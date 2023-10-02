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Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине

Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине - 02.10.2023 Украина.ру

Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине

Жители Донецка получают ранения и погибают от взрывов противопехотных мин, которыми столицу ДНР усеяли ВСУ. Об очередном инциденте 2 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин

2023-10-02T16:31

2023-10-02T16:31

2023-10-02T16:31

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днр

донецкая народная республика

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сша

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донецк

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"В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе по ул. Кобзаря пострадала женщина 1961 г. р.", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.Кулемзин также проинформировал о результатах обстрела города со стороны ВСУ. Согласно представленной им информации, в результате обстрела Петровского района Донецка возле шахты "Трудовская" получил ранение мужчина 1956 г. р. В том же районе от прямого попадания сгорел жилой дом в микрорайоне Жилплощадка. Во время обстрела Кировского района по ул. Ивана Сусанина тоже произошло прямое попадание в частный дом.Петровский район подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года. В нынешнем году и в прошлом ВСУ неоднократно обстреливали город боеприпасами, которые рассеивали противопехотные мины "Лепесток".При этом Украина ратифицировала в 2005 году Оттавскую конвенцию, взяв на себя обязательства не производить, не накапливать не применять противопехотные мины. МИД РФ обращал внимание ООН на применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин в отношении гражданского населения Донецкой Народной Республики.В 2003 году США начали поставку кассетных боеприпасов на Украину. До этого Пентагон поставил Киеву противопехотные мины.

https://ukraina.ru/20230926/1049717246.html

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новости, днр, донецкая народная республика, минирование, мина, кассетные боеприпасы, сша, всу, донецк, мирные жители, военные преступления, петровский район