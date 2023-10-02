https://ukraina.ru/20231002/1049853842.html
Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
Разгрузка танков Abrams производства США зафиксирована в литовском порту Клайпеда. Об этом 2 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на "координатора пророссийского Николаевского подполья" Сергея Лебедева.
2023-10-02T20:06
2023-10-02T20:06
2023-10-02T20:06
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"На днях одним из наших людей было снято прибытие американских танков Abrams в порт города Клайпеда в Литве. Танки скорее всего предназначены для переброски на Украину", – сообщил Лебедев российскому информагентству.Он также предоставил видео, на котором видны американские танки в порту на первой линии возле воды. По словам Лебедева, техника отправлена на Украину из порта Бомонт в штате Техас, и с военной базы Чарльстон в штате Южная Каролина.В 2023 году президент США Джозеф Байден пообещал поставить на Украину 31 танк Abrams. Затем последовали уточнения Пентагона: ВСУ получат танки ранней модификации без урановой брони и других современных опций.В сентябре Швеция официально подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2 "шведской" модификации. В Евросоюзе идёт сбор сохранившихся танков Leopard немецкого производства ранней модификации (Leopard 1, разработка 1965 года).Владимир Зеленский 25 сентября в своём телеграм-канале сделал запись о прибытии на Украину первых танков Abrams. До этого свои танки для ВСУ отправили Британия, Франция, Польша и другие страны ЕС.
https://ukraina.ru/20230926/1049691018.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прибалтика, николаев, николаевская область, m1 abrams, танк, всу, литва, клайпеда, джо байден, владимир зеленский
Новости, Прибалтика, Николаев, Николаевская область, M1 Abrams, танк, ВСУ, Литва, Клайпеда, Джо Байден, Владимир Зеленский
Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
Разгрузка танков Abrams производства США зафиксирована в литовском порту Клайпеда. Об этом 2 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на "координатора пророссийского Николаевского подполья" Сергея Лебедева.
"На днях одним из наших людей было снято прибытие американских танков Abrams в порт города Клайпеда в Литве. Танки скорее всего предназначены для переброски на Украину", – сообщил Лебедев российскому информагентству.
Он также предоставил видео, на котором видны американские танки в порту на первой линии возле воды. По словам Лебедева, техника отправлена на Украину из порта Бомонт в штате Техас, и с военной базы Чарльстон в штате Южная Каролина.
В 2023 году президент США Джозеф Байден пообещал поставить на Украину 31 танк Abrams. Затем последовали уточнения Пентагона: ВСУ получат танки ранней модификации без урановой брони и других современных опций.
В сентябре Швеция официально подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2 "шведской" модификации. В Евросоюзе идёт сбор сохранившихся танков Leopard немецкого производства ранней модификации (Leopard 1, разработка 1965 года).
Владимир Зеленский 25 сентября в своём телеграм-канале сделал запись о прибытии на Украину первых танков Abrams. До этого свои танки для ВСУ отправили Британия, Франция, Польша и другие страны ЕС.