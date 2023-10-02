https://ukraina.ru/20231002/1049854215.html
Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину - 02.10.2023 Украина.ру
Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
Об отсутствии денег на долгосрочное финансирование нужд нынешнего руководства Украины сообщила администрация президента США. Официальное заявление об этом на брифинге 2 октября сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
2023-10-02T21:50
2023-10-02T21:50
2023-10-02T21:50
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По её словам, сейчас ранее выделенных средств "достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя". Однако, уточнила она, речь идёт о нынешнем краткосрочном бюджете и "это не долгосрочное решение".Жан-Пьер заверила в скором решении проблемы финансирования долгосрочной поддержки Белым домом нынешнего руководства постсоветской республики. Спикер сослалась на обещание председателя палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти.Госдеп США также заявил 2 сентября об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Киева. Также 2 сентября в Киеве главы МИД Евросоюза не договорились о выделении многомиллиардного финансирования руководству постсоветской республики.В конце сентября против удовлетворения запросов Владимира Зеленского выступили конгрессмены США. Ссылаясь на "бюджетную дыру" в два триллиона долларов, они согласовали администрации Джо Байдена лишь бюджет на 45 дней (до 17 сентября), в котором ни цента нет на помощь нынешнему руководству Украины.
https://ukraina.ru/20231002/1049854107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, конгресс сша, президент сша, белый дом, украина, внешняя политика, внешнее управление, финансы, финансирование, постсоветское пространство
Новости, США, Конгресс США, президент США, Белый дом, Украина, внешняя политика, внешнее управление, финансы, финансирование, постсоветское пространство
Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
Об отсутствии денег на долгосрочное финансирование нужд нынешнего руководства Украины сообщила администрация президента США. Официальное заявление об этом на брифинге 2 октября сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, сейчас ранее выделенных средств "достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя". Однако, уточнила она, речь идёт о нынешнем краткосрочном бюджете и "это не долгосрочное решение".
Жан-Пьер заверила в скором решении проблемы финансирования долгосрочной поддержки Белым домом нынешнего руководства постсоветской республики. Спикер сослалась на обещание председателя палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти.
Госдеп США также заявил 2 сентября об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Киева. Также 2 сентября в Киеве главы МИД Евросоюза не договорились о выделении многомиллиардного финансирования руководству постсоветской республики.
В конце сентября против удовлетворения запросов Владимира Зеленского выступили конгрессмены США. Ссылаясь на "бюджетную дыру" в два триллиона долларов, они согласовали администрации Джо Байдена лишь бюджет на 45 дней (до 17 сентября), в котором ни цента нет на помощь нынешнему руководству Украины.