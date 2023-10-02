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Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ

Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру

Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ

Разгрузка танков Abrams производства США зафиксирована в литовском порту Клайпеда. Об этом 2 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на "координатора пророссийского Николаевского подполья" Сергея Лебедева.

2023-10-02T20:06

2023-10-02T20:06

2023-10-02T20:06

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"На днях одним из наших людей было снято прибытие американских танков Abrams в порт города Клайпеда в Литве. Танки скорее всего предназначены для переброски на Украину", – сообщил Лебедев российскому информагентству.Он также предоставил видео, на котором видны американские танки в порту на первой линии возле воды. По словам Лебедева, техника отправлена на Украину из порта Бомонт в штате Техас, и с военной базы Чарльстон в штате Южная Каролина.В 2023 году президент США Джозеф Байден пообещал поставить на Украину 31 танк Abrams. Затем последовали уточнения Пентагона: ВСУ получат танки ранней модификации без урановой брони и других современных опций.В сентябре Швеция официально подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2 "шведской" модификации. В Евросоюзе идёт сбор сохранившихся танков Leopard немецкого производства ранней модификации (Leopard 1, разработка 1965 года).Владимир Зеленский 25 сентября в своём телеграм-канале сделал запись о прибытии на Украину первых танков Abrams. До этого свои танки для ВСУ отправили Британия, Франция, Польша и другие страны ЕС.

https://ukraina.ru/20230926/1049691018.html

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новости, прибалтика, николаев, николаевская область, m1 abrams, танк, всу, литва, клайпеда, джо байден, владимир зеленский