https://ukraina.ru/20231002/1049848920.html

"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ

"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру

"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ

На территории ДНР был уничтожен эстонский наёмник Танель Криггул с позывным "Стингер". Об этом сообщает эстонское издание Postimees

2023-10-02T16:34

2023-10-02T16:34

2023-10-02T16:34

новости

наёмники

украина

сво

эстония

иностранный легион

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049849562_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_f4114883d588cd52132d50963eb96edf.jpg

По данным газеты, эстонец Танель Криггул с позывным "Стингер" с прошлого года воевал в составе Интернационального легиона ВСУ. Наёмник был ликвидирован в ночь с пятницы на субботу на территории Донецкой Народной Республики близ города Лиман.По данным издания, Криггул погиб от удара российского беспилотника, поразившего частный дом, который занят иностранными наёмниками."Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь груда обломков", - пишет издание.Ранее сообщалось, что в марте этого года боях под Артёмовском (Бахмутом) погиб первый эстонский наёмник, бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По данным газеты Postimees, Юрак воевал в составе Иностранного легиона ВСУ с осени прошлого года.Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется спасать только себя, отметил эксперт.

https://ukraina.ru/20230310/1044247320.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наёмники, украина, сво, эстония, иностранный легион, всу