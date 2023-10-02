https://ukraina.ru/20231002/1049831216.html

Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры

Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры - 02.10.2023 Украина.ру

Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине. Об этом 2 октября заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"

2023-10-02T08:43

2023-10-02T08:43

2023-10-02T08:43

инфраструктура

повреждения

новости

украина

всу

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"Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры", - сказала Гуменюк, не уточнив, где именно и какие объекты.Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия".Ночью и утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

https://ukraina.ru/20231002/1049830380.html

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инфраструктура, повреждения, новости, украина, всу