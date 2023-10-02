Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена
21:17 02.10.2023 (обновлено: 21:19 02.10.2023)
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Госдеп США представил объяснение приостановки долгосрочных проектов оказания помощи нынешнему руководству Украины. Объяснения представил 2 октября официальный представитель североамериканского внешнеполитического ведомства Мэтт Миллер.
По его словам, долгосрочные контракты приостановлены ("заморожены") из-за отсутствия финансирования – Конгресс США согласовал лишь краткосрочный бюджет исполнительной ветви власти. В таких условиях, сообщил Миллер, финансировать исполнение долгосрочных контрактов по оказанию помощи Киеву нет возможности.
Миллер сообщил, что сейчас "у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены".
В конце сентября Конгресс согласовал лишь временный краткосрочный бюджет, который не содержит ассигнований на помощь официальному Киеву. В этот бюджет заложены расходы лишь на самое необходимое – ликвидацию ЧС и т.п. Исполнительная ветвь власти США начала входить в режим функционирования в условиях т.н. "шатдауна".
30 сентября, 13:47Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.