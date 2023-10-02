Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев - 02.10.2023 Украина.ру
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Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев
Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев - 02.10.2023 Украина.ру
Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев, где проведёт Совет министров иностранных дел ЕС. Накануне Боррель отметил, что дорога Украины в Евросоюз будет долгой и трудной, сравнив процесс подготовки с боем
2023-10-02T15:58
2023-10-02T16:18
эксклюзив
украина
эксперты
дипломаты
жозеп боррель
ес
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Почему Европа перехватывает инициативу в украинском кейсе и чего ждать Киеву от европейских партнеров — в обзоре соцсетей экспертов и лидеров мнений.Украинский журналист Диана Панченко:Трудный бой. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС. Ранее нам озвучили очередную возможную «дату». 2030 (!) год. После Майдана и с момента «начала пути» в Европу тарифы в Украине выросли в 9 раз. Гривна девальвировала почти в 5 раз. Цены выросли почти в 4 раза. Больше половины населения за чертой бедности. Очевидно, что до «похода» в ЕС украинцы жили лучше. Это подтвердит каждый, кроме присосавшихся к госказне чиновников. При этом мы упорно продолжаем хотеть туда, где нас не ждут. Выполняя все их хотелки. Назначая на ключевые должности их людей. Продавая землю и предприятия. И, главное, умирая за них. Это ведь мы назвали себя форпостом Европы. Вопрос. Что такого должны нам дать взамен, чтоб продолжать терпеть все это? Спросите у людей на улице. Вам не ответят. Однажды президент Зеленский сказал, что он не лох. Тут с ним не поспоришь. Народ Украины, и кто лох в этом грустном романе «Украина — це Європа»?Политик Дмитрий Василец:Главари МИДов Евросоюза соберутся в Киеве, сообщил Боррель. И вы тут ничего не подумайте, дипломаты со всего ЕС не будут обсуждать дипломатические варианты решения конфликта, нужно понимать, дипломатия в Евросоюзе давно умерла, теперь европейские дипломаты превратились в «дискуссионный клуб по поиску оружия». Ушли те времена, когда дипломаты понимали, что «как только они замолкают, начинают говорить пушки», теперь складывается ощущение, что чем больше дипломаты стран НАТО говорят, тем громче начинают «стрелять пушки» по всему миру. Дипломатия стран НАТО превратилась в разжигателей войны на зарплате у американского ВПК.Народный депутат Макс Бужанский:Фраза Борреля о том, что украинскому обществу, ведущему сейчас ужасный бой в ходе войны, впереди предстоит трудный бой за вступление в Евросоюз, который не закончится ни завтра, ни послезавтра, немного напоминает другую фразу. Про ужасный конец и ужас без конца. Как-то остальные справились без трудных боев, согласитесь, уж не говоря о том, что не ведя ужасных боев при этом. Мог бы и короче сказать: будем хороводить вечно. О да, класс, всё понятно, нам подходит, ура, ура.Политический аналитик Елена Маркосян:Байден спас американский бюджет на 45 дней, но без расходов на Украину. А расходы эти украинские, учитывая их суму и регулярность, скорее всего, включали в себя и зарплаты украинским чиновникам и политикам. Поэтому после позорного визита Зеленского в США и Канаду на фоне смены риторики западных СМИ и учитывая результаты последних европейских выборов, исключение Украины из бюджетных программ США могло сформировать совершенно неприемлемую картинку «вселенской поддержки» Украины и запустить непредсказуемые лавинообразные последствия. Естественно, в такой ситуации надо было ожидать чего-то грандиозного, чтобы изменить эту картинку и продемонстрировать миру единство антироссийской коалиции. И выход нашли. И, как всегда, голливудский. Байден, комментируя бюджет, сказал, что уверен в друзьях, которые его поддержат. Многие посчитали, что речь идет о законодателях США, но я уверена, что его слова были обращены не только к ним, но и к Европе и странам ЕС. Ведь деньги украинским вассалам всё равно нужно как-то платить. Они привыкли жить ни в чем себе не отказывая, да и задержек в зарплатах у них не бывает. К тому же сейчас им нужно в ближайшее время поднять коммуналку и значительно сократить социалку, переложив на плечи украинцев основные тяготы войны. Оружие, амуниция, боезапас — это дело другое. Там бизнес себя не обижает и обижать не собирается. Его бюджет по-любому пройдет все палаты и комитеты. Так что всё идет по плану. Все министры ЕС, бросив все дела, примчались в Киев. Они аккуратно продемонстрируют единство, напомнят о быстрых необходимых шагах по борьбе с... кем-нибудь, согласуют свою долю в корыте, откуда кормится вся украинская политическая и бюджетная свора, продавшая свою страну вместе с людьми под войну Запада с Россией, и уедут. А Украина останется один на один с реальностью, на горизонте которой хорошо просматривается очередной тупик.Политолог Юрий Баранчик:Евросоюз пытается застолбить за собой территорию Украины. «Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины — в ЕС», — заявил Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель. В повестке встречи: обсуждение вступления Украины в ЕС, новых санкций против России, военной помощи Киеву, а также экспорт украинского зерна. Очевидно, что таким образом Брюссель совершенно недвусмысленно демонстрирует Москве, что Украина — это территория ЕС (Запада). Пытается заранее застолбить её за собой. Осталось ещё на уровне НАТО провести подобную встречу, дабы у некоторых российских сторонников примирения с Западом не осталось никаких иллюзий.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20231002/1049843978.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, эксперты, дипломаты, жозеп боррель, ес
Эксклюзив, Украина, эксперты, дипломаты, Жозеп Боррель, ЕС

Десант в пиджаках. Зачем европейские дипломаты приехали в Киев

15:58 02.10.2023 (обновлено: 16:18 02.10.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев, где проведёт Совет министров иностранных дел ЕС. Накануне Боррель отметил, что дорога Украины в Евросоюз будет долгой и трудной, сравнив процесс подготовки с боем
Почему Европа перехватывает инициативу в украинском кейсе и чего ждать Киеву от европейских партнеров — в обзоре соцсетей экспертов и лидеров мнений.
Украинский журналист Диана Панченко:
Трудный бой. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС.
Ранее нам озвучили очередную возможную «дату». 2030 (!) год. После Майдана и с момента «начала пути» в Европу тарифы в Украине выросли в 9 раз. Гривна девальвировала почти в 5 раз. Цены выросли почти в 4 раза. Больше половины населения за чертой бедности.
Очевидно, что до «похода» в ЕС украинцы жили лучше. Это подтвердит каждый, кроме присосавшихся к госказне чиновников. При этом мы упорно продолжаем хотеть туда, где нас не ждут. Выполняя все их хотелки. Назначая на ключевые должности их людей. Продавая землю и предприятия. И, главное, умирая за них.
Это ведь мы назвали себя форпостом Европы. Вопрос. Что такого должны нам дать взамен, чтоб продолжать терпеть все это? Спросите у людей на улице. Вам не ответят. Однажды президент Зеленский сказал, что он не лох. Тут с ним не поспоришь. Народ Украины, и кто лох в этом грустном романе «Украина — це Європа»?
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Политик Дмитрий Василец:
Главари МИДов Евросоюза соберутся в Киеве, сообщил Боррель. И вы тут ничего не подумайте, дипломаты со всего ЕС не будут обсуждать дипломатические варианты решения конфликта, нужно понимать, дипломатия в Евросоюзе давно умерла, теперь европейские дипломаты превратились в «дискуссионный клуб по поиску оружия».
Ушли те времена, когда дипломаты понимали, что «как только они замолкают, начинают говорить пушки», теперь складывается ощущение, что чем больше дипломаты стран НАТО говорят, тем громче начинают «стрелять пушки» по всему миру.
Дипломатия стран НАТО превратилась в разжигателей войны на зарплате у американского ВПК.
Народный депутат Макс Бужанский:
Фраза Борреля о том, что украинскому обществу, ведущему сейчас ужасный бой в ходе войны, впереди предстоит трудный бой за вступление в Евросоюз, который не закончится ни завтра, ни послезавтра, немного напоминает другую фразу. Про ужасный конец и ужас без конца.
Как-то остальные справились без трудных боев, согласитесь, уж не говоря о том, что не ведя ужасных боев при этом. Мог бы и короче сказать: будем хороводить вечно. О да, класс, всё понятно, нам подходит, ура, ура.
Политический аналитик Елена Маркосян:
Байден спас американский бюджет на 45 дней, но без расходов на Украину. А расходы эти украинские, учитывая их суму и регулярность, скорее всего, включали в себя и зарплаты украинским чиновникам и политикам.
Поэтому после позорного визита Зеленского в США и Канаду на фоне смены риторики западных СМИ и учитывая результаты последних европейских выборов, исключение Украины из бюджетных программ США могло сформировать совершенно неприемлемую картинку «вселенской поддержки» Украины и запустить непредсказуемые лавинообразные последствия.
Естественно, в такой ситуации надо было ожидать чего-то грандиозного, чтобы изменить эту картинку и продемонстрировать миру единство антироссийской коалиции. И выход нашли. И, как всегда, голливудский.
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Байден, комментируя бюджет, сказал, что уверен в друзьях, которые его поддержат. Многие посчитали, что речь идет о законодателях США, но я уверена, что его слова были обращены не только к ним, но и к Европе и странам ЕС. Ведь деньги украинским вассалам всё равно нужно как-то платить.
Они привыкли жить ни в чем себе не отказывая, да и задержек в зарплатах у них не бывает. К тому же сейчас им нужно в ближайшее время поднять коммуналку и значительно сократить социалку, переложив на плечи украинцев основные тяготы войны.
Оружие, амуниция, боезапас — это дело другое. Там бизнес себя не обижает и обижать не собирается. Его бюджет по-любому пройдет все палаты и комитеты. Так что всё идет по плану. Все министры ЕС, бросив все дела, примчались в Киев.
Они аккуратно продемонстрируют единство, напомнят о быстрых необходимых шагах по борьбе с... кем-нибудь, согласуют свою долю в корыте, откуда кормится вся украинская политическая и бюджетная свора, продавшая свою страну вместе с людьми под войну Запада с Россией, и уедут.
А Украина останется один на один с реальностью, на горизонте которой хорошо просматривается очередной тупик.
Политолог Юрий Баранчик:
Евросоюз пытается застолбить за собой территорию Украины. «Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины — в ЕС», — заявил Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель.
В повестке встречи: обсуждение вступления Украины в ЕС, новых санкций против России, военной помощи Киеву, а также экспорт украинского зерна. Очевидно, что таким образом Брюссель совершенно недвусмысленно демонстрирует Москве, что Украина — это территория ЕС (Запада).
Пытается заранее застолбить её за собой. Осталось ещё на уровне НАТО провести подобную встречу, дабы у некоторых российских сторонников примирения с Западом не осталось никаких иллюзий.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертыдипломатыЖозеп БоррельЕС
 
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