В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Взрывы прозвучали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщило издание "Зеркало недели"
"В Херсоне прозвучали взрывы", - говорится в материале.
Ранее, в ночь на понедельник, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 01.16. Примерно тогда же его слышали в Николаевской области, затем - в 01.43 - в Днепропетровской области.
Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.