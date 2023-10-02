https://ukraina.ru/20231002/1049854215.html

Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину

Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину - 02.10.2023 Украина.ру

Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину

Об отсутствии денег на долгосрочное финансирование нужд нынешнего руководства Украины сообщила администрация президента США. Официальное заявление об этом на брифинге 2 октября сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

2023-10-02T21:50

2023-10-02T21:50

2023-10-02T21:50

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По её словам, сейчас ранее выделенных средств "достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя". Однако, уточнила она, речь идёт о нынешнем краткосрочном бюджете и "это не долгосрочное решение".Жан-Пьер заверила в скором решении проблемы финансирования долгосрочной поддержки Белым домом нынешнего руководства постсоветской республики. Спикер сослалась на обещание председателя палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти.Госдеп США также заявил 2 сентября об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Киева. Также 2 сентября в Киеве главы МИД Евросоюза не договорились о выделении многомиллиардного финансирования руководству постсоветской республики.В конце сентября против удовлетворения запросов Владимира Зеленского выступили конгрессмены США. Ссылаясь на "бюджетную дыру" в два триллиона долларов, они согласовали администрации Джо Байдена лишь бюджет на 45 дней (до 17 сентября), в котором ни цента нет на помощь нынешнему руководству Украины.

https://ukraina.ru/20231002/1049854107.html

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новости, сша, конгресс сша, президент сша, белый дом, украина, внешняя политика, внешнее управление, финансы, финансирование, постсоветское пространство