В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
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В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ
В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ
Взрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщило издание "Зеркало недели"
2023-10-02T07:39
2023-10-02T07:39
взрыв
тревога
воздушная тревога
новости
украина
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"В Херсоне прозвучали взрывы", - говорится в материале.Ранее, в ночь на понедельник, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 01.16. Примерно тогда же его слышали в Николаевской области, затем - в 01.43 - в Днепропетровской области.Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html
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взрыв, тревога, воздушная тревога, новости, украина
взрыв, тревога, воздушная тревога, Новости, Украина

В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ

07:39 02.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщило издание "Зеркало недели"
"В Херсоне прозвучали взрывы", - говорится в материале.
Ранее, в ночь на понедельник, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 01.16. Примерно тогда же его слышали в Николаевской области, затем - в 01.43 - в Днепропетровской области.
Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 07:28
В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИВзрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".
 
взрывтревогавоздушная тревогаНовостиУкраина
 
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