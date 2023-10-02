"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин - 02.10.2023 Украина.ру
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"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин - 02.10.2023 Украина.ру
"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
Председатель правления белорусского общества "Знание", кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с нарушением белорусской границы польским вертолётом, а также рассказал об отношениях Белоруссии и Венгрии и проблеме исторической памяти
2023-10-02T16:16
2023-10-02T16:16
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вадим гигин
ядерное оружие
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00:38 - О польском вертолёте, дважды нарушившем белорусскую границу; 04:24 - О возможности применения ТЯО; 06:34 - Востребованность единства Москва-Минск и Москва-Пекин; 07:51 - Перспективы отношений Белоруссии и Венгрии; 12:48 - Об исторической памяти.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, китай, белоруссия, венгрия, вадим гигин, ядерное оружие, видео
Новости, Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия, Вадим Гигин, Ядерное оружие

"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин

16:16 02.10.2023
 
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Председатель правления белорусского общества "Знание", кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с нарушением белорусской границы польским вертолётом, а также рассказал об отношениях Белоруссии и Венгрии и проблеме исторической памяти
00:38 - О польском вертолёте, дважды нарушившем белорусскую границу;
04:24 - О возможности применения ТЯО;
06:34 - Востребованность единства Москва-Минск и Москва-Пекин;
07:51 - Перспективы отношений Белоруссии и Венгрии;
12:48 - Об исторической памяти.
 
НовостиРоссияКитайБелоруссияВенгрияВадим ГигинЯдерное оружие
 
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