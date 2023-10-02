Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена - 02.10.2023 Украина.ру
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Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена
Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена - 02.10.2023 Украина.ру
Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена
Госдеп США представил объяснение приостановки долгосрочных проектов оказания помощи нынешнему руководству Украины. Объяснения представил 2 октября официальный представитель североамериканского внешнеполитического ведомства Мэтт Миллер.
2023-10-02T21:17
2023-10-02T21:19
новости
госдеп сша
шатдаун
военная помощь
украина
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По его словам, долгосрочные контракты приостановлены ("заморожены") из-за отсутствия финансирования – Конгресс США согласовал лишь краткосрочный бюджет исполнительной ветви власти. В таких условиях, сообщил Миллер, финансировать исполнение долгосрочных контрактов по оказанию помощи Киеву нет возможности.Миллер сообщил, что сейчас "у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены".В конце сентября Конгресс согласовал лишь временный краткосрочный бюджет, который не содержит ассигнований на помощь официальному Киеву. В этот бюджет заложены расходы лишь на самое необходимое – ликвидацию ЧС и т.п. Исполнительная ветвь власти США начала входить в режим функционирования в условиях т.н. "шатдауна".
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новости, госдеп сша, шатдаун, военная помощь, украина
Новости, Госдеп США, шатдаун, военная помощь, Украина

Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена

21:17 02.10.2023 (обновлено: 21:19 02.10.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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Госдеп США представил объяснение приостановки долгосрочных проектов оказания помощи нынешнему руководству Украины. Объяснения представил 2 октября официальный представитель североамериканского внешнеполитического ведомства Мэтт Миллер.
По его словам, долгосрочные контракты приостановлены ("заморожены") из-за отсутствия финансирования – Конгресс США согласовал лишь краткосрочный бюджет исполнительной ветви власти. В таких условиях, сообщил Миллер, финансировать исполнение долгосрочных контрактов по оказанию помощи Киеву нет возможности.
Миллер сообщил, что сейчас "у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены".
В конце сентября Конгресс согласовал лишь временный краткосрочный бюджет, который не содержит ассигнований на помощь официальному Киеву. В этот бюджет заложены расходы лишь на самое необходимое – ликвидацию ЧС и т.п. Исполнительная ветвь власти США начала входить в режим функционирования в условиях т.н. "шатдауна".
Грег Вайнер интервью
30 сентября, 13:47
Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
 
НовостиГосдеп СШАшатдаунвоенная помощьУкраина
 
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