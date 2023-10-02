https://ukraina.ru/20231002/1049835713.html
Куда ВСУ ударят в следующий раз? Кто под наибольшей угрозой и сколько ещё будет длиться СВО - Рожин
Куда ВСУ ударят в следующий раз? Кто под наибольшей угрозой и сколько ещё будет длиться СВО - Рожин - 02.10.2023 Украина.ру
Куда ВСУ ударят в следующий раз? Кто под наибольшей угрозой и сколько ещё будет длиться СВО - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин детально проанализировал ситуацию на различных участках СВО, высказался о перспективах расширения и масштабирования конфликта, а также рассказал о подготовке противника к зимней кампании и о том, как Россия будет противостоять Украине и НАТО
2023-10-02T11:17
2023-10-02T11:17
2023-10-02T11:17
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0:25 – СВО: обстановка по всей линии соприкосновения; 3:37 – где киевский режим скапливает силы и что делает Минобороны для предотвращения угрозы; 6:18 – натовский десант в Киеве: поможет ли это ВСУ? 8:40 – новые удары по украинской энергетике: стоит ли ожидать? 10:40 – когда Россия нанесет удар по аэродромам НАТО? 13:30 – зимние квартиры или зимнее обострение: прогноз на ближайшие месяцы СВО.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, рожин, сво, россия, нато, всу, видео
Новости, Видео, Рожин, СВО, Россия, НАТО, ВСУ
Куда ВСУ ударят в следующий раз? Кто под наибольшей угрозой и сколько ещё будет длиться СВО - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин детально проанализировал ситуацию на различных участках СВО, высказался о перспективах расширения и масштабирования конфликта, а также рассказал о подготовке противника к зимней кампании и о том, как Россия будет противостоять Украине и НАТО
0:25 – СВО: обстановка по всей линии соприкосновения;
3:37 – где киевский режим скапливает силы и что делает Минобороны для предотвращения угрозы;
6:18 – натовский десант в Киеве: поможет ли это ВСУ?
8:40 – новые удары по украинской энергетике: стоит ли ожидать?
10:40 – когда Россия нанесет удар по аэродромам НАТО?
13:30 – зимние квартиры или зимнее обострение: прогноз на ближайшие месяцы СВО.