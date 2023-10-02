"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску - 02.10.2023 Украина.ру
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"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску
"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску - 02.10.2023 Украина.ру
"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ) нагрубил ее владельцу американскому миллиардеру Илону Маску
2023-10-02T14:00
2023-10-02T14:00
илон маск
владимир зеленский
рада
руслан стефанчук
новости
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Грубость стала ответом на пост миллиардера, в котором он посмеялся над выпрашивающим деньги у Запада президентом Украины Владимиром Зеленским. Маск разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского."Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи", - гласит надпись в картинке.Стефанчук в ответ не постеснялся в выражениях.На странице Верховной Рады в соцсети Х опубликовали аналогичное изображение, но теперь уже с лицом Маска и надписью: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду".Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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илон маск, владимир зеленский, рада, руслан стефанчук, новости
Илон Маск, Владимир Зеленский, Рада, Руслан Стефанчук, Новости

"Пытался покорять космос, но...": спикер Рады Стефанчук нагрубил Илону Маску

14:00 02.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча В. Зеленского с представителями рады и кабинета министров Украины
Встреча В. Зеленского с представителями рады и кабинета министров Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ) нагрубил ее владельцу американскому миллиардеру Илону Маску
Грубость стала ответом на пост миллиардера, в котором он посмеялся над выпрашивающим деньги у Запада президентом Украины Владимиром Зеленским. Маск разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского.
"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи", - гласит надпись в картинке.
Стефанчук в ответ не постеснялся в выражениях.
"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме", - написал он про Маска.
На странице Верховной Рады в соцсети Х опубликовали аналогичное изображение, но теперь уже с лицом Маска и надписью:
"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду".
Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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