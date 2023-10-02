https://ukraina.ru/20231002/1049841798.html

Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимой

Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимой - 02.10.2023 Украина.ру

Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимой

Истощить российские силы на фронте – надежда, которой сегодня себя тешит Украина. Но реалии таковы, что даже не столько нехватка вооружения, сколько банально ухудшение погодных условий уже способны серьезно снизить её наступательные возможности. Об этом пишет 1 октября CNN

2023-10-02T14:01

2023-10-02T14:01

2023-10-02T14:01

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ВСУ вынуждено вернулись к минималистичному стилю военных действий – небольшими группами мобильной пехоты пытаться пробивать укрепившуюся российскую оборону. Однако, это не сможет глобально сказаться на контрнаступлении Украины:"Погода может стать серьезным препятствием во время наступления. Учитывая то, как продвигаемся вперед, а мы в основном продвигаемся без использования техники, не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления", – сказал украинский генерал Александр Тарнавский старшему международному корреспонденту CNN Фреду Плейтгену.Зимой Киев ожидает удары по энергетической инфраструктуре страны. Учтя, что в прошлом году российские ракетные обстрелы повредили или уничтожили около двух третей энергетических объектов, Украина увеличила производство газа и электроэнергии. Плюс – делается расчет и на помощь из ЕС. Но иметь мало – электроэнергию надо доставить до потребителя. А тут проблема: банально не хватает автотрансформаторов. Поэтому CNN уже сегодня прогнозирует для Украины темную зиму.Помимо этого, многие западные аналитики и официальные лица заявляют, что ощущается надвигающийся тупик и закостенение конфликта. Это подтверждает майор армии США Роберт Роуз в статье "Война на скалах":"У Украины нет возможности проводить быстрые наступательные действия. Ей необходимо продолжать истощать силы противника, и мы должны быть готовы поддерживать её до тех пор, пока не кончатся силы российских захватчиков".Но надежды на истощение России тут же упираются в уже явную усталость Европы, пишет издание. Наглядный пример – недавняя ссора Украины с польским правительством по поводу экспорта зерна. В США тоже неспокойно: избирательная кампания идет среди конкурирующих республиканцев, и степень поддержки Украины тоже является спорным вопросом.Именно поэтому Украина рассчитывает на западную дальнобойную артиллерию: немецкие ракеты большой дальности Тaurus (Телец) и тактические ракетные системы армии США (ATACMS). Цели раскрыл глава Военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов военному интернет-изданию War Zone: "Борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО очень затратна и неэффективна. Авиацию надо уничтожать на авиабазах".Получит ли заветные ракеты Киев – вопрос актуальный. 1 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в случае поставок ракет ТaurusУкраине для атак по России удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут соответствовать международному праву.

https://ukraina.ru/20230930/1049802076.html

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новости, украина, энергетика, спецоперация, зима