https://ukraina.ru/20231002/1049850630.html

Потолок падает. Bloomberg требует отменить ограничения на продажу российской нефти

Потолок падает. Bloomberg требует отменить ограничения на продажу российской нефти - 02.10.2023 Украина.ру

Потолок падает. Bloomberg требует отменить ограничения на продажу российской нефти

Американское деловое издание Bloomberg призывает отказаться от ограничений на продажу российской нефти, которые были введены в конце прошлого года коалицией Соединенных Штатов Америки и союзников

2023-10-02T16:48

2023-10-02T16:48

2023-10-02T16:48

эксклюзив

сша

испания

нефть

нефтепродукты

санкции

танкеры

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"Мне не доставляет ни малейшего удовольствия это признавать, но пришло время отменить потолок цен на российскую нефть", – пишет авторитетный эксперт Джулиан Ли, который освещает в Bloomberg ситуацию на нефтяных рынках, а в прошлом работал в Центре исследований глобальной энергетики.В статье Ли проговариваются факты, которые нельзя игнорировать – несмотря на тоталитарный характер западной пропаганды, целиком построенной на принципах самоцензуры.По словам эксперта, идея ценового потолка обернулась для Запада провалом, потому что владельцы танкерного флота ориентируется не на циркуляры из Вашингтона, а на постоянно растущий рыночный спрос, и продолжают перевозить российскую нефть, которая стремительно дорожает.Флагманский российский сорт Urals торгуется сейчас по цене 85,35 долларов за баррель с отгрузкой из балтийского порта Приморск и по 86 долларов с отгрузкой из черноморского порта Новороссийск."Еще в декабре прошлого года члены Большой Семерки и ряд других государств ввели ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Покупатели по-прежнему вольны платить больше, но тогда они лишаются доступа к ключевым услугам в странах западной коалиции.Под этим подразумевается лучшая страховка от рисков, например, столкновения и разливы, а также обширный европейский танкерный флот, который включает в том числе суда, принадлежащие Греции и Кипру. В феврале аналогичные ограничения были введены на нефтепродукты.Цель заключалась в том, чтобы сохранить приток российской нефти на рынок и одновременно ударить по доходам Кремля, вынудив его смириться с более низкими ценами. Однако… поскольку мировые цены на нефть в последние месяцы подскочили, подорожало и российское сырье.Сейчас баррель нефти марки Urals торгуется ближе к стодолларовой отметке, чем к потолку в 60 долларов, при этом основная часть товара перевозится на судах, чьи владельцы готовы пренебречь ограничениями", – рассказывает журналист Bloomberg.Санкционный механизм ценовых ограничений разрабатывался по инициативе профессиональных политиков, очень далеких от реалий глобального нефтяного рынка, и в принципе не реализуется на практике. Потому что профессиональные нефтетрейдеры, включая многие западные компании, не желают, а иногда и не могут следовать спущенным сверху указаниям."Судовладельцам необходимо получить подтверждение собственника груза о том, что партия была приобретена дешевле предельной цены. Но особого желания проверять информацию у них не возникает – более того, установить правдивость письменных показаний нет возможности.Как нет и реальных шансов, что продавца (российскую нефтяную компанию) или покупателя (скорее всего, новую торговую фирму, созданную вдали от юрисдикции Минфина США) удастся вывести на чистую воду за ложные показания.В результате потолок не соблюдается. Около 40% судов, перевозящих нефть из российских портов на Балтике и Черном море, принадлежат компаниям из стран, подписавших ограничение. У многих из них все еще есть оформленная в Лондоне страховка", – пишет Bloomberg.Таким образом попытки искусственно ограничить цену на продукцию российского нефтяного сектора не привели к ожидаемым результатам.Россия по-прежнему активно продает на внешних рынках свое черное золото и получает от этого большие доходы. А рыночные цены на российскую нефть, а также на произведенные из этого сырья нефтепродукты, стабильно растут, превращая пресловутый ценовой потолок в фикцию.Не стоит сомневаться: политическое руководство Запада прекрасно видит происходящее. Более того, эксперты полагают, что в США и Евросоюзе уже приняли эту реальность и отказались бороться против рыночной конъюнктуры. Потому что идея понижения ценового потолка для российских энергоресурсов больше не вызывает у них энтузиазма – хотя такие предложения периодически поступают из Киева, Риги, Вильнюса и Варшавы."Российская нефть продолжает дорожать, словно презрев кажущийся все более неуместным ценовой потолок, введенный Большой Семеркой и ее союзниками.Чиновники Большой Семерки на протяжении нескольких недель твердят, что не намерены пересматривать установленный лимит, хотя спотовые цены на российский экспорт значительно превысили порог в 60 долларов за баррель", – пишут об этом журналисты Алекс Лонгли и Аларик Найтингейл.Статья в издании Bloomberg, по сути, призывает отказаться от бесполезных и недействующих санкций. Причем, Джулиан Ли изобрел для этого удобный предлог, который наверняка понравится западным чиновникам – поскольку он вписывается в модные тренды экоповестки.По словам эксперта, отмена ценового потолка на российскую нефть благотворно скажется на защите окружающей среды. Потому что ей угрожают устаревшие танкеры теневого флота, а также перегрузка подсанкционных энергоносителей, которой обычно занимаются посреди океана."Необходимость загружать всё больше российской нефти на ржавые старые танкеры, которые участвуют в рискованных операциях, таких как перегрузка с одного судна на другое, повышает вероятность экологической катастрофы", – лицемерно пишет об этом Ли.Хотя в предыдущем абзаце он сам признал, что большая часть нефтепродукции из России перевозится на современных судах, принадлежащих легальным и статусным перевозчикам.Реальные причины вероятной отмены ценовых ограничений гораздо прозаичнее. Все дело в том, что ценовой потолок способствует росту нефтяных цен, благодаря которому в западных странах стремительно усиливается инфляция."Черное золото вновь становится действующим лицом на международной политической арене. Особенно это касается Испании – вчера стало известно, что уровень инфляции в годовом исчислении вырос до 3,5% в сентябре, хотя в августе этот показатель составил 2,6%, – и США.Эксперты BBVA Research прогнозировали, что уровень инфляции в годовом исчислении в сентябре достигнет уровня в 3,2%, но, по их оценкам, в итоге показатель вырос до 3,5%. Прибавление трех десятых процентного пункта стало прямой реакцией на рост цен на нефть", – рассказывает об этом Алехандра Ольсесе в газете El Mundo.На Западе надеются, что падение ценового потолка поможет насытить рынок более дешевой нефтью, что стабилизирует процессы ценообразования.Однако отмена ограничения цены на нефть в любом случае станет для Вашингтона очередным политическим поражением. И оно дополнительно ударит по американскому авторитету в меняющемся сегодня мире.

https://ukraina.ru/20230918/1049479052.html

https://ukraina.ru/20230831/1049059236.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, испания, нефть, нефтепродукты, санкции, танкеры