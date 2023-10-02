https://ukraina.ru/20231002/1049830103.html

Маск высмеял выпрашивающего деньги президента Украины

Маск высмеял выпрашивающего деньги президента Украины - 02.10.2023 Украина.ру

Маск высмеял выпрашивающего деньги президента Украины

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X высмеял президента Украины Владимира Зеленского

2023-10-02T07:13

2023-10-02T07:13

2023-10-02T07:13

сша

зарубежье

илон маск

украина

владимир зеленский

новости

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Он разместил в посте картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на снимок Зеленского.Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

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сша, зарубежье, илон маск, украина, владимир зеленский, новости