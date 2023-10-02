https://ukraina.ru/20231002/1049846413.html
Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова - 02.10.2023 Украина.ру
Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
Власти Одессы провели электронное голосование для горожан по переименованию улиц. Прежние названия могут сохранить площадь Льва Толстого и переулок Черепановых. Об этом пишут местные телеграм-каналы
2023-10-02T15:28
2023-10-02T15:28
2023-10-02T15:28
новости
одесса
украина
декоммунизация
лев толстой
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Все остальные улицы из предложенного администрацией списка, скорее всего, будут переименованы, в результате чего с карты Одессы исчезнут имена великих русских полководцев Александра Суворова и Дмитрия Донского, учёных Вавилова и Тимирязева, писателя Михаила Шолохова, Героя Советского Союза Александра Матросова и другие.Предложение переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима, а переулок Черепановых - в Резервный, не нашло поддержки у одесситов.Это уже не первая волна переименований в Одессе, нацеленная на искоренение названий, отождествляемых с общим российским и советским прошлым. В своём стремлении форсировано "дерусифицировать" и "декоммунизировать" страну украинские националисты не стесняются критиковать компанию из США, возмущаясь тем, что на картах Google Maps по-прежнему присутствует множество "колониальных шрамов" – улиц Толстого, Пушкина, Маркса, Котовского, Чкалова, Чехова, Тургенева и других.По мнению известного российского скрипача Петра Лундстрема, на Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, поскольку на её территории последовательно строится настоящая "антиРоссия".
https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, украина, декоммунизация, лев толстой
Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
Власти Одессы провели электронное голосование для горожан по переименованию улиц. Прежние названия могут сохранить площадь Льва Толстого и переулок Черепановых. Об этом пишут местные телеграм-каналы
Все остальные улицы из предложенного администрацией списка, скорее всего, будут переименованы, в результате чего с карты Одессы исчезнут имена великих русских полководцев Александра Суворова и Дмитрия Донского, учёных Вавилова и Тимирязева, писателя Михаила Шолохова, Героя Советского Союза Александра Матросова и другие.
Предложение переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима, а переулок Черепановых - в Резервный, не нашло поддержки у одесситов.
Это уже не первая волна переименований в Одессе, нацеленная на искоренение названий, отождествляемых с общим российским и советским прошлым. В своём стремлении форсировано "дерусифицировать" и "декоммунизировать" страну украинские националисты не стесняются критиковать компанию из США, возмущаясь тем, что на картах Google Maps по-прежнему присутствует множество "колониальных шрамов" – улиц Толстого, Пушкина, Маркса, Котовского, Чкалова, Чехова, Тургенева и других.
По мнению известного российского скрипача Петра Лундстрема, на Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, поскольку на её территории последовательно строится настоящая "антиРоссия".