"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии - 02.10.2023 Украина.ру
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"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии
"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии - 02.10.2023 Украина.ру
"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии
В столице Польши гражданка Украины грубо прервала уличного исполнителя из Белоруссии, который исполнял песню на русском языке. Видеозапись своей акции Дана Ищук 1 октября выложила в сети, спровоцировав бурную дискуссию между националистами Украины и Белоруссии
2023-10-02T17:57
2023-10-02T17:57
новости
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русскоязычные
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белоруссия
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Инцидент произошёл в центре Варшавы у ТЦ Złote Tarasy. Украинка выложила видеозапись подготовки к акции, жертвой которой стал русскоязычный музыкант из Белоруссии. На улице он исполнял песню “Воины света” белорусской рок-группы “Ляпис Трубецкой”. Особенность ситуации в том, что группа поддержала государственный переворот на Украине в 2014 году.Песня воспринималась как неофициальный гимн Майдана, а СМИ писали, что она посвящена киевским событиям, но солист группы Сергей Михалок позже открестился в СМИ от этого, заявив, что написал ее до украинского переворота.Комментируя свои предстоящие действия, украинка подошла к уличному музыканту, на которого поляки не обращали внимания. Она потребовала прекратить исполнение песни в Варшаве на томи основании, что песня на русском языке, а язык этот, по её мнению, является "языком терроризма".Музыкант пробовал проигнорировать её, но не вышло - гражданка Украины закрыла ладонью микрофон и стала отчитывать музыканта. Она потребовала перейти на английский или польский, почему-то решив, что и на "белорусской мове" у музыканта очень хорошо получится. Музыкант был не против побеседовать на польском, однако не исполнять песню. Он сообщил, что он из Белоруссии, но по-белорусски петь не сможет, так как не знает языка, сказав: "Нас в школе не учили белорусскому".На самом деле в Белоруссии два государственных языка и "беларуская мова" с начала прошлого века является обязательным предметом в белорусских школах. Возраст белорусского музыканта не оставлял сомнений: не изучать "мову" в школе он не мог. Во времена СССР от изучения языков национальных республик освобождались только дети военнослужащих.Публикация видеозаписи вызвала дискуссию среди белорусских и украинских националистов. Наиболее радикальные из них едины в ненависти ко всему русскому. При этом белорусские националисты в подавляющем большинстве своём являются русскоязычными.В сетевом обсуждении страсти зашли настолько далеко, что "язык ненависти" (hate speech) попали и находящиеся в Польше русскоязычные с Украины. Их обвинили в нежелании учить украинский язык, которой они предпочли курсы польского языка.Русскоязычных белорусов очередной "мовный скандал" позабавил. Защитница интересов русскоязычного большинства из Витебска Эльвира Мирсалимова сравнила сошедшихся в полемике националистов из Украины и Белоруссии с "пауками в банке".
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новости, русский язык, русская культура, русский мир, русскоязычные, украинские националисты, украинские беженцы, украинцы, украинство, белоруссия, белорусские националисты, белорусский язык, польша, варшава, ксенофобия, русофобия, постсоветское пространство, культура, украинский язык, язык
Новости, Русский язык, русская культура, Русский мир, русскоязычные, украинские националисты, украинские беженцы, украинцы, украинство, Белоруссия, белорусские националисты, белорусский язык, Польша, Варшава, ксенофобия, Русофобия, постсоветское пространство, культура, украинский язык, язык

"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии

17:57 02.10.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Василенко
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В столице Польши гражданка Украины грубо прервала уличного исполнителя из Белоруссии, который исполнял песню на русском языке. Видеозапись своей акции Дана Ищук 1 октября выложила в сети, спровоцировав бурную дискуссию между националистами Украины и Белоруссии
Инцидент произошёл в центре Варшавы у ТЦ Złote Tarasy. Украинка выложила видеозапись подготовки к акции, жертвой которой стал русскоязычный музыкант из Белоруссии. На улице он исполнял песню “Воины света” белорусской рок-группы “Ляпис Трубецкой”. Особенность ситуации в том, что группа поддержала государственный переворот на Украине в 2014 году.
Песня воспринималась как неофициальный гимн Майдана, а СМИ писали, что она посвящена киевским событиям, но солист группы Сергей Михалок позже открестился в СМИ от этого, заявив, что написал ее до украинского переворота.
Комментируя свои предстоящие действия, украинка подошла к уличному музыканту, на которого поляки не обращали внимания. Она потребовала прекратить исполнение песни в Варшаве на томи основании, что песня на русском языке, а язык этот, по её мнению, является "языком терроризма".
Музыкант пробовал проигнорировать её, но не вышло - гражданка Украины закрыла ладонью микрофон и стала отчитывать музыканта. Она потребовала перейти на английский или польский, почему-то решив, что и на "белорусской мове" у музыканта очень хорошо получится.
Музыкант был не против побеседовать на польском, однако не исполнять песню. Он сообщил, что он из Белоруссии, но по-белорусски петь не сможет, так как не знает языка, сказав: "Нас в школе не учили белорусскому".
На самом деле в Белоруссии два государственных языка и "беларуская мова" с начала прошлого века является обязательным предметом в белорусских школах. Возраст белорусского музыканта не оставлял сомнений: не изучать "мову" в школе он не мог. Во времена СССР от изучения языков национальных республик освобождались только дети военнослужащих.
Публикация видеозаписи вызвала дискуссию среди белорусских и украинских националистов. Наиболее радикальные из них едины в ненависти ко всему русскому. При этом белорусские националисты в подавляющем большинстве своём являются русскоязычными.
В сетевом обсуждении страсти зашли настолько далеко, что "язык ненависти" (hate speech) попали и находящиеся в Польше русскоязычные с Украины. Их обвинили в нежелании учить украинский язык, которой они предпочли курсы польского языка.
Русскоязычных белорусов очередной "мовный скандал" позабавил. Защитница интересов русскоязычного большинства из Витебска Эльвира Мирсалимова сравнила сошедшихся в полемике националистов из Украины и Белоруссии с "пауками в банке".
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
16:57
Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕСВице-премьер Ирина Верещук в своём ТГ-канале 2 октября рассказала, что говорить и как поступать, если в Евросоюзе украинцы встречают "недружелюбное отношение"
 
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