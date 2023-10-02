https://ukraina.ru/20231002/1049849995.html

"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин

"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин - 02.10.2023 Украина.ру

"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин

Председатель правления белорусского общества "Знание", кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с нарушением белорусской границы польским вертолётом, а также рассказал об отношениях Белоруссии и Венгрии и проблеме исторической памяти

2023-10-02T16:16

2023-10-02T16:16

2023-10-02T16:16

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00:38 - О польском вертолёте, дважды нарушившем белорусскую границу; 04:24 - О возможности применения ТЯО; 06:34 - Востребованность единства Москва-Минск и Москва-Пекин; 07:51 - Перспективы отношений Белоруссии и Венгрии; 12:48 - Об исторической памяти.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, китай, белоруссия, венгрия, вадим гигин, ядерное оружие, видео