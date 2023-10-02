https://ukraina.ru/20231002/1049851602.html

"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии

"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии - 02.10.2023 Украина.ру

"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии

В столице Польши гражданка Украины грубо прервала уличного исполнителя из Белоруссии, который исполнял песню на русском языке. Видеозапись своей акции Дана Ищук 1 октября выложила в сети, спровоцировав бурную дискуссию между националистами Украины и Белоруссии

2023-10-02T17:57

2023-10-02T17:57

2023-10-02T17:57

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Инцидент произошёл в центре Варшавы у ТЦ Złote Tarasy. Украинка выложила видеозапись подготовки к акции, жертвой которой стал русскоязычный музыкант из Белоруссии. На улице он исполнял песню “Воины света” белорусской рок-группы “Ляпис Трубецкой”. Особенность ситуации в том, что группа поддержала государственный переворот на Украине в 2014 году.Песня воспринималась как неофициальный гимн Майдана, а СМИ писали, что она посвящена киевским событиям, но солист группы Сергей Михалок позже открестился в СМИ от этого, заявив, что написал ее до украинского переворота.Комментируя свои предстоящие действия, украинка подошла к уличному музыканту, на которого поляки не обращали внимания. Она потребовала прекратить исполнение песни в Варшаве на томи основании, что песня на русском языке, а язык этот, по её мнению, является "языком терроризма".Музыкант пробовал проигнорировать её, но не вышло - гражданка Украины закрыла ладонью микрофон и стала отчитывать музыканта. Она потребовала перейти на английский или польский, почему-то решив, что и на "белорусской мове" у музыканта очень хорошо получится. Музыкант был не против побеседовать на польском, однако не исполнять песню. Он сообщил, что он из Белоруссии, но по-белорусски петь не сможет, так как не знает языка, сказав: "Нас в школе не учили белорусскому".На самом деле в Белоруссии два государственных языка и "беларуская мова" с начала прошлого века является обязательным предметом в белорусских школах. Возраст белорусского музыканта не оставлял сомнений: не изучать "мову" в школе он не мог. Во времена СССР от изучения языков национальных республик освобождались только дети военнослужащих.Публикация видеозаписи вызвала дискуссию среди белорусских и украинских националистов. Наиболее радикальные из них едины в ненависти ко всему русскому. При этом белорусские националисты в подавляющем большинстве своём являются русскоязычными.В сетевом обсуждении страсти зашли настолько далеко, что "язык ненависти" (hate speech) попали и находящиеся в Польше русскоязычные с Украины. Их обвинили в нежелании учить украинский язык, которой они предпочли курсы польского языка.Русскоязычных белорусов очередной "мовный скандал" позабавил. Защитница интересов русскоязычного большинства из Витебска Эльвира Мирсалимова сравнила сошедшихся в полемике националистов из Украины и Белоруссии с "пауками в банке".

https://ukraina.ru/20231002/1049850490.html

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