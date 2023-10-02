https://ukraina.ru/20231002/1049854107.html

Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена

Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена - 02.10.2023 Украина.ру

Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена

Госдеп США представил объяснение приостановки долгосрочных проектов оказания помощи нынешнему руководству Украины. Объяснения представил 2 октября официальный представитель североамериканского внешнеполитического ведомства Мэтт Миллер.

2023-10-02T21:17

2023-10-02T21:17

2023-10-02T21:19

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По его словам, долгосрочные контракты приостановлены ("заморожены") из-за отсутствия финансирования – Конгресс США согласовал лишь краткосрочный бюджет исполнительной ветви власти. В таких условиях, сообщил Миллер, финансировать исполнение долгосрочных контрактов по оказанию помощи Киеву нет возможности.Миллер сообщил, что сейчас "у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены".В конце сентября Конгресс согласовал лишь временный краткосрочный бюджет, который не содержит ассигнований на помощь официальному Киеву. В этот бюджет заложены расходы лишь на самое необходимое – ликвидацию ЧС и т.п. Исполнительная ветвь власти США начала входить в режим функционирования в условиях т.н. "шатдауна".

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новости, госдеп сша, шатдаун, военная помощь, украина