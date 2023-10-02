Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину - 02.10.2023 Украина.ру
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Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину - 02.10.2023 Украина.ру
Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
Об отсутствии денег на долгосрочное финансирование нужд нынешнего руководства Украины сообщила администрация президента США. Официальное заявление об этом на брифинге 2 октября сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
2023-10-02T21:50
2023-10-02T21:50
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По её словам, сейчас ранее выделенных средств "достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя". Однако, уточнила она, речь идёт о нынешнем краткосрочном бюджете и "это не долгосрочное решение".Жан-Пьер заверила в скором решении проблемы финансирования долгосрочной поддержки Белым домом нынешнего руководства постсоветской республики. Спикер сослалась на обещание председателя палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти.Госдеп США также заявил 2 сентября об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Киева. Также 2 сентября в Киеве главы МИД Евросоюза не договорились о выделении многомиллиардного финансирования руководству постсоветской республики.В конце сентября против удовлетворения запросов Владимира Зеленского выступили конгрессмены США. Ссылаясь на "бюджетную дыру" в два триллиона долларов, они согласовали администрации Джо Байдена лишь бюджет на 45 дней (до 17 сентября), в котором ни цента нет на помощь нынешнему руководству Украины.
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новости, сша, конгресс сша, президент сша, белый дом, украина, внешняя политика, внешнее управление, финансы, финансирование, постсоветское пространство
Новости, США, Конгресс США, президент США, Белый дом, Украина, внешняя политика, внешнее управление, финансы, финансирование, постсоветское пространство

Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину

21:50 02.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Об отсутствии денег на долгосрочное финансирование нужд нынешнего руководства Украины сообщила администрация президента США. Официальное заявление об этом на брифинге 2 октября сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, сейчас ранее выделенных средств "достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя". Однако, уточнила она, речь идёт о нынешнем краткосрочном бюджете и "это не долгосрочное решение".
Жан-Пьер заверила в скором решении проблемы финансирования долгосрочной поддержки Белым домом нынешнего руководства постсоветской республики. Спикер сослалась на обещание председателя палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти.
Госдеп США также заявил 2 сентября об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Киева. Также 2 сентября в Киеве главы МИД Евросоюза не договорились о выделении многомиллиардного финансирования руководству постсоветской республики.
В конце сентября против удовлетворения запросов Владимира Зеленского выступили конгрессмены США. Ссылаясь на "бюджетную дыру" в два триллиона долларов, они согласовали администрации Джо Байдена лишь бюджет на 45 дней (до 17 сентября), в котором ни цента нет на помощь нынешнему руководству Украины.
Здание Госдепа США
21:17
Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине замороженаГосдеп США представил объяснение приостановки долгосрочных проектов оказания помощи нынешнему руководству Украины. Объяснения представил 2 октября официальный представитель североамериканского внешнеполитического ведомства Мэтт Миллер.
 
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Заголовок открываемого материала
21:50Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
21:17Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена
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