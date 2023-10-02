https://ukraina.ru/20231002/1049849995.html
"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин - 02.10.2023 Украина.ру
"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
Председатель правления белорусского общества "Знание", кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с нарушением белорусской границы польским вертолётом, а также рассказал об отношениях Белоруссии и Венгрии и проблеме исторической памяти
2023-10-02T16:16
2023-10-02T16:16
2023-10-02T16:16
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белоруссия
венгрия
вадим гигин
ядерное оружие
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00:38 - О польском вертолёте, дважды нарушившем белорусскую границу; 04:24 - О возможности применения ТЯО; 06:34 - Востребованность единства Москва-Минск и Москва-Пекин; 07:51 - Перспективы отношений Белоруссии и Венгрии; 12:48 - Об исторической памяти.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, белоруссия, венгрия, вадим гигин, ядерное оружие, видео
Новости, Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия, Вадим Гигин, Ядерное оружие
"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
Председатель правления белорусского общества "Знание", кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с нарушением белорусской границы польским вертолётом, а также рассказал об отношениях Белоруссии и Венгрии и проблеме исторической памяти
00:38 - О польском вертолёте, дважды нарушившем белорусскую границу;
04:24 - О возможности применения ТЯО;
06:34 - Востребованность единства Москва-Минск и Москва-Пекин;
07:51 - Перспективы отношений Белоруссии и Венгрии;
12:48 - Об исторической памяти.