поличным – при получении взятки 1,4 млн гривен (около $38 тыс) от предприятия, осуществлявшего уборку мусора. СБУ установила, что задержанные требовали у предпринимателей более 2 млн гривен, согласившись на получение этой суммы по частям.
24 июля, 17:58
На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожайНа Украине глава фермерского хозяйства пытался подкупить сотрудника СБУ за 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины
 
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