Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова - 02.10.2023 Украина.ру
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Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова - 02.10.2023 Украина.ру
Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова
Власти Одессы провели электронное голосование для горожан по переименованию улиц. Прежние названия могут сохранить площадь Льва Толстого и переулок Черепановых. Об этом пишут местные телеграм-каналы
2023-10-02T15:28
2023-10-02T15:28
новости
одесса
украина
декоммунизация
лев толстой
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Все остальные улицы из предложенного администрацией списка, скорее всего, будут переименованы, в результате чего с карты Одессы исчезнут имена великих русских полководцев Александра Суворова и Дмитрия Донского, учёных Вавилова и Тимирязева, писателя Михаила Шолохова, Героя Советского Союза Александра Матросова и другие.Предложение переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима, а переулок Черепановых - в Резервный, не нашло поддержки у одесситов.Это уже не первая волна переименований в Одессе, нацеленная на искоренение названий, отождествляемых с общим российским и советским прошлым. В своём стремлении форсировано "дерусифицировать" и "декоммунизировать" страну украинские националисты не стесняются критиковать компанию из США, возмущаясь тем, что на картах Google Maps по-прежнему присутствует множество "колониальных шрамов" – улиц Толстого, Пушкина, Маркса, Котовского, Чкалова, Чехова, Тургенева и других.По мнению известного российского скрипача Петра Лундстрема, на Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, поскольку на её территории последовательно строится настоящая "антиРоссия".
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новости, одесса, украина, декоммунизация, лев толстой
Новости, Одесса, Украина, декоммунизация, Лев Толстой

Одесситы отстояли площадь Льва Толстого, но лишатся Шолохова и Суворова

15:28 02.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийОдесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Власти Одессы провели электронное голосование для горожан по переименованию улиц. Прежние названия могут сохранить площадь Льва Толстого и переулок Черепановых. Об этом пишут местные телеграм-каналы
Все остальные улицы из предложенного администрацией списка, скорее всего, будут переименованы, в результате чего с карты Одессы исчезнут имена великих русских полководцев Александра Суворова и Дмитрия Донского, учёных Вавилова и Тимирязева, писателя Михаила Шолохова, Героя Советского Союза Александра Матросова и другие.
Предложение переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима, а переулок Черепановых - в Резервный, не нашло поддержки у одесситов.
Это уже не первая волна переименований в Одессе, нацеленная на искоренение названий, отождествляемых с общим российским и советским прошлым. В своём стремлении форсировано "дерусифицировать" и "декоммунизировать" страну украинские националисты не стесняются критиковать компанию из США, возмущаясь тем, что на картах Google Maps по-прежнему присутствует множество "колониальных шрамов" – улиц Толстого, Пушкина, Маркса, Котовского, Чкалова, Чехова, Тургенева и других.
По мнению известного российского скрипача Петра Лундстрема, на Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, поскольку на её территории последовательно строится настоящая "антиРоссия".
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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