Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры - 02.10.2023 Украина.ру
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Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры - 02.10.2023 Украина.ру
Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине. Об этом 2 октября заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"
2023-10-02T08:43
2023-10-02T08:43
инфраструктура
повреждения
новости
украина
всу
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"Ночь была снова неспокойной... Повреждены &lt;...&gt; объекты критической инфраструктуры", - сказала Гуменюк, не уточнив, где именно и какие объекты.Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия".Ночью и утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
https://ukraina.ru/20231002/1049830380.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инфраструктура, повреждения, новости, украина, всу
инфраструктура, повреждения, Новости, Украина, ВСУ

Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры

08:43 02.10.2023
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине. Об этом 2 октября заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"
"Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры", - сказала Гуменюк, не уточнив, где именно и какие объекты.
Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия".
Ночью и утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
07:39
В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИВзрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщило издание "Зеркало недели"
 
инфраструктураповрежденияНовостиУкраинаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:43Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
08:25Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США
08:09Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО
08:00"Революция на граните": "нулевой" майдан
07:50"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца
07:39В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ
07:21Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении
07:13Маск высмеял выпрашивающего деньги президента Украины
06:00Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS
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05:02Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкой
05:00Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина
04:30Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"
04:11Михаил Саакашвили и его женщины. Что стоит за бурной личной жизнью бывшего президента Грузии, ныне зека
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02:44Репрессии на Украине. 150 тысяч уголовных производств и несколько тысяч арестов за взгляды и связи с РФ
02:13Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?
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