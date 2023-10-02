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Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку

Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку - 02.10.2023 Украина.ру

Сумы пока без мэра – СБУ задержала за взятку

Служба безопасности Украины отчиталась за разоблачение коррумпированных чиновников - главы города Сумы и директора департамента инфраструктуры города. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба СБУ.

2023-10-02T23:15

2023-10-02T23:15

2023-10-02T23:15

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"Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе", - сообщила спецслужба.Согласно официальному сообщению, чиновников взяли с поличным – при получении взятки 1,4 млн гривен (около $38 тыс) от предприятия, осуществлявшего уборку мусора. СБУ установила, что задержанные требовали у предпринимателей более 2 млн гривен, согласившись на получение этой суммы по частям.

https://ukraina.ru/20230724/1048224496.html

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