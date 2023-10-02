Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
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Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
Разгрузка танков Abrams производства США зафиксирована в литовском порту Клайпеда. Об этом 2 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на "координатора пророссийского Николаевского подполья" Сергея Лебедева.
2023-10-02T20:06
2023-10-02T20:06
новости
прибалтика
николаев
николаевская область
m1 abrams
танк
всу
литва
клайпеда
джо байден
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"На днях одним из наших людей было снято прибытие американских танков Abrams в порт города Клайпеда в Литве. Танки скорее всего предназначены для переброски на Украину", – сообщил Лебедев российскому информагентству.Он также предоставил видео, на котором видны американские танки в порту на первой линии возле воды. По словам Лебедева, техника отправлена на Украину из порта Бомонт в штате Техас, и с военной базы Чарльстон в штате Южная Каролина.В 2023 году президент США Джозеф Байден пообещал поставить на Украину 31 танк Abrams. Затем последовали уточнения Пентагона: ВСУ получат танки ранней модификации без урановой брони и других современных опций.В сентябре Швеция официально подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2 "шведской" модификации. В Евросоюзе идёт сбор сохранившихся танков Leopard немецкого производства ранней модификации (Leopard 1, разработка 1965 года).Владимир Зеленский 25 сентября в своём телеграм-канале сделал запись о прибытии на Украину первых танков Abrams. До этого свои танки для ВСУ отправили Британия, Франция, Польша и другие страны ЕС.
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новости, прибалтика, николаев, николаевская область, m1 abrams, танк, всу, литва, клайпеда, джо байден, владимир зеленский
Новости, Прибалтика, Николаев, Николаевская область, M1 Abrams, танк, ВСУ, Литва, Клайпеда, Джо Байден, Владимир Зеленский

Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ

20:06 02.10.2023
 
© Фото : Zweiter Golfkrieg М1 Abrams tank
М1 Abrams tank - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Zweiter Golfkrieg
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Разгрузка танков Abrams производства США зафиксирована в литовском порту Клайпеда. Об этом 2 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на "координатора пророссийского Николаевского подполья" Сергея Лебедева.
"На днях одним из наших людей было снято прибытие американских танков Abrams в порт города Клайпеда в Литве. Танки скорее всего предназначены для переброски на Украину", – сообщил Лебедев российскому информагентству.
Он также предоставил видео, на котором видны американские танки в порту на первой линии возле воды. По словам Лебедева, техника отправлена на Украину из порта Бомонт в штате Техас, и с военной базы Чарльстон в штате Южная Каролина.
В 2023 году президент США Джозеф Байден пообещал поставить на Украину 31 танк Abrams. Затем последовали уточнения Пентагона: ВСУ получат танки ранней модификации без урановой брони и других современных опций.
В сентябре Швеция официально подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2 "шведской" модификации. В Евросоюзе идёт сбор сохранившихся танков Leopard немецкого производства ранней модификации (Leopard 1, разработка 1965 года).
Владимир Зеленский 25 сентября в своём телеграм-канале сделал запись о прибытии на Украину первых танков Abrams. До этого свои танки для ВСУ отправили Британия, Франция, Польша и другие страны ЕС.
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НовостиПрибалтикаНиколаевНиколаевская областьM1 AbramsтанкВСУЛитваКлайпедаДжо БайденВладимир Зеленский
 
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