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МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с Польшей

МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с Польшей - 02.10.2023 Украина.ру

МИД Украины отрицает "масштабный кризис" в отношениях с Польшей

Польша проигнорировала приглашение Украины принять участие в киевском форуме производителей оружия, однако "кризиса в отношениях нет". Об этом 2 сентября в интервью польскому телеканалу TVN24 заявил посол Украины в Польше Василий Зварич

2023-10-02T14:11

2023-10-02T14:11

2023-10-02T14:21

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По словам украинского посла, в отношениях Киева и Варшавы "ничего не нарушается" и идёт "нормальная работа, мы работаем, развиваем наши отношения". Зварич признал, что сейчас и на Украине, и в Польше "эмоции, естественно, зашкаливают", отметив: "Это не значит, что у нас какой-то масштабный кризис в отношениях.Нам нужно объяснить друг другу некоторые вещи, и мы делаем это очень эффективно, поэтому с нашей стороны есть полное понимание, и мы рассчитываем на такое понимание с польской стороны".Украинскому послу напомнили о резких заявлениях Владимира Зеленского в ООН и последовавших после этого ответах польского премьер-министра и Матеуша Моравецкого. Зварич сообщил польским телезрителям, что "Путин постоянно пытается нас уничтожить. Он не отказался от этих планов, поэтому мы должны как можно сильнее объединиться, чтобы, прежде всего, противостоять тому, что делает Путин, а Путин - это угроза всем нам, включая Польшу".Зваричу задали вопрос о причинах отсутствия польских производителей вооружений на киевском международном форуме 29 сентября. Посол ответил, что "это вопрос к польской стороне, поскольку Польша была одной из первых, кого пригласили на это мероприятие". Факт отсутствия польских участников на киевском оружейном форуме, добавил посол – это не вина Киева, а "суверенное решение" Польши, к которому на Украине относятся "с уважением".Отношения Киева и Варшавы остаются напряженными последние недели на фоне конфликта из-за импорта украинского зерна. 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отреагировал на эти угрозы заявлением о том, что Варшава справится с этими ограничениями, а вот Киев - неизвестно.Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.В четверг, 21 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает поставки оружия Киеву на фоне растущего спора по поводу украинского зерна.В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.

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новости, украина, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, мид украины, международные отношения, дипломатия, дипломатические отношения, оружие, военная помощь