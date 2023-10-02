https://ukraina.ru/20231002/1049851405.html

Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров

Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров - 02.10.2023 Украина.ру

Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров

Население Украины уменьшилось до 23 млн человек. Оно продолжает сокращаться на фоне катастрофического падения рождаемости и массовой миграции из страны. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 2 октября написал в своём телеграм-канале

2023-10-02T17:57

2023-10-02T17:57

2023-10-02T17:57

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население

украина

николай азаров

рождаемость

беженцы

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В своём сообщении экс-премьер ссылается на майский документ миграционной службы Украины.По данным за первое полугодие 2023 года, рождаемость на Украине упала до самого низкого в мире, сократившись на 28% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Что свидетельствует о наступлении в стране "эры вымирания".По мнению политика, США и страны ЕС не интересуют ни экономические, ни человеческие потери. Вся их помощь киевскому режиму нацелена только на недопущение России на новые территории Украины.По опубликованным в июне данным аналитического центра "Украинский институт будущего", с начала СВО население Украины сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек. В числе оставшихся - только около 9,5 млн работающих граждан. А за вычетом бюджетников – около 7 млн работников. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также сообщало, что по данным на конец мая, в странах Европы находилось более 8,2 млн беженцев с Украины.

https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html

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новости, население, украина, николай азаров, рождаемость, беженцы