https://ukraina.ru/20231002/1049849076.html
Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине
Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине - 02.10.2023 Украина.ру
Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине
Жители Донецка получают ранения и погибают от взрывов противопехотных мин, которыми столицу ДНР усеяли ВСУ. Об очередном инциденте 2 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2023-10-02T16:31
2023-10-02T16:31
2023-10-02T16:31
новости
днр
донецкая народная республика
минирование
мина
кассетные боеприпасы
сша
всу
донецк
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"В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе по ул. Кобзаря пострадала женщина 1961 г. р.", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.Кулемзин также проинформировал о результатах обстрела города со стороны ВСУ. Согласно представленной им информации, в результате обстрела Петровского района Донецка возле шахты "Трудовская" получил ранение мужчина 1956 г. р. В том же районе от прямого попадания сгорел жилой дом в микрорайоне Жилплощадка. Во время обстрела Кировского района по ул. Ивана Сусанина тоже произошло прямое попадание в частный дом.Петровский район подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года. В нынешнем году и в прошлом ВСУ неоднократно обстреливали город боеприпасами, которые рассеивали противопехотные мины "Лепесток".При этом Украина ратифицировала в 2005 году Оттавскую конвенцию, взяв на себя обязательства не производить, не накапливать не применять противопехотные мины. МИД РФ обращал внимание ООН на применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин в отношении гражданского населения Донецкой Народной Республики.В 2003 году США начали поставку кассетных боеприпасов на Украину. До этого Пентагон поставил Киеву противопехотные мины.
https://ukraina.ru/20230926/1049717246.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, донецкая народная республика, минирование, мина, кассетные боеприпасы, сша, всу, донецк, мирные жители, военные преступления, петровский район
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, минирование, мина, кассетные боеприпасы, США, ВСУ, Донецк, мирные жители, Военные преступления, Петровский район
Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине
Жители Донецка получают ранения и погибают от взрывов противопехотных мин, которыми столицу ДНР усеяли ВСУ. Об очередном инциденте 2 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
"В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе по ул. Кобзаря пострадала женщина 1961 г. р.", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.
Кулемзин также проинформировал о результатах обстрела города со стороны ВСУ. Согласно представленной им информации, в результате обстрела Петровского района Донецка возле шахты "Трудовская" получил ранение мужчина 1956 г. р. В том же районе от прямого попадания сгорел жилой дом в микрорайоне Жилплощадка. Во время обстрела Кировского района по ул. Ивана Сусанина тоже произошло прямое попадание в частный дом.
Петровский район подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года. В нынешнем году и в прошлом ВСУ неоднократно обстреливали город боеприпасами, которые рассеивали противопехотные мины "Лепесток".
При этом Украина ратифицировала в 2005 году Оттавскую конвенцию, взяв на себя обязательства не производить, не накапливать не применять противопехотные мины. МИД РФ обращал внимание ООН на применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин в отношении гражданского населения Донецкой Народной Республики.
В 2003 году США начали поставку кассетных боеприпасов на Украину. До этого Пентагон поставил Киеву противопехотные мины.