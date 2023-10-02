"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
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"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ
"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ
На территории ДНР был уничтожен эстонский наёмник Танель Криггул с позывным "Стингер". Об этом сообщает эстонское издание Postimees
2023-10-02T16:34
2023-10-02T16:34
новости
наёмники
украина
сво
эстония
иностранный легион
всу
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По данным газеты, эстонец Танель Криггул с позывным "Стингер" с прошлого года воевал в составе Интернационального легиона ВСУ. Наёмник был ликвидирован в ночь с пятницы на субботу на территории Донецкой Народной Республики близ города Лиман.По данным издания, Криггул погиб от удара российского беспилотника, поразившего частный дом, который занят иностранными наёмниками."Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь груда обломков", - пишет издание.Ранее сообщалось, что в марте этого года боях под Артёмовском (Бахмутом) погиб первый эстонский наёмник, бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По данным газеты Postimees, Юрак воевал в составе Иностранного легиона ВСУ с осени прошлого года.Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется спасать только себя, отметил эксперт.
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новости, наёмники, украина, сво, эстония, иностранный легион, всу
Новости, наёмники, Украина, СВО, Эстония, иностранный легион, ВСУ

"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ

16:34 02.10.2023
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP / Pavel Golovkin
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На территории ДНР был уничтожен эстонский наёмник Танель Криггул с позывным "Стингер". Об этом сообщает эстонское издание Postimees
По данным газеты, эстонец Танель Криггул с позывным "Стингер" с прошлого года воевал в составе Интернационального легиона ВСУ.
Наёмник был ликвидирован в ночь с пятницы на субботу на территории Донецкой Народной Республики близ города Лиман.
По данным издания, Криггул погиб от удара российского беспилотника, поразившего частный дом, который занят иностранными наёмниками.
"Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь груда обломков", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что в марте этого года боях под Артёмовском (Бахмутом) погиб первый эстонский наёмник, бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По данным газеты Postimees, Юрак воевал в составе Иностранного легиона ВСУ с осени прошлого года.
Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется спасать только себя, отметил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 12:04
Первый наемник из Эстонии ликвидирован в ДонбассеВ боях за Артемовск (Бахмут) погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Об этом сообщает эстонское издание Postimees
 
НовостинаёмникиУкраинаСВОЭстонияиностранный легионВСУ
 
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