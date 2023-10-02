Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров - 02.10.2023 Украина.ру
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Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров
Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров - 02.10.2023 Украина.ру
Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров
Население Украины уменьшилось до 23 млн человек. Оно продолжает сокращаться на фоне катастрофического падения рождаемости и массовой миграции из страны. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 2 октября написал в своём телеграм-канале
2023-10-02T17:57
2023-10-02T17:57
новости
население
украина
николай азаров
рождаемость
беженцы
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В своём сообщении экс-премьер ссылается на майский документ миграционной службы Украины.По данным за первое полугодие 2023 года, рождаемость на Украине упала до самого низкого в мире, сократившись на 28% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Что свидетельствует о наступлении в стране "эры вымирания".По мнению политика, США и страны ЕС не интересуют ни экономические, ни человеческие потери. Вся их помощь киевскому режиму нацелена только на недопущение России на новые территории Украины.По опубликованным в июне данным аналитического центра "Украинский институт будущего", с начала СВО население Украины сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек. В числе оставшихся - только около 9,5 млн работающих граждан. А за вычетом бюджетников – около 7 млн работников. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также сообщало, что по данным на конец мая, в странах Европы находилось более 8,2 млн беженцев с Украины.
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новости, население, украина, николай азаров, рождаемость, беженцы
Новости, население, Украина, Николай Азаров, рождаемость, беженцы

Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров

17:57 02.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Население Украины уменьшилось до 23 млн человек. Оно продолжает сокращаться на фоне катастрофического падения рождаемости и массовой миграции из страны. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 2 октября написал в своём телеграм-канале
В своём сообщении экс-премьер ссылается на майский документ миграционной службы Украины.
"На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодёжь массово покидает страну", - написал Азаров.
По данным за первое полугодие 2023 года, рождаемость на Украине упала до самого низкого в мире, сократившись на 28% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Что свидетельствует о наступлении в стране "эры вымирания".
По мнению политика, США и страны ЕС не интересуют ни экономические, ни человеческие потери. Вся их помощь киевскому режиму нацелена только на недопущение России на новые территории Украины.
"Допрыгались! Даже до вооружённого конфликта рождаемость была самой низкой в Европе. Теперь же этот показатель станет самым низким в мире! ... Вот вам и курс на НАТО и дружба с ЕС. Они попросту уничтожают Украину в своих интересах!", - подчеркнул Азаров.
По опубликованным в июне данным аналитического центра "Украинский институт будущего", с начала СВО население Украины сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек. В числе оставшихся - только около 9,5 млн работающих граждан. А за вычетом бюджетников – около 7 млн работников. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также сообщало, что по данным на конец мая, в странах Европы находилось более 8,2 млн беженцев с Украины.
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