https://ukraina.ru/20231002/1049830380.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ

В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ - 02.10.2023 Украина.ру

В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ

Взрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщило издание "Зеркало недели"

2023-10-02T07:39

2023-10-02T07:39

2023-10-02T07:39

взрыв

тревога

воздушная тревога

новости

украина

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"В Херсоне прозвучали взрывы", - говорится в материале.Ранее, в ночь на понедельник, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 01.16. Примерно тогда же его слышали в Николаевской области, затем - в 01.43 - в Днепропетровской области.Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, тревога, воздушная тревога, новости, украина